200 estudiantes de Guanacaste reciben formación integral para el empleo

04 Agosto 2023

El programa beneficia a 200 personas de Hojancha, La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Liberia y Nicoya.

Guanacaste, Agosto 2023.El programa +empleo de la Fundación ALIARSE capacita durante el 2023 a 200 personas de los 1300 estudiantes activos que viven en Guanacaste, de los cuales 85 son adultos, quienes llevan el proceso de forma presencial, específicamente en los cantones de Liberia y Santa Cruz.

Este proceso cumple el objetivo de llevar a cabo procesos de formación e intermediación laboral con el fin de potenciar las oportunidades que tienen las personas para incorporarse a un empleo, principalmente en la provincia de Guanacaste.

Por su parte, también se cuenta con grupos virtuales con estudiantes de Colegios Técnicos Profesionales localizados en Hojancha, La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Liberia y Nicoya.

El programa capacita en el dominio del idioma inglés, habilidades técnicas, así como en habilidades socioemocionales. También reciben acompañamiento psicosocial y para vinculación laboral.

“Sabemos que son muchos los retos a los que se enfrenta Guanacaste, por lo que generar alianzas entre diversos actores de la sociedad es fundamental para un desarrollo más equitativo y sostenible de la región”, explicó Aitor Llodio, Director Ejecutivo de la Fundación ALIARSE.

“He crecido estos últimos meses tanto como persona, estudiante y profesional en un futuro, esto es parte de un crecimiento más grande que me va a llevar a cumplir los sueños que tengo, aprender un segundo idioma es difícil, no es nada sencillo pero teniendo los ánimos, la fuerza, quien te apoye, con profesores y promotor social que está ahí para nosotros se hace más sencillo. Esto me ha ayudado más en mi confianza, soy más seguro de hablar en otro idioma, los insto a crecer como he crecido yo”, Edwin Bohorquez Duarte, estudiante del programa de la zona de Carrillo.

“Me siento muy cómoda estando acá, los teachers son pura vida, al enseñar la materia lo hacen con esa emoción, con amor. De verdad es como estar en familia, todos nos ayudamos entre todos”, comentó la estudiante Génesis Corea.

Jean Carlo Toruño, Promotor Social de los grupos presenciales en Liberia y Santa Cruz describe a las personas estudiantes: “Son personas resilientes, muy fuertes, son personas que tienen proyectos claros, y que, a pesar de las dificultades, están luchando por las cosas que quieren alcanzar.”

El programa es posible gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de su programa “EMPLEATE” y a la alianza con más de 50 empresas nacionales y transnacionales.