Alrededor de 64 ASADAS de la Región Chorotega están catalogadas como “Zonas Deficitarias”, según la Liga del Agua

30 Junio 2021

El cantón de Nicoya presenta la mayor cantidad de ASADAS con irregularidades.

Por Silleny Sanabria Soto

Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha estado notificando por medio de la figura de “Zona Deficitaria”, a las ASADAS de Guanacaste, lo cual limita y afecta los intereses de terceros, en cuanto a iniciativas de desarrollo en la provincia, pues prohíbe a su vez otorgar permisos de agua para distintos proyectos (como cons­trucciones) por causa de irregularidades en su funcionamiento.

La “Zona Deficitaria”, consiste en que el acueducto no tiene el volumen de agua o de almacenamiento necesario para suministrar el agua a quienes se les dispensa, y además que no cuenta con la capacidad de crecer para nuevas disponibilidades de agua o per­misos.

Según Emel Rodríguez, miembro de la Liga Comunal del Agua, esta condición en las ASADAS se determina cuando se realiza un balance hídrico en donde se calculan las ne­cesidades de agua, la otorgada, el almacena­miento y se establece si el acueducto es ade­cuado o no y si tiene las capacidades. “A las ASADAS que se evalúan y se les hace ese cálculo y salen muy ajustadas se les declara Zonas Deficitarias, entonces no se pueden dar disponibilidades de agua y esto causa serios problemas a terceros porque no se pueden hacer segregaciones de propiedad, planos nuevos, construcciones, bonos de vivienda, entre otros, hasta que la ASADA supere esa deficiencia que se le determina”, comentó Rodríguez.

Esta figura estaba para un total de 38 ASA­DAS en la Península de Nicoya y a nivel de la Región Chorotega es de aproximadamente 64, sin embargo, el número es cambiante por­que hay algunas que superan la condición; sin embargo el cantón más afectado es Nicoya.

Principales deficiencias

Desde hace más de un año, el AyA comenzó a investigar cuáles ASADAS cumplen con la normativa del nuevo Reglamento de Pres­tación de Servicios del AyA, el cual vincula a estas instituciones.

Según la evaluación que se le hace a cada ASADA, se le hace un informe en el que se desglosa una lista de los aspectos que deben corregir, a la cual la ASADA debe responder con un plan de mejora y un tiempo estimado para corregir; sin embargo según don Emer, esto puede tomar mucho más tiempo de lopensado, lo que impide que los proyectos in­mobiliarios especialmente deban de esperar para desarrollarse.

“Por ejemplo, el lote no está a nombre de la asada, debe ubicar al propietario, hacer el pago, la escritura, y el terreno donde se ubica el tanque se ponga el nombre de la ASADA, si un pozo no tiene concesión se debe hacer el trámite, hacer la concesión del agua y hacer un plan para mejorar estas irregularidades y tienen 10 días para enviar­lo a partir de la notificación. Esto también afecta por ejemplo una donación de terreno familiar, que si no fue segregado antes de la notificación por ejemplo, ya no se podría donar”, explicó.

Muchos esfuerzos, pocos resultados

El propósito de la Liga Comunal del Agua es ayudar a mejorar la condición de las ASADAS, mediante reuniones abiertas para colaborarles a presentar el informe. “Hemos hecho un pronunciamiento legal pues hemos encontrado deficiencias administrativas que no deben mezclarse con el déficit hídrico, pues esto afecta a terceros y deja indefenso al usuario, sin embargo, la respuesta ha sido que hay que apegarse al reglamento. Hemos tratado de explicar al AyA, que es más fácil encontrar medidas y es más inteligente sin hacerle daños a terceros que se le advierta a la ASADA que tiene déficit en ciertas áreas, y que tiene un determinado tiempo de me­jorar y corregir las irregularidades, antes de que sea declarada como “Zona Deficitaria y así no hacerlo de forma inmediata, sin aviso y afectando no solo a la ASADA sino a per­sonas que consumen y futuros proyectos”, alegó don Emel.

Actualmente el AyA sacó otra figura llamada “Factibilidad Técnica”, en el artículo 5 del reglamento, que dice que para que un acue­ducto pueda prestar servicios, debe tener factibilidad técnica y operar correctamente. “¿Cuál acueducto en una obra comunitaria va a ser 100% perfecto? Nosotros funciona­mos de forma gratuita, con rifas y activida­des comunales para poder sacar adelante las ASADAS; el AyA debe valorar a su socio estratégico que son las ASADAS”, finalizó Rodríguez.