MEP atendió más de 1.100 llamadas de primeros auxilios psicológicos en 2022

28 Enero 2023

Durante el 2022, la línea “Aquí Estoy” atendió 1.192 llamadas de primeros auxilios psicológicos y apoyos emocionales de estudiantes y sus familias.

El objetivo de este servicio es apoyar la salud mental de la población estudiantil y la de sus familias en todo el territorio nacional. Esto es posible por el Convenio Marco de Cooperación entre la Dirección de Vida Estudiantil (DVE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), vigente desde el 2019.

La línea cuenta con 150 personas profesionales en psicología del MEP, quienes brindan primeros auxilios psicológicos, ofrecen seguimiento telefónico en casos necesarios, tramitan referencias y atienden casos de riesgo suicida o inminente.

“Esta línea brinda atención inmediata de escucha y contención emocional a padres de familia y estudiantes, sin necesidad de una referencia del centro educativo. Así mismo, se promueve la salud mental, mediante el acompañamiento preventivo de profesionales para la escucha, expresión y atención de las necesidades”, comentó Laurent Delgado Carranza, Directora de Vida Estudiantil.

Los motivos de consulta atendidos en el 2022, según la cantidad de llamadas realizadas por estudiantes y/o familiares, son: dificultades emocionales (735), solicitud de información (203), asuntos académicos (91), riesgo suicida o riesgo inminente (78), manifestaciones de violencia (42), riesgo social (17), dificultad de acceso (7), alteración de salud y enfermedades (7), dificultades económicas (5), desvinculación con la comunidad (2) y devolución de llamadas (5).

En la atención de las llamadas, según sea la situación se transfiere al 9-1-1 o se realizan las coordinaciones debidas con instancias como Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instancia Local para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida (ILAIS) o Instancia Regional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (IRAIS). Además, se hace contacto con familiares o encargados del usuario.

La Dirección de Vida Estudiantil, con el fin de atender la salud mental, ejecuta estrategias de atención y promoción para la permanencia, la participación y la convivencia de las personas estudiantes.

Datos Estadísticos

Del total de llamadas que ingresan a la línea, un 55% son realizadas por familiares, 29% por estudiantes y 16% por las personas funcionarias o público en general.

De acuerdo con los datos, de la población estudiantil que utiliza el servicio 84% corresponde a mujeres y 16% a hombres.

Las dificultades emocionales son los principales motivos de consulta, que la línea clasifica por sus características en sintomatología: depresiva (57%), ansiedad (20%), problemas familiares y convivencia en el hogar (19%) y desmotivación (4%).

No obstante, la línea no realiza diagnósticos específicos. De las personas atendidas un 36% no indica el nivel académico, por motivo de confidencialidad; mientras que un 37% son de secundaria, 26% de primaria y los jóvenes y adultos corresponden a 1%.

El estudiantado y sus familias podrán hacer uso del servicio de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. a través de los número telefónicos 2459-1598 ó al 2459-1599.