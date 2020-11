Disfrute actividades gratuitas desde casa, este fin de semana

06 Noviembre 2020

El cantón de Barva, en Heredia, será el epicentro del XIII Festival Nacional de las Artes en edición virtual, a partir de este viernes 06 de noviembre; mientras que la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica celebra sus 80 años de música con un concierto especial a cargo de compositores nacionales.

Estas y muchas otras actividades forman parte de la oferta cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, y sus entidades adscritas, con las que se promueve el acceso a la cultura y el disfrute de los derechos culturales de la sociedad costarricense. A continuación, el detalle:

Este viernes arranca el XIII Festival Nacional de las Artes Barva 2020

El Ministerio de Cultura y Juventud, a través del Centro de Producción Artística y Cultural, invita al público de todo el territorio nacional a disfrutar del XIII Festival Nacional de las Artes 2020 (FNA2020), que se realizará de manera virtual desde el cantón de Barva de Heredia, y podrá disfrutarse del 06 al 15 de noviembre de 2020, mediante la red social Facebook.

El acto inaugural será este viernes 06 de noviembre, a las 7:30 p.m., y contará con actividades de danza, mascaradas, artes visuales y más.

El FNA2020 se transmitirá de manera virtual en el Facebook Festival de las Artes Costa Rica, con una variada oferta a cargo de más de 500 artistas y portadores de tradición en áreas como música, artes visuales, mascaradas, artes escénicas, cimarronas, audiovisuales y otras expresiones.

Esta edición virtual del Festival Nacional de las Artes, forma parte de la programación 2020 y las adaptaciones anunciadas por el Ministerio de Cultura y Juventud. Los costarricenses podrán disfrutar cerca de 85 presentaciones de diversas expresiones artísticas englobadas en artes literarias y visuales, danza, teatro, música y talleres.

La programación del Festival Nacional de las Artes 2020 estará segmentada en tres parrillas de transmisión. De 9 a.m. a 11 a.m., la “Ventana de Cine Infantil”; entre las 9 a.m. y 2 p.m., la “Ventana Infantil”, con una oferta de espectáculos artísticos; la programación general se podrá disfrutar entre las 6 p.m. y 9 p.m.

De manera gratuita y con solo ingresar al Facebook del Festival de las Artes Costa Rica, la población podrá disfrutar de una amplia programación artística y cultural, que además genera empleabilidad a artistas del país. Consulte la programación del FNA2020 en: https://tinyurl.com/yxcm86v9

80 aniversario: Orquesta Sinfónica Nacional ofrece concierto con compositores costarricenses

En celebración de sus 80 años de música, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN) presentará su XI Concierto de Temporada Virtual 2020, con un programa musical a cargo de compositores costarricenses.

Esta semana, la agrupación presentará a sus secciones de maderas y cuerdas, el viernes 6 de noviembre, a las 7:30 p.m., mediante el Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, así como en el Facebook del Ministerio de Cultura y Juventud.

El programa incluye obras de México, Cuba, República Dominicana, así como de Costa Rica, en arreglos del maestro costarricense, Vinicio Meza.

El concierto gratuito podrá disfrutarse en el Facebook, YouTube e Instagram de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La Orquesta Sinfónica Nacional se fundó el 31 de octubre de 1940, con un total de 40 músicos. Entonces, era conocida como la “Orquesta Nacional” y realizó su primer concierto oficial en el Teatro Nacional de Costa Rica, bajo la batuta del director uruguayo, Hugo Mariani. Actualmente es considerada una de las mejores orquestas de Latinoamérica, según infirmó el Centro Nacional de la Música, instancia del Ministerio de Cultura y Juventud a la que pertenece la OSN.

Breves – Agenda Cultural

Concurso

El Centro Cultural José Figueres Ferrer invita a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, a participar en el concurso “Costa Rica un país sin ejército” 2020, con proyectos enfocados en la construcción de una paz sostenible. Fecha límite 24 de noviembre de 2020. Consulte las bases en www.centrojosefigueres.org/

Teatro

El Centro de la Cultura Cartaginesa presenta en VII Encuentro de Teatro Comunitario de Cartago 2020, con espectáculos virtuales del 6 al 8 de noviembre. Consulte la programación en el Facebook Centro de la Cultura Cartaginesa.

Música

La Banda de Conciertos de Heredia le invita a disfrutar su Temporada Virtual de Música de Cámara 2020 con el recital del Quinteto de Bronces “Macedonio Dávila”, este domingo 8 de noviembre, a las 10 a.m., mediante el Facebook Banda de Conciertos de Heredia.

Literatura

La Biblioteca Nacional de Costa Rica y el Colegio Costa Rica lo invitan a la “Narratónica”, organizada por el Festival Internacional Puro Cuento, en la que participan 20 artistas, con propuestas de música, poesía y cuento. Disfrutelo en directo el domingo 8 de noviembre, desde las 2 p.m., en el Facebook Festival Puro Cuento.

Naturaleza

Museo Nacional de Costa Rica reabrió el Jardín de Mariposas, el cual puede disfrutarse en las visitas al museo, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.; domingos, de 9 a.m. a 4:30 p.m. Entrada gratuita.