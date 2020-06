Residencias artísticas “En Casa” busca ayudar económicamente a artistas

14 Junio 2020

En el marco de la pandemia sanitaria COVID-19 que azota al país y al mundo entero, el Centro Cultural de España en Costa Rica (CCECR), ha generado una serie de alianzas con diversas entidades públicas y privadas para promover la creación artística en modalidad de residencia, pero tomando en cuenta las condiciones de permanencia en los hogares establecidas por las autoridades de salud.

El CCECR abrió una convocatoria del proyecto “Residencias Artísticas” del programa de Experimentación en los procesos creativos, el cual busca promover la experimentación e investigación como recursos para dinamizar los procesos creativos. Asimismo, buscan dotar de recursos económicos a artistas cuyas fuentes de ingreso se han visto disminuidas debido a la pandemia, para que la creatividad siga generando modelos de desarrollo.

La convocatoria también tiene como finalidad reinventar el concepto de residencias, para adaptarlas a las actuales circunstancias y no paralizar la actividad del tejido artístico ni la de nuestros espacios, museos, galerías y centros culturales. La producción de las y los artistas no se detiene porque los espacios culturales no estén abiertos, y es nuestra responsabilidad apoyarles.

Los objetivos de las residencias son los siguientes:

Promover la creación artística de las y los artistas afectados por la pandemia.

Ofrecer oportunidades para la producción artística para creadores y creadoras de las artes visuales, las artes escénicas y la literatura.

Favorecer la visibilidad los productos artísticos en diversos espacios institucionales.

Dar una respuesta conjunta de las instituciones a la necesidad de trabajar en cooperación a favor de la base del tejido vulnerable de las y los artistas creadores, atendiendo a valores como igualdad, no violencia, pueblos originarios, ruralidades, entre otros.

¿Cómo es el apoyo?

El importe para cada una de las residencias será de $1000 (mil dólares estadounidenses) otorgados por el Centro Cultural de España en Costa Rica.

El número de residencias que se ofrece en total son 10, que se distribuyen según disciplina:

ARTES VISUALES: 4 Residencias

ARTES ESCENICAS: Danza 2 Residencias y Teatro 2 Residencias.

LITERATURA: Novela Gráfica 1 Residencia y Temática Pueblos Originarios de Costa Rica 1 Residencia

La convocatoria está destinada a la creación dentro de cada disciplina (Artes Visuales, Artes Escénicas, Literatura); en ningún caso estas residencias están dirigidas a proyectos ya realizados. Las propuestas deben ser originales y se realizarán durante el período de vigencia de la residencia, por lo que no se considerarán seleccionables aquellos proyectos iniciados con anterioridad a esta convocatoria.

Los proyectos deben realizarse en el propio espacio del artista en residencia, ya sea su casa, taller o bien en su territorio en el caso de zonas rurales e indígenas.

La temática es abierta, aunque se valorarán positivamente y se tendrá especial sensibilidad ante aquellos proyectos que aporten una visión sobre:

La sociedad una vez superada la situación del COVID-19.

La lucha por los derechos humanos (diversidad, género, cambio climático, pueblos originarios, migración, ruralidad)

Podrán optar a la residencia, las y los artistas mayores de edad que, con independencia de su nacionalidad, residan en Costa Rica.

La Recepción de Propuestas será desde el pasado 1 de junio al 20 de junio (inclusive).

Para más información puede ingresar a: www.ccecr.org