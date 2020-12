UNGL hace un llamado para compra y uso responsable de pólvora

03 Diciembre 2020

Se acercan las fiestas de navidad y fin de año, donde muchas personas celebran con juegos pirotécnicos en sus actividades familiares o festejos. Es por esta razón que desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) hacemos un llamado para que se realicen compras responsables de pólvora en establecimientos que cumplan con todos los permisos correspondientes para la venta de estos productos, así mismo los padres o encargados no permitan que los menores de edad utilicen estos artefactos, para evitar quemaduras o accidentes.

En nuestro país las Municipalidades tienen la potestad de otorgar la licencia para la comercialización de productos pirotécnicos y son los concejos municipales quienes deciden o acuerdan si en su cantón se autoriza o no la venta de pólvora. Cabe destacar que para el otorgamiento de esta licencia por parte del gobierno local, los interesados están obligados a cumplir con los siguientes requisitos:

Póliza del Instituto Nacional de Seguros

Permiso Sanitario de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud.

Visto bueno de la Dirección General de armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

Pero además de los requisitos citados anteriormente cada gobierno local tiene la autonomía de solicitar diferentes documentos para el autorización de licencias municipales según su propia reglamentación. Además es importante recalcar que este tipo de licencias emitidas para la venta de pólvora son temporales, esto quiere decir que se extienden por un tiempo aproximado de un mes.

Según consultas realizadas por la UNGL a varias municipalidades a inicios de diciembre son pocas las solicitudes que han recibido para dar licencias temporales para la venta de pólvora en sus cantones, por ejemplo en el gobierno local de San Carlos al 2 de diciembre solo 4 licencias se han otorgado y en Desamparados a la misma fecha, no se han solicitado ni se han dado licencias para la comercialización de pólvora.

“Sabemos que hasta el momento son pocas las licencias para venta de pólvora que se han tramitado en los gobiernos locales, pero hacemos un llamado a la población en general para que el uso sea responsable y con mucha precaución, además en esta época de pandemia que nos aqueja no nos aglomeremos para ver los juegos artificiales, celebremos las fiestas de fin y principio de año con mucho cuidado, no dejemos que los menores de edad manipulen la pólvora y a las personas interesadas en comercializarla cumplan con todos los requisitos para obtener la licencia de la manera correcta y que no se vean expuestos a multas problemas en sus establecimientos”, añadió Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.