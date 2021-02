Los liberianos se reinventan con un Festival Cultural Virtual para mantener la esencia del ser liberiano.

26 Febrero 2021

Por motivos de la pandemia un grupo organizado ideo el Festival Cultural Virtual Liberia y las familias podrán disfrutar sin salir de casa de las diferentes actividades culturales.

Por Fabricio Alfredo Obando Chang

Este año el pueblo liberiano no podrá celebrar nuevamente las famosas Fiestas Cívicas de Liberia por motivo de la pandemia, pero a pesar de no contar con el apoyo del municipio de la localidad, abonado por un comentario divulgado en redes sociales por el periodista liberiano, Edgar Silva; no fue obstáculo para que la unión de algunas personas interesadas en mantener la tradición, lo hicieran de forma virtual, con el nombre: Festival cultural virtual Liberia 2021, con el principal objetivo de que la familia disfrute sin salir de su casa.

“Por casualidades de la vida Javier Matamoros y Álvaro Pérez se unieron para darle formar a este proyecto desde la parte de producción (manejo de cámaras, edición de los vídeos y otros temas), para un brindar un evento de calidad y por la parte de Matamoros la parte artística que engalana dicha actividad”, mencionó Javier Matamoros al Periódico Mensaje.

Y agregó que este festival se realizará de modalidad virtual y las fechas para que lo anote en su agenda serán: 25, 26 y 27 de febrero y del 4 de marzo al 7marzo dichas actividades se estarán transmitiendo por el Facebook del Festival Cultural Virtual Liberia 2021.

Así que no hay excusa para poder sentir el calorcito del cantón liberiano en compañía de sus seres queridos y cuidándonos mucho para el próximo año celebrar a lo grande las verdaderas Fiestas Cívicas de Liberia.