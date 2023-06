Tamarindo será sede de la segunda edición del Festival Cultural Latinoamericano

28 Junio 2023

El evento será este viernes 30 de junio y sábado 01 de julio en la comunidad de Tamarindo.

La agrupación nacional Malpaís dará un concierto como evento de cierre, el sábado 01 de julio, a partir de las 8:20 p.m., en la plaza de deportes de Tamarindo.

La Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo (ADIT) y la Fundación Nómada realizarán el II Festival Cultural Latinoamericano, con el objetivo de promover la recuperación y apropiación del espacio público, a través de la promoción del arte y la cultura urbana, fomentando las tradiciones y valores costarricenses. Además, la actividad promoverá la exposición de productos locales elaborados por emprendedores de la provincia, fortaleciendo la economía local e impulsando la identidad cultural.

El evento se desarrollará este viernes 30 de junio y sábado 01 de julio en la comunidad de Tamarindo. Este año, las presentaciones artísticas estarán distribuidas en 2 locaciones: el Parque Oneida y la Plaza de Deportes Tamarindo. Ambos espacios serán transformados en vibrantes escenarios donde se darán cita artistas nacionales e internacionales, así como emprendedores locales. Durante estos dos días, los asistentes podrán disfrutar, con acceso gratuito, de una variada programación que incluye diversas manifestaciones de arte y actividades interactivas.

“Queremos brindar a nuestra comunidad la oportunidad de disfrutar de espectáculos de alto nivel, de forma gratuita; por eso, a través del trabajo articulado entre la ADIT y la Fundación Nómada, hacemos el llamado a todas las personas, guanacastecas o no, para que participen de esta iniciativa y se acerquen a Tamarindo este fin de semana”, indicó Eduardo Vargas, vicepresidente de ADIT.

Como artista principal del Festival, estará la emblemática agrupación Malpaís, que con una fusión única de folclore centroamericano, sonidos celtas, rock, ritmos caribeños y jazz, ofrece una experiencia musical innovadora que resuena en audiencias de todas las edades. Su presentación será el sábado 01 de julio, a partir de las 8:20 p.m., en la plaza de deportes.

Por otro lado, participará Steffie Beltt (Cuba), conocida como "la voz de fuego", una cantautora mexicano-cubana que en 2013 creó su proyecto de música de blues fusionado de manera original. Ha compartido escenario con algunos de los mejores músicos de blues de Latinoamérica y Estados Unidos, participando en festivales como el Festival Internacional Quito Blues 2016 y 2018, el Rhythm and Blues Cruise 2017 y el Riviera Maya Jazz Festival 2017, entre otros. Se presentarán el viernes 30 de junio, a las 7:00 p.m., también en la plaza de deportes.

Otros artistas presentes serán Dj Cachuca (Perú), DJ Saviours (México). Dj Cachuca se destaca por su habilidad para fusionar géneros como la salsa, el merengue, la cumbia y el reguetón; mientras, Saviours aporta su talento como productor musical, fusionando elementos tradicionales y modernos para crear mezclas únicas y vibrantes.

Una de las atracciones más destacadas será el espectáculo de teatro negro titulado "Viaje a Xibalbá", presentado por la compañía Ex-anima. Este cautivador espectáculo de luz negra se inspira en el mito del origen del sol y la luna, según el Popol Vuh. A través de la combinación magistral de danza, música y teatro negro, "Viaje a Xibalbá" recrea de manera cautivadora esta antigua leyenda maya, sumergiendo al público en un viaje emocionante y místico.

Dentro de los espectáculos del festival, también sobresalen las presentaciones de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Teatro, cuya asistencia se logró en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud para fomentar el crecimiento cultural de la comunidad mediante la implementación de talleres de danza y teatro. Estas actividades ofrecen a los participantes la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos, impulsando así el desarrollo cultural en la región.

El grupo brasileño de Danza Capoeira estará impartiendo talleres gratuitos y ofreciendo una emocionante presentación artística. Será una manifestación cultural que combina arte, historia y empoderamiento.

El II Festival Cultural Latinoamericano de Tamarindo promoverá el manejo adecuado de los residuos y prácticas que impulsen la conciencia ambiental, gracias a la participación de la fundación The Clean Wave.

Artistas impulsando el arte y la cultura

El Liceo de Villarreal y el Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz, engalanarán el festival con un animado pasacalle a cargo de su grupo folklórico y la cimarrona, creando un ambiente festivo y alegre.

Por su parte, el Colectivo ANPA –teatro como parte del componente educativo y artístico de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), tiene como objetivo promover el bienestar animal y ambiental a través de su trabajo.

La Comisión cuentacuentos de María Leal Noguera, cuyo legado se basa en la educadora guanacasteca, tendrá una participación destacada en el festival. Inspirados por la vida y obra de esta notable figura, se dedican a difundir los cuentos y conocimientos que ella legó. Mediante sus cautivadoras narraciones, transportan al público a mundos mágicos y promueven el amor por la literatura y la cultura.

En el marco del festival, también contaremos con la presentación del reconocido grupo local Adagio Danza y Proyección Escénica quienes deleitarán al público con su destacado talento.

Marimba Orquesta y Cimarrona Villarreal es una destacada agrupación local que ofrece un repertorio fresco y variado de ritmos latinos, como cumbias, merengues, boleros, bachatas, chachas, paso doble y las tradicionales parranderas de nuestra región.

BAKTUN Circus & Fire, es una compañía binacional, radicada en Tamarindo, que tendrá dos espectáculos. En primer lugar, un "Espectáculo Aéreo" que combina danza, flexibilidad y acrobacia; el segundo, "Jungla de Fuego", lleno de técnicas asombrosas de manipulación de elementos de fuego combinadas con acrobacia de piso, danza y acrobacia en dúo.

Carlos Hiller, reconocido artista plástico, tendrá un show de pintura en vivo. Con su pasión por el océano y el buceo, retrata el mundo submarino y la selva centroamericana. Sus obras han sido catalogadas como referentes mundiales en el arte submarino y se encuentran en colecciones privadas alrededor del mundo.

El festival también contará con las impresionantes esculturas del artista Henry, quien se especializa en la reutilización de desechos industriales, piedras vivas de ríos, maderas, cobres y bronces para crear obras con un lenguaje propio que transmiten sentimientos de vida. Su trabajo es un recordatorio poderoso del potencial transformador del arte para promover un futuro más sostenible.

El evento cuenta con el apoyo de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Santa Cruz, Municipalidad de Santa Cruz, el Liceo de Villarreal y el Ministerio de Cultura y Juventud. Y es patrocinado por Witch´s Rock Surf Camp, Capitán Suizo, Grupo Diriá Playa Tamarindo, Best Western, Apartamentos Las Palmas, Colectivo ANPA – Teatro, Blue Zone, Crazy Monkey, Pangas, Coffee Culture, Nogui´s, Occidental Hotel and Resorts, Sharky´s, Santa Rita Café, Selina Tamarindo, The Alley, Baktun, SAAT, Hotel Zulu, Mercadito, Grinds, Escultor Henry, Cabinas Rodamar, Liceo Experimental Bilingüe Santa Cruz, Pikatas, Pacífico Bar, Chiquitas, Namu, El Estero, La Oveja Surf House, Fundación Nómada, DJ Cachuca, Chiringuito, Patagonia Grill, Walters, The Ocean, Red Door, Wyndham Tamarindo, Anónimo, Hostel Backpakers, Cala Luna Boutique hotel y Transporte Inteligente de Guanacaste.