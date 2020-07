Los 196 años de la Anexión, se celebrarán a partir de hoy de forma virtual

Escrito por Silleny Sanabria | 22 Julio 2020

A partir de hoy 22 de julio y hasta el próximo lunes 27 de julio, se llevará a cabo por primera vez y de forma virtual, la celebración de los 196 años de Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Dada la situación sanitaria que vive el país, la Municipalidad de Nicoya y la Comisión de Cultura, llevarán a cabo el Festival Virtual de la Anexión, de forma que no se pierda la tradición más importante no solo para la provincia, sino para el país entero, y de la misma forma cuidar de la salud de las personas.

Las actividades serán transmitidas durante esta semana a partir de las 5 a.m. por el canal Nicoya TV y en la página oficial del municipio; y cada día, estará dedicado un distrito diferente.

Así serán las transmisiones

Hoy miércoles, será la oportunidad para el distrito 2 La Mansión. A las 5 a.m. se transmitirá la Alegre Diana en el Barrio San Martín de Nicoya y en la cabecera de la Mansión. A partir de las 12 p.m. y hasta las 3 p.m., se llevará a cabo el Perifoneo de música de marimbas, música regional, bombas y retahílas en la misma ruta de la Diana.

Para las 6 p.m. y durante una hora, se realizará un conversatorio con el tema: “El quehacer cultural del cantón de Nicoya. Diagnóstico dónde estamos y hacia dónde vamos”, y luego habrá una producción cultural de poesía, marimba, retahílas y la presentación de un grupo cultural.

Para mañana jueves 23, el distrito 3 San Antonio, será el homenajeado. De igual forma el día comenzará con la Alegre Diana en los Barrios Bosques Don José y Los Ángeles, en Nicoya y en el centro del distrito. A las 12 p.m. también habrá un Perifoneo de música de marimbas, música regional, bombas y retahílas en la misma ruta de la Diana. Y a partir de las 6 un conversatorio sobre el tema “Patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Nicoya”. El día finalizará de igual manera con una producción cultural de poesía, marimba y retahílas.

El viernes 24, será la oportunidad para el Distrito de Barra Honda. A las 5 a.m. iniciará la Diana en los Barrios El Carmen, La Virginia, Guadalupe, y en el centro del distrito. De 8 a.m. a 1 p.m., se llevará a cabo la Primera Feria Mujeres del Maíz. Sin embargo, al igual que los demás días, a las 12 p.m. se realizará el Perifoneo y demás actividades, para dar inicio a las 6 p.m. con el conversatorio “El papel del gobierno local en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo en las comunidades”, a cargo de los líderes comunales y de desarrollo local, y a partir de las 7 p.m. se llevará a cabo la producción cultural de marimba, poesía y retahílas.

Para el distrito de Nicoya, las actividades están programadas para el día sábado 25 de julio, en donde a las 5 a.m. la Diana dará inicio por las calles de la ciudad, en los Barrios La Cananga, Chorotega, INVU y el centro de Nicoya. A las 8 a.m. habrá un acto cívico conmemorativo en Monumento a la Anexión y a las 10 a.m. habrá una sesión especial conmemorativa al 196 Aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

A las 12 p.m. se continuará con el perifoneo de música, marimbas y retahílas y a las 6 p.m. se transmitirá un concierto especial a cargo de Ensamble 25 de Julio y de solistas nicoyanos.

Para el domingo 26, el distrito de Sámara será el dedicado, y al igual que los otros días su Diana pasará por los barrios La Granja, Mata Buey y en el centro del distrito a partir de las 5 a.m., para dar paso a las 12 al perifoneo de música de marimbas, música regional, bombas, y retahílas. Su conversatorio a las 6 p.m. será sobre “Nicoya zona azul del mundo, la gastronomía y su aporte”, y a las 7 p.m. será la producción cultural para ese distrito.

El último día el lunes 27 de julio, los distritos de Nosara y Belén de Nosarita, serán los elogiados, comenzando con la Alegre Diana en los Barrios El Caimito y Santa Lucía en Nicoya. Además se realizará en los centros de cabeceras de ambos distritos. A las 12 p.m. será la oportunidad de las marimbas y de la música regional; y a las 6 p.m., será el conversatorio de una hora sobre el tema “Libro de las formas de la madera, del nicoyano escritor Dr. Alexander Jiménez Matarrita.

Para dar fin a las actividades, ese mismo día a las 7 p.m. se realizará el concierto de cierre de la semana cultural, con el cantautor de Nicoya Luisga Loría.