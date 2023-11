Programa Stay in STEM

23 Noviembre 2023

Intel Costa Rica comparte con universidades públicas y privadas guía para promover carreras libres de acoso y discriminación

El programa consiste en 5 pasos y herramientas para concientizar y visibilizar la perspectiva de género, fortalecer la inserción y retención de mujeres en áreas STEM, promoviendo la equidad de género.

El documento incluye una guía básica de buenas prácticas; las universidades elegirán cuáles y cómo implementarlas.

Intel estableció una alianza con la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) para promover la implementación del programa Stay in STEM (SIS), el cual busca carreras técnicas libres de acoso y discriminación, como una forma de aumentar la participación de las mujeres en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

El programa fue dado a conocer en un evento liderado por Intel, con la participación de representantes de las universidades, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

“Cambiar el futuro aplicando la tecnología para el bien no es algo que podamos hacer solos. Es por ello que en Intel creamos alianzas con nuestros clientes, socios, universidades y gobiernos para abordar la brecha digital, la brecha de género y ampliar el acceso a las habilidades necesarias para las carreras actuales y futuras en las áreas STEM”, mencionó Adriana Díaz, directora de relaciones públicas y responsabilidad corporativa de Intel Costa Rica

Stay in STEM

El programa SIS consiste en 5 pasos y herramientas para abordar la alianza y trabajo conjunto entre Intel y las universidades, esto gracias a la pasión y la experiencia de nuestros colaboradores que habilita esfuerzos de este tipo gracias a la inversión de su tiempo en voluntariado basado de habilidades. El objetivo es concientizar y visibilizar la perspectiva de género, así como fortalecer la inserción y retención de mujeres en áreas STEM.

El documento, constituye una guía básica de buenas prácticas para la gestión de la igualdad de género y la atracción y mantenimiento de mujeres a carreras STEM en universidades, así como la educación y alianza de todas las personas involucradas en las diferentes áreas del proceso educativo.

Al ser una guía, las universidades elegirán cuáles prácticas implementan y cómo lo hacen. A continuación, se resumen los cinco pasos del programa:

Paso Objetivo Identificación y medición Contar con registros y datos vinculados a la igualdad de género, inserción y retención de mujeres en áreas STEM en las universidades para determinar el alcance de su impacto. Sensibilización y formación Que el cuerpo docente y administrativo de las escuelas vinculadas cuenten con sensibilidad y herramientas básicas para gestionar con mayor igualdad los procesos académicos. Generación de buenas prácticas Presentar a las universidades opciones de buenas prácticas que pueden implementar en diversas áreas de su gestión para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Mecanismos de denuncia y escucha Brindar buenas prácticas para la identificación y atención de situaciones de discriminación/violencia/sexismo. Reportería Contar con insumos para crear el caso de éxito de la estrategia implementada por la universidad.

Estos pasos van acompañados de una serie de herramientas y acciones que pueden ser implementadas por cada centro académico. Si bien, el objetivo de atracción y retención de mujeres a áreas STEM se vincula más directamente con las estudiantes, para Intel es elemental crear espacios seguros, transparentes y con perspectiva de género para ellas, por lo cual, trabajar a lo interno de las universidades es elemental.

Según la UNESCO, a nivel mundial, las mujeres representan solo el 35% de quienes cursan estudios superiores en áreas STEM.

“Los mayores retos actuales requieren un compromiso compartido con un plan y medidas significativas para avanzar en la inclusión y la equidad social. A través de nuestra estrategia RISE y los objetivos 2030, nos esforzamos por crear un futuro más responsable, inclusivo y sostenible, habilitado a través de nuestra tecnología, así como la experiencia y la pasión de nuestros colaboradores”, agregó Díaz.

Intel invita a otras universidades públicas y privadas para que se unan a esta iniciativa y sean parte en la búsqueda de soluciones, para aumentar la participación de las mujeres en áreas STEM.

Universidades comprometidas

Marianela Núñez, Rectora de ULACIT.

