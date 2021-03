Santa Cruz destaca en labores de gestión integral de residuos valorizables.

30 Marzo 2021

Mediante el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables en el Parque Tecnológico Ambiental (PTA), el cantón es ejemplo de vinculación integral en la provincia.

Por Silleny Sanabria Soto

El Parque Tecnológico Ambiental (PTA) de Santa Cruz, no solo es un moderno sistema de tratamiento

de desechos sólidos valorizables de primer mundo, sino que además de procesar la basura de forma mecanizada, mediante mecanismos de aprovechamiento y de sostenibilidad ambiental, permite vincular social y económicamente a las comunidades aledañas a su entorno.

Es por estas razones que el PTA de Santa Cruz, construido con una inversión de más de 264.5 millones de colones, fue el eje central de admiración por parte de expertos ambientalistas. Una de ellas fue la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, quien destacó el trabajo realizado por el municipio de Santa Cruz, en la gestión integral de residuos valorizables mediante este centro.

“Si bien el PTA tuvo financiamiento y apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y de otros proyectos de cooperación, es admirable la visión que han tenido sus integrantes, de dar una solución integral al cantón hablando del proceso de recuperación y de separación de residuos, pero sobre todo de involucrar a las comunidades del entorno, que en algún momento fueron opositoras; porque el tema de los rellenos y de cómo se manejan genera mucha resistencia, pero es impresionante el buen manejo de este espacio en donde ni siquiera hay algún tipo de olor cerca”, comentó Meza quien agregó que debido a estas razones se crea una posibilidad de crear una economía que potencialmente genere fuentes de empleo y que al mismo tiempo ayuda en el proceso de lograr la reducción de emisiones y de romper el círculo prejuicioso que se tiene en esa línea para convertirlo en un círculo virtuoso.

Por su parte Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del INDER, manifestó la importancia de haber desarrollado este proyecto, y resaltó principalmente la dinámica de la viabilidad social, como uno de los principales ejes de éxito del mismo.

“La viabilidad social se ha convertido en uno de los principales criterios de éxito en el desarrollo de iniciativas de parques tecnológicos ambientales. Hemos hecho varias visitas al PTA, y hemos confirma- do el tema inoloro que es uno de los que más llama la atención, pero además se destaca el apoyo que se le dio a las organizaciones y a las comunidades aledañas a esta planta, con el objetivo de integrarlas en el desarrollo de las actividades económicas vinculadas a este proceso. Es decir, el PTA Santa Cruz, no solamente se convierte en un modelo nuevo y moderno a seguir, sino que elimina aquella histórica idea que teníamos sobre un botadero, y lo cambia por un parque que permita establecer los mejores índices técnicos para su funcionamiento y que la comunidad lo pueda percibir día a día”, comentó Regidor, quien agregó que los modelos integrar a muchos jóvenes de la comunidad que no tienen empleo y que pueden emplearse temporalmente en este tipo de labores que les permita continuar con otros objetivos personales.