Música, teatro y exposiciones le esperan con la agenda cultural del fin de semana

20 Febrero 2020

Disfrute del cine venezolano con Preámbulo

Producciones venezolanas esperan al público este fin de semana de forma gratuita en la sala Gómez Miralles del Centro de Cine.

La programación inicia este jueves 20 de febrero, a partir de las 7 p.m., con la presentación de “La Noche de las Dos Lunas” (Miguel Ferrari, 2018). Al tercer mes de embarazo, Federica descubre que el bebé que está esperando no tiene su ADN. Acude a la clínica donde se realizó el tratamiento de fecundación in vitro y allí reconocen haber cometido un error. +15.

Para el viernes 21 de febrero, del director Caupolican Ovalles, se presentará: “Muerte en Berruecos”. Bogotá, 1840. Diez años después de que fuera asesinado en la selva de Berruecos el General Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, se reabre el proceso sobre su muerte. +15.

Finalmente, el sábado 22 de febrero, se tendrán dos proyecciones, la primera a las 4 de la tarde con “Papita, maní, tostón” (Luis Carlos Hueck, 2013). Julissa es magallanera a muerte, como su papá, y Andrés es caraquista de pura cepa. El estadio los une, pero las mentiras, para que el otro crea que pertenecen al mismo equipo, ¿podrían separarlos? +15.

A las 7 de la noche, será el turno de “Venezuela es un desorden” (Carlos Daniel Malavé). A través del humor, anécdotas y sus canciones, la mítica banda venezolana de ska "Desorden Público" cuenta su historia y la de tres décadas de su país. +15.

No se pierda las últimas funciones de la obra “Única mirando al mar”

"En esta tragedia, la protagonista no tiene otra salida que no sea enfrentar su destino y luchar contra el sistema que la ha abandonado”, así describe la Compañía Nacional de Teatro (CNT) la obra “Única mirando al mar”, que llega a su recta final este fin de semana.

Las últimas funciones serán este jueves 20 de febrero y hasta el domingo 23, de jueves a sábado, a las 8 p.m. y domingos a las 5 p.m., en el Teatro La Aduana.

“Esta obra trata de algo vital, algo muy importante. Se refiere a la gente que no tiene nada… algo que parece difícil de expresar; pareciera imposible, pero sí, es gente que no tiene nada; es gente abandonada, que vive en el basurero, y todas sus actividades son ahí, no tienen comunicación con el exterior, están llenos de necesidades y el día que pidieron ayuda, nadie les ofreció una mano. Nadie. Simplemente fueron ignorados. Todo esto me resultó triste y trágico, y es lo que quise poner en escena”, afirmó el director del montaje, Jaime Hernández.

Las entradas para “Única mirando al mar” se puede adquirir en el sitio web https://boleteria.teatromelico.go.cr/ y tienen un costo de ¢7.500 colones; estudiantes y ciudadanos de oro con carné, ¢4.000 colones.

Observe la “Composición” del artista Rafel Ángel “Felo” García en el Museo de Arte Costarricense

“Composición”, es una especie de compilación de varios momentos clave de la producción de Rafel Ángel “Felo” García que incluye obras inéditas que se han conservado dentro de su casa por varias décadas, y que, en esta ocasión, dialogan con obras altamente conocidas de su amplia producción plástica.

El Museo de Arte Costarricense, rinde homenaje a “Felo” García con una pequeña muestra de su legado. La exhibición en la sala Temporales, comprende obras abstractas de sus inicios, así como otras obras dentro de esta misma línea hasta la década de los años noventa. Incluye también obras figurativas de algunos momentos importantes dentro de la producción de sus tugurios, así como también algunos ejemplos de su obra matérica en metal de los años sesenta y unas piezas de su obra escultórica en madera.

La muestra fue hecha con técnicas como: mixta sobre tela, mixta sobre madera, óleo sobre tela y madera, monotipia, tinta de imprenta sobre papel y metal sobre madera.

Observe esta exposición de forma gratuita, de martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana.

Breves – Cultura

Artes Visuales

Visite la instalación artística “Recreación del Ser, entre el caos y la armonía”, obra colectiva de Ana Laura Fernández (ceramista), Andrea Ruiz (ceramista), Gregory Alpízar (diseñador gráfico) y Laura Esquivel (escultora), en la que exploran y profundizan la temática del “Caos Tropical”, a través de un proceso de análisis crítico y exposición de inquietudes. Disponible en el Centro Histórico Cultural José Figueres Ferrer, en San Ramón. Entrada libre.

Tertulias

Tertulias Alajuelenses: Tema: 166 aniversario nacimiento Bernardo Soto Alfaro. El 21 de febrero, 4 p.m., Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Entrada gratuita.

Música