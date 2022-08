Destacados NBCUNIVERSAL Septiembre

30 Agosto 2022

EN EXCLUSIVA Y SOLO POR TELEMUNDO INTERNACIONAL LLEGA RAFAEL AMAYA CON EL ESTRENO DE LA 6ª TEMPORADA DE: ¨EL SEÑOR DE LOS CIELOS¨

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:40PM

¿Ha llegado el momento de que pague por sus pecados? Rafael Amaya tendrá que enfrentar la peor persecución con el estreno de la temporada más ambiciosa de una de las producciones más aclamadas de la última década.

El aclamado actor internacional, Rafael Amaya (¨La Reina del Sur¨, ¨El Chema¨) llega el miércoles 7 de septiembre a las 9:40PM, con el gran estreno de la 6ª temporada de la exitosa saga “El Señor de los Cielos” que se verá de manera única y exclusiva en toda América Latina solo a través de la pantalla de Telemundo Internacional.



DWAYNE JOHNSON, “LA ROCA”, DESAFÍA TODOS LOS LÍMITES EN STUDIO UNIVERSAL

Disfruta de un viernes de acción y risas para terminar la primera semana de septiembre en compañía del mejor cine de Hollywood.

9 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 7PM

El 9 de septiembre a partir de las 7PM, Studio Universal prepara un especial con dos grandes estrenos protagonizados por el gran Dwayne Johnson. El reconocido actor que saltó a la fama por su participación en “La Momia Regresa”, dejando atrás su pasado como luchador que le valió su apodo de “La Roca”, quién será el protagonista de una noche que se convertirá en la antesala de un fin de semana prometedor.

Estos son los títulos que serán parte de este especial:

“UN ESPÍA Y MEDIO”: VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 7PM

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 7PM “RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS: VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 9PM

LLEGA EN VIVO ALFOMBRA ROJA EMMY AWARDS 2022 EN EXCLUSIVA SOLO, POR: E! ENTERTAINMENT

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 4PM

Zendaya, Sandra Oh, Reese Witherspoon, Jason Bateman, Patricia Arquette, Julia Garner Kaley Cuoco, Elle Fanning, Sarah Paulson, Amanda Seyfried son solo algunas de las estrellas más esperadas.

¡Todo listo para la gran alfombra roja Emmys 2022! El lunes 12 de septiembre se llevará a cabo desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles la 74ª edición de los Emmy Awards y como siempre E! Entertainment realizará una transmisión en VIVO de dos horas para que puedas disfrutar en primera fila de la gran llegada de tus celebridades favoritas a partir de las 4PM.

Las grandes estrellas protagonistas de la elección de series y contenido televisivo emitido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 harán su entrada triunfal sorprendiendo a sus fanáticos con sus mejores diseños.

¿Listas sus predicciones de cuáles serán los estilos, tendencias y colores que se apoderarán de esta nueva alfombra roja?

DE LOS CREADORES DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS”

LLEGA A SYFY EL MUNDO POST-APOCALÍPTICO DE “MÁQUINAS MORTALES”

GRAN ESTRENO 20 DE SEPTIEMBRE 9:30PM

La adaptación cinematográfica de la obra literaria de gran éxito mundial y del mismo nombre “Maquinas Mortales”, llega a SYFY para el regocijo de sus fanáticos.

Protagonizada por Hera Hilmar (“Da Vinci's Demons”), Hugo Weaving (“Matrix”), Robert Sheehan (“The Umbrella Academy”), Jihae (“Succession”), Ronan Raftery (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”), Leila George (“The Kid”), Patrick Malahide (“Game of Thrones”) y Stephen Lang (“Law & Order”).

El próximo 20 de septiembre a las 9.30PM, SYFY estrenará “Máquinas Mortales”, una aventura en un escenario post-apocalíptico, basada en la novela homónima de Phillip Reeves, donde sólo los más fuertes y estrategas podrán sobrevivir.

Esta película inicia su relato miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo que arrasó con todo lo humanamente conocido.

Las generaciones que se han mantenido en pie a lo largo del tiempo se han adaptado a una nueva forma de vida. Ciudades móviles gigantes ahora vagan por la Tierra persiguiendo y devorando pueblos más pequeños para obtener recursos.