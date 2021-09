Día de la Niñez se celebra con amplia oferta cultural

09 Septiembre 2021

Maratón de cuentos infantiles en modalidad virtual, obras teatrales, películas, conciertos y juegos están dentro de las ofertas culturales para este día.

Cada 9 de septiembre Costa Rica celebra el Día de la Niñez, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de garantizar y respetar los derechos de las personas menores de edad.

Durante este día, así como días previos y posteriores se realizan actividades enmarcadas en la fecha para el disfrute de los niños y niñas y recordar esta importante fecha.

“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud, desarrollamos una programación especial para celebrar a la niñez costarricense. Nos sumamos a otras instituciones con las que compartimos el mandato de cuidar y asegurar los derechos de nuestras generaciones más jóvenes para reafirmar nuestro compromiso con su bienestar en este año del Bicentenario”, manifestó la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra.

“Muchas de las actividades serán en formato virtual para cumplir con las medidas sanitarias, pero siempre con la calidez y el objetivo de celebrar a todos los niños (as) en su día. Les invitamos a conectarse a los diferentes talleres, conciertos y demás actividades que hemos preparado para todos”, añadió Durán.

El Ministerio de Cultura y Juventud, preparó una serie de actividades de forma bimodal para celebrar a los niños y niñas costarricenses su día y recordar a la ciudadanía que se debe velar por su bienestar. A continuación, el detalle:

Programa “Hacete Escuchar a Costa Rica”, Embajada de Estados Unidos. Luego de cinco años de desarrollado, la embajada transfiere el programa a manos del gobierno costarricense y sociedad civil para garantizar su sostenibilidad. Su objetivo es prevenir la violencia intrafamiliar y sensibilizar a las personas jóvenes, para que levanten su voz ante este tipo de violencia, así como construir capacidades en las poblaciones jóvenes (entre 12 y 18 años) y en la comunidad. Los niños (as), adolescentes y jóvenes se hacen escuchar para construir la Costa Rica de los próximos 200 años. Jueves 9 de septiembre, de 9:30 a 11: 30 a.m., Salón Talamanca, Centro de Convenciones de Costa Rica. Participan: autoridades de gobierno y Embajada de Estados Unidos.

Sistema Nacional de Bibliotecas celebra a la niñez con cuentos, juegos y más actividades

Las bibliotecas públicas del país se unen a la celebración de la niñez con una agenda llena de actividades para todas las edades, entre ellas:

“Maratón de cuentos infantiles" desde las 2:30 de la tarde con varias bibliotecas públicas, en transmisión en vivo por el Facebook de la Dirección de Biblioteca Públicas https://www.facebook.com/dbp.sinabi.mcj.cr La maratón contará con dos jornadas, jueves 9 de septiembre, desde las 2:30 p.m. y el viernes 10 de septiembre desde las 10 a.m.

Biblioteca Nacional de Costa Rica, presentación del libro “Chuleta en la batalla de Sardinal, otros cuentos y relatos de la Campaña Nacional (1856-1857)”, de la historiadora Lissette Monge Ureña, y comentado por los educadores Adrián Cervantes y Elvia Fernández, y Manuel Carranza. El libro incluye 20 cuentos ilustrados y con actividades didácticas. Esta actividad se realizará el jueves 9 de septiembre a las 2 p.m., y se transmitirá por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr

Biblioteca Pública de Montes de Oca, realizará una actividad en conjunto con la Biblioteca Pública de Puntarenas dirigida a niños (as) de 12 años o menos, se presentará una película corta, así como juegos y más sorpresas. Este 10 de septiembre, 3:30 p.m., por Facebook https://www.facebook.com/dbp.sinabi.mcj.cr Más información con Andrea Aguilar Murillo al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ; o al número 2280-9395.

Más de mil niños y niñas disfrutarán “El Principito”

El Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), recibirá el 9 de septiembre, a las 10 a.m., a cerca de mil estudiantes de escuelas de zonas urbano marginales o con población de riesgo, quienes podrán acercarse al arte y la cultura desde las butacas del Teatro con la obra “El Principito,” de la agrupación La Tropa.

Bandas de conciertos del MCJ celebran con música a la niñez

Conciertos dedicados a los niños y niñas costarricenses, se transmitirán por las diferentes redes sociales de las Bandas de Concierto del MCJ:

Banda de Conciertos de Guanacaste: Concierto día del niño (a), jueves 09 de septiembre, 8 a.m., escuela Alba Ocampo de Liberia (presencial), y el viernes 10 de septiembre, 8 a.m., escuela Nazareth de Liberia (presencial). Se realizará otro concierto el domingo 12, a las 10 a.m., en el anfiteatro de la Banda de Conciertos de Guanacaste (presencial).

Banda de Conciertos de Limón: Concierto didáctico: Día de la Niñez. El 9 de septiembre, 10 a.m., escuela Rafael Yglesias Castro, Limón. Información: Facebook: Banda de Conciertos de Limón. Estreno Virtual “Concierto Didáctico en honor a la Niñez”. El 12 de septiembre, 11:30 a.m. Transmisión: Facebook: Banda de Conciertos de Limón.

Banda de Conciertos de Cartago: Concierto con temas musicales de películas de Marvel, viernes 10 de septiembre, 7 p.m., página de Facebook y YouTube https://www.facebook.com/BandaCartago.mcj.cr Repertorio: Capitán América, Iroman 3, Guardianes de la Galaxia y Endgame.

Banda de Conciertos de San José: Concierto en Celebración del Día de las Niñas y Niños, domingo 12 de septiembre, 11 a.m., plataformas de Facebook, Instagram y YouTube https://www.facebook.com/BandaSanJose.mcj.cr Repertorio: «Dulce Infancia», de Víctor Hugo Berrocal Montoya.

Instituto Nacional de la Música: Los estudiantes del programa Cuerditas Musicales presentarán un concierto especial de la niñez, este 9 de septiembre, 6 p.m., por el Facebook https://www.facebook.com/inm.mcj.cr