“Las playas imaginadas: turismo imaginario y discurso colonial en Guanacaste”

18 Mayo 2021

La primera tertulia NANKÚ se centró en la representación y vínculo de los espacios turísticos en la población de la provincia.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Los espacios virtuales de reflexión, capacitación, diálogo y comunicación sobre temas planteados por el Comité Intersectorial Regional de Identidad, Cultura y Deporte Chorotega volvieron para a través de las Tertulias Nankú en su nueva edición 2021, y con el fin de sensibilizar a la población de la provincia de Guanacaste, sobre temas relacionados al quehacer cultural desde todas sus dimensiones.

La primera tertulia NANKÚ, se llevó a cabo el pasado 7 de mayo con el tema “Las playas imaginadas: turismo imaginario y discurso colonial en Guanacaste”, con la participación de los académicos de la Universidad Nacional Esteban Barboza y Juan Carlos Picón, quienes contaron sus experiencias en torno a la imaginación vista no desde una ocurrencia sino en cuanto a la conexión entre la imaginación y la realidad en el turismo de Guanacaste.

Esteban Barboza realizó un estudio para conocer sobre el turismo y cómo funciona de la mano de la imaginación, y a la vez saber cuáles han sido las formas en que Guanacaste ha sido imaginado en la era del turismo y cuáles son las consecuencias de esas formas de imaginar en su desarrollo como destino turístico. “Pude ver que había mucho análisis empírico, pero creía que estaban dejando de lado la imaginación, lo cual es muy importante cuando se refiere al turístico. Por ejemplo, cuando yo decido ir a un lugar y nunca he estado ahí, la única manera que tengo de formar una idea de ese lugar es mediante imágenes, noticias, y la otra cosa que me parece interesante era ver qué tanto tienen que ver la imaginación y la forma en que nos imaginábamos a Guanacaste y lo proyectábamos al resto del mundo y del país, con la forma en que la provincia se había desarrollado con sus atractivos turísticos”, comentó Barboza.

Por su parte el académico Juan Carlos Picón comentó al respecto, que desde hace varios años se ha hecho un recuento de las distintas experiencias que como pobladores de la provincia y en especial de las dinámicas de la costa guanacasteca, se han notado varias contradicciones sobre el uso y el espacio entre locales y empresas turísticas, o bien entre ese uso recreativo que teníamos los locales. “Yo nací a 3 metros de la playa, y tenía ese acceso ilimitado al mar y a todos sus espacios, luego fui a estudiar y tiempo después cuando volví, me di cuenta que ya estaban varias de ellas cerradas, ya no tenía el mismo acceso a ellas y desde ahí ya nos sentíamos un poco incómodos, pues no sabíamos cómo convivir, cuando habían limitaciones físicas y como pobladores locales hacíamos ciertas formas de reclamos”, comentó Picón, quien agregó que a partir de ahí con su primera formación en Administración, buscó la manera de insertar a las pequeñas microempresas y pobladores a la dinámica turística.

Compartiendo varias experiencias entre los participantes, se demostró que existe un vínculo desarrollado entre los locales y los ecosistemas de playas, montañas, ríos, entre otros que los vio nacer; pero además hay una necesidad de tener distintas miradas que los haga enriquecer el conocimiento del turismo, que vaya más allá del servicio turístico.

Temas ambientales, construcciones turísticas, toma de decisiones, flujo turístico, modelos de oferta turística de la mano de las condiciones naturales de Guanacaste, asesorías, entre otros aspectos formaron parte del conversatorio.