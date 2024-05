Academia de Mujeres Emprendedoras capacitará a guanacastecas

22 Mayo 2024

Amazon ha donado 70 mil dólares para apoyar el proceso de capacitación en Guanacaste y 25 mil dólares más para los Espacios Estadounidenses que el gobierno de Estados Unidos tiene en Costa Rica

Un grupo de 70 mujeres empresarias de Liberia, Santa Cruz, Bagaces y La Cruz de Guanacaste, se capacitará de manera virtual con la Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE, por sus siglas en inglés) para aprender a crear planes de negocios, formalizar emprendimientos, generar capital creciente, hacer progresar sus negocios para que sean sostenibles y así construir un futuro mejor para sus familias y comunidades.

Gracias a un acuerdo entre Amazon y el Departamento de Estado de Estados Unidos, creador de AWE, Amazon ha dado apoyo financiero al programa con el que estas guanacastecas, propietarias de un proyecto empresarial que involucra un nuevo producto o servicio con gran potencial, participarán en el programa virtual de 12 semanas de duración.

La Embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, expresó su admiración para las emprendedoras que tomaron la decisión de construir sus sueños y resaltó cómo “esta es una oportunidad de enriquecimiento que beneficia a las participantes, a la vez que aportan a la economía del país y fortalecen su crecimiento personal y profesional”.

AWE comprende un programa de formación en negocios que trabaja con la plataforma en línea DreamBuilder, creada por la Escuela de Administración de Negocios Thunderbird de la Universidad Estatal de Arizona y que incluye herramientas como:

Plantillas de gestión.

Estados financieros.

Guías de estudios de mercado para aprender desde la definición de sus clientes y sus competidores.

Comprensión de las leyes y regulaciones que rigen para su negocio.

Identificación de factores que pueden afectar el costo de sus productos o servicios.

Definición de su marca.

Fijación de precios.

Creación de proyecciones de ventas.

Desarrollo de planes de acción.

Administración sus negocios, entre muchos otros temas.

Para aprovechar AWE al máximo, todo lo que las emprendedoras necesitan es acceso a una computadora y servicios de Internet para aprender habilidades empresariales fundamentales.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) proporcionará personas facilitadoras, dictará charlas para guiar a las participantes y responderá las preguntas que puedan tener sobre cómo formalizar sus emprendimientos, mientras que la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) se encarga de administrar el programa.

“AED ejecuta este programa con el objetivo de incidir en el empoderamiento económico de las mujeres en Costa Rica y, de esta manera, promover el cierre de brechas de género y potenciar un desarrollo que sea inclusivo y sostenible. Además de esta iniciativa, AED promueve más acciones de capacitación, financiamiento y encadenamiento, a través de su Programa Mujeres Empresarias”, dijo Olga Sauma, directora ejecutiva de AED.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo del INA, Juan Alfaro, afirmó que el instituto está “satisfecho de formar parte de este programa que apoya a las mujeres emprendedoras de Guanacaste, proporcionándoles las herramientas necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles, impulsando al mismo tiempo el empoderamiento económico y social de las participantes, quienes a la vez contribuyen con la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía en Guanacaste”.

El apoyo de Amazon

Amazon ha donado 70 mil dólares para el financiamiento inicial de las empresarias, tutorías, capacitaciones y becas de inglés para 30 de las 70 participantes.

Amazon ha proporcionado 25 mil dólares adicionales a tres Espacios Estadounidenses en Costa Rica, elevando su inversión a 95 mil dólares.

Los Espacios Estadounidenses son los principales centros culturales e informativos públicos del gobierno de Estados Unidos en el extranjero, que ofrecen acceso gratuito y abierto para comunidades en todo el mundo. Costa Rica tiene tres Espacios Estadounidenses: uno en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, otro en el Campus Daniel Oduber de la Universidad EARTH y otro en la Biblioteca Pública de Limón.

“Estamos encantados de que la alianza entre Amazon y el Departamento de Estado de Estados Unidos nos permite apoyar el programa de la Academia de Mujeres Emprendedoras 2024 en Guanacaste. En Amazon invertimos en recursos y servicios para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a llegar a nuevos clientes, empoderando a los emprendedores para que crezcan sus negocios a través del comercio electrónico”, dijo Aura María Londoño, Gerente de Políticas Públicas para Amazon.

