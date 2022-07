Puente sobre el Río Ostional ya está listo para su colocación

07 Julio 2022

Mediante una solicitud de la diputada Alejandra Larios, existe un acuerdo entre la Municipalidad de Santa Cruz, el MOPT y su despacho para su pronta colocación.



Por: Silleny Sanabria Soto.

La diputada Alejandra Larios explicó a Periódico Mensaje sobre la problemática y la espera de la pronta solución de la comunidad de Ostional y sobre la ruta 920.

¿Cuál es la problemática actual de la comunidad de Ostional?

La problemática existente viene desde hace muchos años atrás, ya que se ha esperado la instalación del puente y no se le ha dado prioridad a esta problemática. Es una ruta en la que cuando llueve las personas quedan incomunicadas por eso me parece muy importante darle la prioridad necesaria.

¿De qué forma se estará agilizando la colocación del puente?

A inicios del mes de junio enviamos un oficio al CONAVI solicitando información sobre las acciones a realizar respecto a este puente, y sostuvimos una reunión con las ADIS de San Juanillo y Ostional y les dijeron que se iban a realizar varias acciones como ver posibilidades de expropiación y tala de árboles, sin embargo ese oficio no ha tenido respuesta. La semana pasada en una reunión que sostuve con el Ministro del MOPT le manifesté la problemática y la preocupación sobre varias rutas de Guanacaste incluida la 160 y este puente en específico; aquí llegamos a la conclusión de hacer un convenio entre la Municipalidad de Santa Cruz y el MOPT para la instalación del puente que me indicó el Sr. Ministro que ese puente ya está.

Ayer miércoles el Concejo Municipal de Santa Cruz ya aprobó la firma del convenio por parte del Sr. Alcalde y le estaremos dando seguimiento para que este puente sea una realidad.

¿Cómo se atenderá la colocación de los puentes sobre la Ruta 920 de Carrillo y las de Cuajiniquil afectadas hasta el momento?

Sobre la Ruta 920 que pertenece a Carrillo, en días anteriores enviamos un oficio al MOPT solicitando información sobre las acciones, los plazos, etc., pero al día de hoy no hemos recibido respuesta de ese oficio sin embargo en la misma reunión, le manifestamos la preocupación por el estado de las mismas, y ahora con el paso de Bonnie las condiciones empeoraron, y el pasado 4 de julio en la Comisión de Guanacaste, se proyectaron fotos de cómo quedó la ruta y solicitamos la pronta intervención para que no se sigan presentando estas situaciones.

¿De qué forma se apoyará a las comunidades desde su despacho?

Desde el despacho se está visitando las comunidades y nos hemos reunidos con las ADIS, con las distintas organizaciones, etc. y a raíz de las necesidades que nos manifiestan estamos realizando los oficios pidiendo la información o intervención de las entidades correspondientes, y a eso le damos el seguimiento necesario hasta obtener respuestas sobre las soluciones a las problemáticas que enfrentan los guanacastecos, de ser necesario solicitamos audiencias. Es una misión de este despacho brindar acompañamiento a las comunidades para dar un mayor bienestar a las personas.