Comité Municipal de Emergencias incrementará y reforzará la entrega de alimentos a personas necesitadas

06 Mayo 2020

El Comité Municipal de Emergencias, que lidera la Municipalidad de Nicoya junto a otras entidades gubernamentales, reforzará la logística en favor de la asistencia humanitaria a las familias más afectadas ante la crisis económica que ha originado el Covid-19 en nuestro cantón. En total, 1.551 familias se verán beneficiadas tras la aprobación de 502 diarios más.

Hasta este martes 5 de mayo se han repartido un total de 502 diarios a familias seleccionadas dentro de un proceso que no ha culminado, y el cual, día a día se trabaja. El mismo arranca llenando el formulario en línea mediante la dirección docs.google.com/forms/d/e/1FFRitFm5rLQihCFPSNPkwLNBTbVZHUAnYc5iRYaWz9emt4vY pwXvGRA/viewform o bien, llamando al número telefónico 8449-2224 (No Whatsapp) con un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. para llenar los datos.

La Municipalidad de Nicoya, realiza ese primer filtro de recepción de datos, y posteriormente el análisis recae en personal del IAFA y del IMAS. En la tercera fase, los seleccionados vuelven la Municipalidad para una revisión que trata de evitar una duplicación en la entrega de alimentos a una persona que ya los recibió y, por último, se realiza la entrega. Cuando se hace efectiva, el beneficiario debe llenar y firmar una boleta de recibido. Por ejemplo, si un vehículo sale a trasladar 20 diarios, los funcionarios deberán regresar con 20 boletas del recibido.

A las casas de habitación de las familias beneficiadas, llegarán con los alimentos funcionarios con vehículos oficiales de instituciones públicas como la Municipalidad de Nicoya, IMAS, Poder Judicial, Minae, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Inder, Incopesca, Senasa, MEP, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Cruz Roja y de la Universidad Nacional. Estas son entidades que hacen posible este programa, junto a otras como CNE, ICE, IAFA, PANI, Ministerio de Salud, Área de Salud de la CCSS, Hospital de La Anexión, Minae, Dirección de Aguas, Bomberos y Sociedad Civil, que también integran el Comité Municipal de Emergencias de Nicoya.

“Se va a fortalecer, integrar y articular un mayor trabajo en equipo desde la Municipalidad, de modo que algunos compañeros y colaboradores puedan filtrar la información, y así ser más efectivos en la entrega de los alimentos a la gente que en este momento está necesitando. Queremos ampliar la gestión que se está realizando, de modo que se pueda llegar a más beneficiarios desde las solicitudes que se encuentran en las dos plataformas que hemos habilitado para el envío y recepción de datos”, explicó el nuevo Alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, quien además, asumió este martes el cargo de nuevo presidente del Comité Municipal de Emergencias de nuestro cantón.

Es importante aclarar que no existe un espacio físico dentro de la Municipalidad de Nicoya, o fuera de ella, para la recepción de solicitudes de este programa impulsado por el Gobierno de la República denominado “Con vos Podemos”, por lo que sólo se reciben datos mediante las dos vías descritas previamente.

A tomar en cuenta

En la selección de una persona por familia como beneficiario, se dará prioridad de atención a tres tipos de poblaciones:

1. Población en estado de aislamiento por Covid-19: cuentan con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

2. Población Vulnerable: adultos mayores, pobreza extrema, personas con discapacidad, entre otros.

3. Población que se ha visto afectada en su fuente de ingreso: por suspensiones de contrato, por despido, por la imposibilidad de ejercer actividades económicas.