Luego de 18 años de vender bajo los árboles, rosquilleras de Nicoya tendrán su “Mercado en carretera”

15 Febrero 2021

El Inder anunció la compra del terreno en el mismo lugar donde actualmente las mujeres venden sus productos en el cruce de Pueblo Viejo de Nicoya, camino al Puente La Amistad.

Institución invertirá más de ₡210 millones en el proyecto y se encargará de la construcción de la infraestructura y su equipamiento.

El establecimiento contará con varias áreas para la recepción y demostración a fin de que los clientes conozcan cómo se preparan sus productos, que son una tradición de la gastronomía guanacasteca.

"La inversión para la construcción de este mercado significa dinamizar la economía guanacasteca, conservar e impulsar una gran tradición gastronómica de la región", comentó la Primera Dama y coordinadora de la región Chorotega, Claudia Dobles, en visita por la zona.

¿Quién no ha pasado a comprar rosquillas, bizcochos y tanelas en el cruce de Pueblo Viejo en Nicoya de camino a Guanacaste o cuando regresa? Pues un grupo de mujeres organizadas venden esas delicias desde hace 18 años ahí y ya han convertido ese punto en toda una tradición para los costarricenses.

Hoy, ellas tienen mucho que celebrar, pues el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) anunció que adquirió el terreno donde, hasta ahora, ofrecen sus deliciosos productos, a la sombra de los árboles para guarecerse del fuerte sol y la lluvia, donde se construirá un “Mercado en Carretera” que beneficiará a las 21 mujeres organizadas en la Asociación de Productoras Artesanales de Rosquillas y Afines de San Joaquín (APROARSA) de Nicoya.

El proyecto comprende la compra del terreno, así como la construcción y el equipamiento del Mercado, por parte del Inder con una inversión de más ₡210 millones, según se dio a conocer este viernes 12 de febrero, durante una visita a lugar por parte de la Primera Dama de la República y coordinadora de la Región Chorotega, Claudia Dobles, y el presidente ejecutivo del Inder, Harys Regidor Barboza.

"La inversión para la construcción de este mercado significa dinamizar la economía guanacasteca, pero también significa conservar e impulsar una gran tradición gastronómica de la región", señaló la Primera Dama, quien además resaltó que serán mujeres emprendedoras las que se verán directamente beneficiadas.

“¿Quiere qué le diga qué me parece? Duré dos días que yo no paraba de llorar. Yo no sentía felicidad porque ya teníamos el terreno, sino del gusto de saber que ya estaba, luego todo el proceso que pasamos. Nosotras vendíamos en el ferry, pero al cerrar, tuvimos que buscar donde vender el producto y desde entonces hemos estado en ese lugar. Nos queda el sabor de que fue un esfuerzo conjunto tanto de nosotros, como de los funcionarios”, reaccionó Sobeida Gómez Medina presidenta de la organización cuando se enteró de la noticia.

“El establecimiento tendrá un restaurante con capacidad de demostrar y desarrollar en un proceso vivencial, cómo se hacen los productos que forman parte de la tradición culinaria guanacasteca. Además, contará con una sala de recepción de clientes, cocina, área de preparaciones alimentos, sala de demostración y almacenamiento, bodega de materias primas, sala de enseñanza y otra de elaboración de productos con valor agregado, así como un área de empaque”, explicó el jerarca del Inder.

El local tendrá las mejores condiciones sanitarias, ya que en este momento no cuentan con requerimientos mínimos que solicita el Ministerio de Salud. También, contará con equipo básico necesario para la apertura del negocio y así como satisfacer las necesidades de los clientes con mesas, sillas, congeladores, cámara fría, y otros.

Beneficia directamente a las 21 mujeres asociadas y sus familias, es decir, unas 74 personas directamente y otras 20 personas más de forma indirecta y claro está, a los clientes que muy pronto podrán visitar el “Mercado en Carretera”.