Mitos y verdades de las visitas históricas a la Casona de Santa Rosa

26 Junio 2021

Por Silleny Sanabria Soto

El Museo Histórico Casona de Santa Rosa y el Área de Con­servación Guanacaste, en colaboración con la Oficina de Gestión Cultural, realizaron un webinar, en el marco del Día Internacional de los Museos y de la celebración del 50 aniver­sario de la Casona de Santa Rosa, sobre la charla llamada “Mitos y verdades de las visitas históricas a la Casona de Santa Rosa”.

Johan Martínez Navarrete, del Programa de Ecoturismo del Par­que Nacional, destacó que esta área silvestre protegida fue decla­rada Monumento Histórico desde el año 1966.

“La gran Hacienda Santa Rosa pertenecía a una sociedad llama­da Centroamericana Industrial Santa Rosa S.A., en cuyo caso fue presidido por Luis Somoza de Nicaragua, por el monto de 2.250.000 colones y esto causó revuelo en Costa Rica, en donde se hicieron llegar las solicitudes a la Asamblea Legislativa para que se expropiara el terreno y protegerlo. La Asamblea escuchó el llamado, y realizó la declaratoria con apenas 1000 hectáreas (de 11.000 hectáreas en total), como inicio del proceso que tardó años. Posteriormente fue custodiado por el Instituto Costarricen­se de Turismo y fue en 1971 cuando obtuvo la categoría de Par­que Nacional”, agregó el experto.

¿Cuáles son los mitos más frecuentes?

El Ing. Greivin Salas Segura, expositor de la charla “Mitos y ver­dades de las visitas históricas a la Casona de Santa Rosa”, quien ha invertido muchas horas en estudios de la época de la gesta histórica de 1856.

En el transcurso de los años, muchas de las visitas de turistas traen consigo varias consultas con información poco certera y veraz. Por ejemplo, Salas comentó que las personas suelen creer que la mayoría de fotografías antiguas de la Casona de Santa Rosa pertenecen a la Batalla y no es así. También surge con res­pecto a los uniformes relacionados a la pintura de Quema del Mesón Enrique Echandi de 1897, en donde se muestra a un Juan Santamaría en derrota, lo cual creó molestia entre muchos, sin embargo esto refleja los uniformes militares de 1871 de la admi­nistración Tomás Guardia.

Sobre la estatua de Juan Santamaría, en las fotografías se muestra un modelo con el que se hizo la estatua, la cual se modeló y se fundió en Francia, en donde Aristide Croise quien creó la estatua, la realizó con un uniforme que no necesariamente pertenecía al oficial de 1871. “Respecto a la estatua hay un mito que dice que la estatua por error llegó a uno de nuestros puertos, sin embargo esto no es cierto porque el Gobierno invirtió en esta estructura que tenía un gran valor en esos tiempos. El no creerse capaz de hacer estas obras, es como una falta de autoestima como país, al creer que Costa Rica no podría invertir en estos proyectos en aquellos años”, comentó Salas.

Cuando se cumplieron 100 años de la campaña de 1856 se reali­zaron varias publicaciones editoriales para celebrar ese día y se reprodujeron a los campesinos vestidos de soldados similares a los soldados de guerra de otros países, o bien vestidos de cam­pesinos, con sandalias y un arma, para representar su presencia en la batalla.

Con respecto a las armas en algunos documentales, mostraron armas de retrocargas que no existían al momento de la campaña, sino más bien fusiles de chispas y el fusil de llave de percusión. Además de rifles comprados en Inglaterra.