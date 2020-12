Donación del acueducto de Puerto Carrillo Norte.

15 Diciembre 2020

El Comité del Acueducto de Playa Carrillo Norte hace de conocimiento público que el pasado lunes 07 de diciembre finiquitó la firma del contrato de donación y traspaso de los terrenos que le pertenecen al acueducto, a la ASADA TRES ESQUINAS DEL CRUCE EL CARMEN, HOJANCHA conocida como ESTRADA RÁVAGO.

Con ello 87 usuarios de dicho acueducto serán administrados por la ASADA de ESTRADA RÁVAGO en cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto Ejecutivo N 32529-S-MINAE del 2 de febrero del 2005, esto a su vez garantiza de manera automática, más ingresos más inversión, y se termina la angustia de sector norte de playa Carrillo, donde por más de dos años no se puede construir no se pueden sacar planos catastrado por falta de la carta de disponibilidad de agua, en adelante los ingresos tanto para la ASADA, como para la comunidad en general al fin hay una esperanza.

Después de realizar una serie de trámites ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) entre los cuales se expresó la intensión de donar dicha inversión y tras llevar a cabo diversos estudios topográficos e hidrológicos, la respuesta siempre fue NO SE PUEDE, sin existir por parte los jerarcas de este ente otra solución a este problema que viene acarreando muchas consecuencias para este acueducto, incluyendo la falta de desarrollo y empleo para los habitantes de esta comunidad que a su vez han sido gravemente golpeados por esta pandemia, este Comité se dio a la tarea realizar los acercamientos necesarios ante la ASADA de ESTRADA RÁVAGO, logrando un entendimiento de las partes y considerando que este paso no solo conlleva responsabilidad de las mejores por parte de la misma, si no que en un futuro podrá garantizar convertirse en una ASADA más fuerte y estable, como resultado se finiquitó la firma del contrato ante mencionado.

Por tanto:

La ASADA ESTRADA RÁVAGO se encuentra a derecho con las recomendaciones del AyA, contando con la capacidad jurídica administrativa y logística para asumir la administración del Acueducto de Playa Carrillo Norte, al poseer un convenio de delegación firmado por parte del AyA y por la experiencia que tiene la Asada de ESTRADA pues ya ha integrado y fusionado la Asada del El Carmen de Nadayure, con 55 usuarios, el proyecto Bocas del Toro, con 27 usuarios y recibiendo una inversión cerca a los $500.000 mil dólares, los condominios Loma Verde con 26 usuarios recibiendo unas mejoras de inversión de $92.000 mil dólares .

Tras la firma de esta donación de parte del Comité de Agua de playa Carrillo Norte, la Municipalidad de Hojancha está en el deber de actuar de oficio en la aceptación de las cartas de disponibilidad de agua que sean emitidas por parte de la ASADA DE ESTRADA RÁVAGO, en cumplimiento del debido proceso.

Denunciamos y repudiamos el actuar del funcionario Ronald Vargas Araya, promotor social en el AyA para la Región Chorotega, quien en reiteradas ocasiones ha tratado de entorpecer el proceso, valiéndose de amenazas sobre eventuales consecuencias legales si la ASADA ESTRADA RÁVAGO asume la administración del acueducto, sin tomar en consideración los cientos de familias que se pueden ver beneficiadas con esta decisión, su actuar es egoísta e insensible.

Con una experiencia comprobada, la ASADA ESTRADA RÁVAGO se encuentra en la capacidad técnica y legal para asumir la administración del Acueducto de Playa Carrillo norte. Por ende, vetamos cualquier acto que promueva intimidación o coacción que provenga de funcionarios o de instituciones públicas para desestimar la legalidad y validez de la cesión de derechos celebrada y abogamos porque sean utilizados otros términos para la solución de dicha situación.