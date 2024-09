Fin de semana ofrece actividades para celebrar Día de la Niñez

06 Septiembre 2024

El próximo 09 de septiembre se celebra el Día de la Niñez, razón por la cual, este fin de semana el Ministerio de Cultura y Juventud ofrecerá una serie de actividades enfocadas en la niñez, desde conciertos, hasta exposiciones, visitas guiadas y talleres.

A continuación, el detalle de la programación:

Recorra la exposición “Armonías” en la Casa del Artista

La Escuela Casa del Artista, institución del Museo de Arte Costarricense del Ministerio de Cultura y Juventud, invita a la ciudadanía a visitar la exposición “Armonías”, de la artista María José Da Luz.

La muestra es una colección de 13 ilustraciones ensambladas en papel cortado e intervención manual, mediante la que se exploran conceptos y armonías a través del color y los matices del círculo cromático en escenas llenas de ternura y surrealismo donde coexisten “mini humanos” y animales.

Los trabajos son de pequeño formato y siguen la exploración estilística de la artista en cuanto el tratamiento de las formas y del espacio convirtiéndose en un planteamiento visual altamente atractivo en color para las personas visitantes a la muestra, independientemente de su edad.

“Armonías” se puede visitar de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.; sábados, 8 a.m. a 4 p.m., en la Escuela Casa del Artista, ubicada en Goicoechea. Entrada gratuita.

Celebre el Día de la Niñez en el Museo Nacional

Para celebrar el Día de la Niñez, el Museo Nacional de Costa Rica invita al público al concierto “Fantasía de sonidos”, a cargo de los jóvenes músicos del Instituto Nacional de la Música, quienes interpretarán obras musicales de películas, como Los Increíbles, Piratas del Caribe, el Rey León, entre otros.

La actividad, que se ofrecerá se ofrecerá el domingo 08 de septiembre, desde las 10 a.m., en el jardín del Museo Nacional, incluirá además pintacaritas, malabaristas, zanqueros y personajes alusivos a la Guerra de las Galaxias.

El Museo Nacional invita a niños y niñas a llegar disfrazados de sus personajes favoritos. La actividad es de entrada gratuita para nacionales y residentes al presentar identificación.

Día de la Niñez se celebrará con música

La Dirección de Bandas del Ministerio de Cultura y Juventud ofrecerá un total de 14 conciertos especiales, en todo el territorio nacional, en el marco de su temporada especial de música dedicada al Día de la Niñez.

Mediante estos conciertos, además de difundir la música para banda, los ensambles nacionales ofrecerán una programación musical con oferta de entretenimiento, crecimiento emocional y social para las niñas y niños, según comunicó la Dirección de Bandas.

Según informó la Dirección de Bandas, los conciertos incluirán música de películas, así como música infantil, para explorar la creatividad, imaginación y fortalecer la alegría de niños y niñas.

A continuación, el detalle de los conciertos de este fin de semana:

Banda de Conciertos de Cartago

Viernes 6, 6:30 p.m., Anfiteatro Municipal de Cartago. Dirige: María del Pilar Redondo Vega, subdirectora del ensamble. Artista invitado: José Manuel Martínez Rueda, narrador. Reservaciones: http://reglinea.muni-carta.go.cr/

Banda de Conciertos de Puntarenas

Viernes 6, 10 a.m., Escuela Maratón de Guadalupe de Esparza

Banda de Conciertos de Heredia

Domingo 8, 10 a.m., Parque Central Nicolás Ulloa, Heredia. Música de películas y temas infantiles.

Para conocer la lista completa de conciertos, visite: https://tinyurl.com/3sp8n35j

Breves | Agenda Cultural

Visitas guiadas infantiles en el Teatro Nacional de Costa Rica. El 7, 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m., gratuitas para menores de 12 años. Las visitas serán con la participación del Cuarteto de Clarinetes del Instituto Nacional de la Música. Reserve su espacio al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Día de la Niñez en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ingreso gratuito al museo, para niños, niñas y los adultos que los acompañan. El MADC obsequiará a los menores la publicación “Mi primera visita al MADC", libro dirigido a público infantil. El 7, 10 a.m. a 4:45 p.m., Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Centro Nacional de la Cultura.

Obra coreográfica “LEGENDA” de la Compañía LaFlux, Francia. El sábado 7 de septiembre, 5 p.m., Teatro 1887, Cenac. Entrada gratuita, reservaciones al WhatsApp 88256564. Además, presentación de resultados de la residencia artística desarrollada en el Taller Nacional de Danza (TND) con estudiantes de danza de la UNA. Organiza TND y UNA.

Para conocer la programación completa del Día de la Niñez, visite: https://tinyurl.com/hbu6nwmf