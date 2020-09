Tome nota de la agenda del fin de semana y disfrute de música, cine y artes visuales

17 Septiembre 2020

A continuación, el detalle:

Recorra la muestra “Las 5 caras de Gerardo Selva Godoy”

Las creaciones cerámicas y en vidrio del artista Gerardo Selva forman parte de la propuesta artística que podrá disfrutar el público desde el viernes 18 de septiembre, en la nueva exposición que ofrecerá el Museo Calderón Guardia (MCG), bajo el nombre de “Las 5 caras de Gerardo Selva Godoy. Cerámica, cine, literatura, vidrio y música”.

Las galerías de arte del MCG, ubicado en Barrio Escalante, ofrecen esta muestra que contempla todas las aristas en que ha incursionado Gerardo Selva.

La muestra es una pincelada exponencial a todo el trabajo creativo de este artista que, en propias palabras afirmó: “pretendo compartir lo que he hecho en mi vida. No lo que me propuse, sino más bien, lo que se ha ido dando con el paso de los años”.

Visite el Museo Calderón Guardia, que actualmente brinda un horario temporal por la emergencia sanitaria, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Disfrute la música de la Orquesta Sinfónica Nacional

Desde la seguridad de su hogar, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) le invita a apreciar de la música de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN), con la entrega del IV Concierto de Temporada Virtual, que se estrenará el viernes 18 de septiembre, a las 7:30 p.m., en las páginas del Facebook de la OSN y del MCJ.

En esta ocasión, el programa incluye “Concertino para trombón y orquesta de cuerdas (II y III Mov.)”, de Lars-Erik Larsson, a cargo del solista Martín Bonilla (trombón); “Concierto para oboe y orquesta en re menor (I Mov. Allegro)”, de Ludwig August Lebrun, a cargo del solista Delberth Castellón (oboe); “Concierto para dos fagotes en F Major (I Mov.)”, de Johann Baptist Vanhal, a cargo de los solistas Marco Redondo e Isaac Leyva, fagotistas.

La grabación y edición de los espectáculos musicales es un trabajo de Walter Flores.

“Elvira” toma la pantalla de Trece Costa Rica Televisión

El Centro de Cine le invita a apreciar el ciclo “Cinetico Clásico”, una muestra de 34 obras audiovisuales nacionales de distintos géneros, representativas de las primeras seis décadas de producción audiovisual en el país, que se podrán observar todos los viernes, a las 9 p.m., por Trece Costa Rica Televisión (Canal 13).

El programa de este viernes 18 de septiembre, incluye el segundo largometraje argumental costarricense, “Elvira”, de Alfonso Patiño Gómez (1955). En la película, Alberto es un joven servidor de la familia de Elvira, una muchacha adinerada. Alberto se enamora de ella, pero los separan las diferencias sociales y los prejuicios de la época.

Adicionalmente, al terminar “Elvira”, disfrute de la película “65 años de Elvira”, de Johnny González y Alejandra Trowbridge (2019), un cortometraje documental filmado en febrero de 2019 y estrenado el domingo 24 de marzo en la casa de habitación de la actriz Maritza Urbano en su natalicio número 82, tomando como tema la importancia de la historia de la segunda película costarricense filmada en 1955.

Breves – Agenda Cultural

Música

La Banda de Conciertos de Guanacaste le invita al estreno del vídeo “Caballito Nicoyano”, interpretada por La Bizarrona de la Banda de Conciertos de Guanacaste, este viernes 18 de septiembre, a las 8 a.m., en el Facebook Banda de Conciertos de Guanacaste

Danza

El Taller Nacional de Danza tiene abierto su período de matrícula para talleres virtuales de danza contemporánea, ballet, jazz y danza urbana para niños y niñas, jóvenes y adultos. Además, clases de apreciación de la danza, expresión corporal y creación coreográfica en diferentes estilos dancísticos. La matrícula cierra el 18 de septiembre de 2020. Conozca los detalles en el sitio www.teatromelico.go.cr

Taller Virtual

El Centro Cívico por la Paz de Garabito invita a los jóvenes a participar en el taller virtual: “Masculinidades y Arte Urbano”. La actividad será el sábado 19 de septiembre, a las 2 p.m., mediante la plataforma Zoom. Visite la página de Facebook Epicentro Cívico Por La Paz Garabito, donde encontrará el formulario de inscripción.

Centro Cívico por la Paz de Agua Zarcas

-“Festival Eco Cultural”. Disfruta de los viernes de música desde el Facebook del Centro Cívico, ¡Melodías, emociones y palabras! con artistas locales. ¡Gana premios especiales durante las transmisiones! Con la presentación de Paola Jiménez y Osvaldo Fernández. El 18, 6 p.m. FB: Centro Cívico por la Paz Agua Zarcas .