La alianza de Amazon con el Departamento de Estado de Estados Unidos refleja su compromiso de largo plazo para fortalecer la sostenibilidad de las comunidades locales y promover de manera activa el liderazgo de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

Esta asociación público-privada se alinea con la Estrategia Nacional de Estados Unidos sobre Equidad e Igualdad de Género y la Estrategia estadounidense sobre Seguridad Económica Global de las Mujeres, al promover el liderazgo de las mujeres y ampliar las oportunidades de educación y desarrollo económico.

Amazon llegó a Costa Rica en el 2008 y, desde entonces, ha invertido más de 1.5 billones de colones en el país, incluyendo infraestructura y compensación a los empleados. Estas inversiones han generado más de un billón de colones en contribución adicional al Producto Interno Bruto de Costa Rica, así como más de 567 mil millones de colones en sueldos para empleados de empresas fuera de Amazon. Hoy en día Amazon apoya más de 25 mil empleos directos e indirectos en Costa Rica y tiene presencia en las siete provincias del país a través de posiciones virtuales.

¡Juntos por Guanacaste!

AWE en Libera beneficiará a un total de 70 mujeres empresarias de los cuatro cantones seleccionados.

Las beneficiadas de Bagaces representan el 22% de las beneficiarias, mientras que La Cruz representa el 18%, Liberia el 43% y Santa Cruz el 17%.

El 18.5% de la población se encuentra en el rango de 18 a 24 años; el 15% tiene entre 25 y 34 años; el 38.5% pertenece al rango de 35 a 44 años; el 23% está en el grupo de 45 a 54 años y el 5% en el grupo de 55 a 64 años.

“Haber sido elegida para AWE es para mí una oportunidad de crecimiento a nivel personal y profesional. El crecimiento de mi negocio me ayuda a mí y también a otras mujeres de la zona y veo en AWE una posibilidad de mejora continua y desarrollo de mi negocio”, dijo Karla Sánchez, empresaria líder del Kínder Beehive de Liberia, una de las mujeres que se capacitarán con AWE en Guanacaste.

Las empresarias realizan actividades económicas como artesanías, manualidades, producción de alimentos, belleza y cuidado personal, salud y bienestar, moda y diseño, entre otros.

AWE en Costa Rica

AWE se impartió por primera vez en Costa Rica en el 2019 y desde esa fecha más de 600 mujeres empresarias de todo el país se han capacitado con este programa patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos son algunos de sus testimonios:

Stephanie Monterrosa Mora, SelvaMía Kids, Santa Cruz, Guanacaste, participó en AWE 2023: “AWE me ayudó a reconocer mi valor como emprendedora. Me confirmó que tenía la capacidad, las habilidades y el carácter para ser emprendedora. Y me dio las herramientas para creer en mí, más allá de los negocios. Pero también para saberme en capacidad de crear nuevos proyectos y no aferrarme a uno en específico”.

Daniella Arias Padilla, propietaria de Chef NanyLú, La Unión de Cartago, participó en AWE en 2022: “Para mí AWE ha sido de gran bendición y crecimiento. Antes de entrar al programa trabajaba de una forma un poco más empírica y en hasta cierta forma desordenada, no había tanta claridad a nivel objetivos. Las herramientas otorgadas por AWE y las capacitaciones me han permitido tener mayor orden, mayor claridad en mi visión, misión y dirección hacia mis objetivos. Hoy en día estoy sumamente orgullosa porque gracias a todo esto he logrado mayor formalización (condición Pyme, permisos sanitarios, patente en proceso, ampliación de sistemas de pago para mis clientes), comprender mejor el trabajo en equipo, tareas gerenciales, marketing y saber definir mi propuesta de valor y gracias a ello estoy a un mes de abrir mi primer local con servicio de panadería, pastelería y cafetería. ¡¡¡Estoy tan agradecida con AWE que se me hace un nudo en la garganta al hablar de esto y ver realizado unos de mis grandes objetivos... mi primer local!!!”.

El objetivo primordial del programa es empoderar mujeres empresarias alrededor del mundo, incluyendo África, el Caribe y Latinoamérica.

Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica (INA)

El INA, por medio de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, brindará apoyo y guía a las participantes en el desarrollo de los módulos del programa como una acción concreta que ejecuta la institución, para colaborar en la reactivación económica e impulso a las pymes. En este caso específico reviste de mucha importancia por el enfoque de empoderamiento y desarrollo empresarial femenino que propone la iniciativa.

La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED)

AED es un espacio donde empresas de todos los sectores y tamaños se reúnen, inspiradas por el propósito de contribuir a una sociedad próspera, inclusiva y en armonía con el ambiente, a través de la implementación de modelos de negocios responsables y sostenibles.