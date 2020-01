Municipalidad de Nicoya inaugura cancha multiusos en el Parque de los Mangos en San Martín

20 Enero 2020

Fue una inversión de 12 millones de colones para una infraestructura donde además del fútbol, se podrá practicar baloncesto, ejercicios como zumba y otras actividades deportivas o recreativas. En el evento de inauguración, la Municipalidad realizó una pequeña fiesta para el disfrute de los menores acompañados por sus madres. Los infantes pudieron estrenar la cancha, y disfrutar de las tradicionales piñatas llenas de confites.

“Bienvenida sea esta obra del gobierno municipal, se está construyendo gracias a los impuestos que la ciudadanía paga, no es que el Alcalde agarró de su billetera y puso el dinero, no, son ustedes mismos, la plata se tiene que invertir aquí mismo en obras como estas para recuperar espacios públicos. Ya están en camino asfaltados para San Martín, como otros barrios, y afortunadamente esto no tiene nada que ver con campañas políticas (no buscaré reelección), serán los que están aspirando (a la Alcaldía) venir a decirles qué es lo que proponen para este barrio”, expresó el Alcalde Municipal de Nicoya, Marco Antonio Jiménez Muñoz.

La empresa Del Agro, adjudicada en el proyecto, realizó un trabajo minucioso desde el inicio con la preparación y compactación del terreno para después hacerlo con el concreto, con un amplio pulido y sellado, además de la demarcación con pintura de la cancha.

“Esta obra se realizó con fondos de nuestro presupuesto extraordinario de 2019, comenzamos los trabajos en diciembre anterior, y ya en enero estamos inaugurándola, pero vendrá más, solo hay que tener un poco de paciencia. De nuestra parte, seguir trabajando con la mayor ilusión en pro de la niñez, de la juventud y del adulto mayor, que sea de gran beneficio principalmente para los más pequeños”, añadió el Director Financiero de la Municipalidad, José Ernesto Baltodano.

Este es solo el inicio del proyecto que tiene la Municipalidad por recuperar y fortalecer este parque, anteriormente en pleno abandono. Próximamente la cancha será iluminada, se instalarán cámaras de seguridad, y máquinas biosaludables en otro planché (aledaño a la cancha) que ya quedó listo en su primera fase. Además de la construcción de senderos, poyos, plantación de árboles, creación de drenajes y asfaltado del cuadrante.