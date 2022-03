“El Cuarto Blanco”, una película que ve hacia un violento futuro que pondrá al límite la tolerancia y someterá a su protagonista a innumerables torturas desafiando su resistencia

18 Marzo 2022

¿La protagonista podrá conservar la fortaleza o sucumbirá ante el martirio causado?

SYFY presenta, el jueves 24 de marzo a las 10:30 pm El Cuarto Blanco, tercer filme del cineasta Paul Raschid, que relata el cautiverio de una mujer que deberá enfrentar el suplicio de quienes quieren conocer una verdad que ella oculta.

En el futuro cercano, el Reino Unido se encuentra sumido en una cruel guerra civil y en este complejo escenario, una mujer despierta en un cuarto blanco, donde un interlocutor le exige una información que ella afirma no conocer. En este punto, la habitación aparentemente neutra se convertirá en una sofisticada sala de tortura, que llevará a la protagonista a los límites de su fortaleza física y mental.

Esta película fue producida por Aviary Films y es encabezada por la actriz Shauna Macdonald (The Descent). Al mismo tiempo, entre el elenco también se encuentran Oded Fehr (Resident Evil: Apocalypse), Amrita Acharia (Dead Snow 2 Red Vs Dead), Sharon Maughan (Time Lapse), Nicholas Farrel (Pearl Harbor) y Candis Nergaard (The Firm).

No te pierdas el estreno de “El Cuarto Blanco” este jueves 24 de marzo, sólo por SYFY