“Cada vez los sectores de la economía nacional que tienen mayor demanda están relacionados con las carreras STEM. Por ello es de suma importancia brindar una educación de altos estándares de calidad para que más profesionales se incorporen en estas áreas. Además, en ULACIT contamos con un importante número de carreras STEM dominadas por mujeres, por ejemplo: ingeniería informática (52 %), ingeniería química industrial (52 %) y la especialidad en cloud computing (66 %), ingeniería biomédica (61 %)”.

Ing. María Estrada Sánchez, Rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

“Considero que la participación de la universidad en el Programa Stay in STEM (SiS) responde a la visión clara que el Tecnológico de Costa Rica ha desarrollado a través de diversas acciones y generación de políticas internas para lograr mayores niveles de igualdad en el ámbito académico y laboral del TEC.

Estamos conscientes del reto que esto conlleva y la complejidad de factores que están relacionados con la existencia de brechas y desigualdades de género en todos los ámbitos, y que son múltiples los factores asociados a este contexto que históricamente ha excluido a las mujeres. Por lo anterior formar parte del programa constituye para el TEC una oportunidad de obtener mayores herramientas y propiciar un trabajo conjunto para aportar en el gran reto de cumplir con el principio de igualdad a nivel de la universidad”.

José Matarrita Sánchez, Vicerrector de Docencia de la UTN.

“La propuesta educativa de Intel en materia de carreras STEM es totalmente congruente con lo que plantea la UTN, en donde no sólo es importante el acceso y la democratización de oportunidades de estudios en carreras de esta naturaleza, si no que en el caso particular de las mujeres, se les brinde los espacios que requieren para su desarrollo, se les garantice la calidad educativa, en un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, erradicando toda acción de violencia de cualquier naturaleza.

Estas propuestas deben desarrollarse de manera mancomunada para garantizar su permanencia en el tiempo, su fortalecimiento, para generar una nueva cultura, sobre todo en áreas tan importantes para el desarrollo personal y social en el país, con un alcance global dado el carácter transnacional de Intel. Por todo lo expuesto, la UTN se suma gustosa a este esfuerzo y lo visualiza como una gran oportunidad para hacer de Costa Rica y el mundo un lugar más pleno, donde se garantice el respeto de los derechos y oportunidades para todas las personas”.

Mayela Coto Chotto, coordinadora del programa por parte de la UNA.

“La iniciativa de INTEL Stay in STEM es relevante porque apunta hacia una sociedad más justa e igualitaria pero también porque promueve la alianza y el trabajo conjunto entre Intel y las universidades y de esa forma concientizar y visibilizar la perspectiva de género, fortalece la inserción y retención de mujeres en áreas STEM, y promueve la equidad de género. Desde las escuelas de la UNA adscritas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, apoyamos estas iniciativas porque la participación de las mujeres en áreas STEM contribuye a enriquecer el ambiente académico al diversificar el talento y las perspectivas, pero también a cerrar brechas de género, a eliminar prejuicios y a capacitar líderes que contribuyan significativamente a la sociedad y a la economía”.

Operaciones de alto valor

Intel cuenta con más de 3300 colaboradores y genera trabajo para alrededor de 5000 contratistas. Sus actividades de alto valor para la corporación se dividen en tres grandes centros de excelencia:

El Centro de Investigación y Desarrollo (I&D): Actualmente el más grande centro de ingeniería y el mayor exportador de estos servicios en el país, dedicado al diseño, prototipo, prueba y validación de soluciones de circuitos integrados y plataformas.

Ensamblaje y Prueba de Procesadores: es la organización de Fabricación y Cadena de Suministro donde se ensamblan, prueban, empacan y se envía directamente a los clientes algunos de los principales servidores que ofrece Intel al mercado.​

El Centro de Servicios Globales: diseña, ejecuta y transforma e innova procesos de negocio multifuncionales a nivel global en Finanzas, Recursos Humanos, Ventas y Mercadeo, y la cadena de suministros. Costa Rica es uno de los sitios financieros de la corporación más grandes con más de 440 empleados que lideran la modernización de las finanzas globales.