Acueducto de Las Palmas en Filadelfia estrena mejoras para garantizar acceso al agua potable

23 Julio 2021

Obras incluyeron la colocación de 2,1 kilómetros de tuberías, válvulas especiales y otros trabajos adicionales.

Los casi 100 residentes del barrio Las Palmas, en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste, disfrutan desde ahora de un acueducto que cumple los estándares de calidad, cantidad y continuidad, condiciones que favorecen una mejor calidad de vida para la comunidad.

El proyecto para ampliar la red de distribución del sistema de agua potable de Las Palmas fue posible por el trabajo articulado entre el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con un aporte de ₡105,4 millones; la Municipalidad de Carrillo; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR) de Santa Cruz-Carrillo.

“Uno de los pilares del desarrollo es precisamente garantizar los servicios básicos, por eso apoyamos esta alianza con el AyA para impulsar iniciativas que garanticen recursos y obras con la urgencia que requieren las familias. Solo en el año 2020, el Inder invirtió ₡2.400 millones en infraestructura hídrica en todo el país”, destacó Luis Diego Aguilar Monge, Presidente Ejecutivo del INDER.

Es conocido que en Guanacaste especialmente la disponibilidad de agua es crítica, con muchos factores naturales que inciden en presiones al recurso. El proyecto consistió en la ampliación de la zona de cobertura del acueducto de Filadelfia mediante los estudios, la adquisición de tuberías y accesorios y, finalmente, la instalación de 2.101 metros lineales de tubería de PVC, de entre 26 y 100 milímetros de diámetro.

Este sistema no contaba con la capacidad de almacenamiento ni la cobertura adecuada, por lo que existían sectores donde no había sido factible ampliar la red de distribución y los habitantes carecían del servicio o no era el adecuado.

Por estas razones, en Las Palmas se abastecían de pozos artesanales que no cumplían con las requerimientos técnicos, sanitarios ni operativos mínimos, poniendo en riesgo la salud de las personas.