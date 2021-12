Este 2022 traerá de nuevo un Cine a Tilarán gracias al sueño de un emprendedor

08 Diciembre 2021

Alonso Campos Ugalde, oriundo de Tilarán tiene 25 años de dedicarse a los negocios y como parte de su proyecto Plaza Paseo del Viento, está brindar entretenimiento a los tilaranenses mediante salas de cine. En esta entrevista nos comenta de qué trata esta iniciativa.

Por: Silleny Sanabria Soto.

¿De dónde surge la iniciativa?

Yo crecí en Tilarán y desde que era niño existía el cine Flaqué e iba los domingos al matiné, y entre semana a iba a ver las películas, y esto caló mucho en las personas que viven aquí y pensé que sería muy agradable devolverles a los Tilaranenses la opción de volver a ir al cine en su propio pueblo. Fue una meta que me puse, pero no solo un cine sino que estuviera todo en un solo lugar como lo es la plaza. Sinceramente es un sueño que siempre tuve después de que desapareció la sala de cine Flaqué.

¿Cómo se logró concretar este proyecto?

Siempre ha sido un sueño, pero luego vino la parte complicada de que fuera plasmado en una realidad, entonces comencé a investigar todo lo que trae consigo un cine, ingeniería, equipos, logística, permisos, etc, ha sido un proceso de aproximadamente 3 años. Luego se dio una gran oportunidad caída del cielo de adquirir el equipo y accesorios para un cine. Solo se está a la espera de la aprobación de los permisos finales para iniciar la construcción.

¿En qué consiste el proyecto de las salas de cine?

Se van a construir dos salas de cine aproximadamente para 100 personas cada sala. Estarán ubicadas contiguo al Food Court de Plaza Paseo del Viento, contará además con parqueos para quienes asistan, las salas tendrán confiterías con palomitas, nachos, chocolates, refrescos, etc. y estamos esperanzados de poder comenzar la construcción a finales de enero del 2022 o a principios de febrero. La construcción puede tardar entre 7 y 8 meses, por lo que para agosto o setiembre del otro año estén las salas terminadas.

¿Las salas serán aptas para todo público y cómo funcionará el tema de las entradas?

Sí será apto para todo público, niños, adultos, personas con discapacidad. Todo estará basado en la Ley 7600. Aún no tenemos definido el plan final de mercadeo, pero tendremos la boletería física y brindaremos en su momento una página web o una aplicación a las personas, para que puedan comprar las entradas en línea.

Los precios aún no están definidos, pero sí serán los precios del mercado no serán más caras sino similares a los precios de todos los cines del país.

¿Cuénteme un poco sobre su trayectoria y sobre su proyecto Plaza Paseo del Viento?

Aproximadamente hace unos 25 años me dedico a los negocios. Terminando la U me vine para Tilarán y pude poner mi primer negocio, el cual fue una Heladería de franquicia (BALLOONS), después de ese primer negocio, inicié con otros como tiendas de ropa y poco a poco me metí en lo que siempre soñé que fue el negocio del desarrollo inmobiliario Ahí inicié con mi primer proyecto urbanístico que fue Lomas del Sol I, después desarrollé otros más. Desde hace como 15 años empecé a construir locales comerciales y apartamentos para alquiler.

Siempre he creído que el Tilaranense debe de creer e invertir en su pueblo, sólo así se desarrollará y podremos tener una economía local estable.

Hace bastante que me dedico al desarrollo inmobiliario y siempre tuve un sueño de construir una plaza comercial donde parte del comercio de Tilarán estuviera reunido y así hacer más fácil la obtención de productos y servicios al estar todos juntos, recordando que es más práctico y simple encontrar varias cosas en un mismo lugar. Lógicamente fue un proceso largo, hasta que se dio el momento justo y pude encontrar la propiedad adecuada para la construcción de la Plaza Paseo Del Viento.

La plaza cuenta con 12 espacios o locales en su primera etapa y en la segunda etapa se abrieron 4 puestos de oficina y se está por terminar un food court (zona de comidas) este se inaugurará en enero del 2022. Aquí es donde estará además la sala de cine.