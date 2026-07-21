Guanacaste: tierra que produce leche, bienestar y oportunidades para Costa Rica

Cuando se habla de Guanacaste, es imposible no pensar en su gente trabajadora, su espíritu resiliente y su capacidad para transformar la riqueza de su tierra en oportunidades para miles de familias. En esa historia de esfuerzo y desarrollo, la producción lechera ocupa un lugar fundamental para el país.

Durante el primer semestre de 2026, los productores asociados de la Cooperativa Dos Pinos en Guanacaste, entregaron más de 26 millones de litros de leche, una producción que se traduce en bienestar para las comunidades y una importante contribución a la economía nacional. Cada mes, esta actividad genera en promedio 4,4 millones de litros de leche e inyecta cerca de ₡1.683 millones a la economía de la provincia, recursos que dinamizan el comercio, los servicios y la generación de empleo en múltiples sectores.

Detrás de estas cifras hay 162 asociados de la zona y 174 fincas de familias productoras que, día a día, trabajan para llevar leche de la más alta calidad a los hogares costarricenses y de la región. Su labor impulsa el desarrollo de los territorios rurales, fortalece las economías locales mediante la contratación de servicios, la compra de insumos y la generación de oportunidades para las comunidades.

La actividad lechera tiene un protagonismo especial en cantones como Tilarán, que concentra poco más de la mitad de las fincas asociadas de la provincia y aporta alrededor del 52% de toda la leche producida en Guanacaste. Durante los primeros seis meses del año, este cantón registró una producción superior a los 13,7 millones de litros de leche, consolidándose como uno de los principales motores productivos de la región.

A este esfuerzo se suman otros cantones clave para la actividad, como Bagaces, con más de 7,1 millones de litros producidos durante el semestre, y Liberia, con 2,7 millones de litros. Juntos reflejan la importancia de una actividad que genera riqueza, arraigo y oportunidades para las familias guanacastecas.

Ganado en finca productora. Detrás de cada litro de leche están las familias productoras de Guanacaste, cuyo trabajo diario fortalece las economías rurales, genera oportunidades y contribuye al bienestar de las comunidades.

Además del impacto en las fincas, la Cooperativa mantiene una presencia importante en la provincia mediante sus operaciones en Sucursales de Nicoya y Liberia, Recibo de leche en Limonal y los Almacenes Agroveterinarios de Liberia, Tilarán, Nandayure y Guayabo, que generan más de 250 empleos directos en la zona y encadenamientos económicos en distintas comunidades. Históricamente, esta actividad ha permitido crear oportunidades directas e indirectas relacionadas con la recolección, distribución, servicios veterinarios, proveeduría e infraestructura de apoyo al sector lechero.

“Guanacaste representa una parte fundamental de la historia y del presente de nuestra Cooperativa. Detrás de cada litro de leche hay familias productoras comprometidas, comunidades que crecen gracias al trabajo conjunto y una región que aporta significativamente al desarrollo económico y social de Costa Rica. Nos llena de orgullo acompañar a nuestros asociados y reconocer su esfuerzo diario para producir con excelencia y sostenibilidad”, destacó Sofia Valverde Aguero, Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias.

Camión recolector de leche. La producción lechera de Guanacaste representa una importante contribución al desarrollo económico de la provincia.

En el año en que Dos Pinos celebra 79 años de historia, la contribución de Guanacaste reafirma el valor del modelo cooperativo como motor de desarrollo para las regiones. Gracias al acopio de leche de la provincia y al esfuerzo de sus asociados, la Cooperativa también logró llevar a Centroamérica y el Caribe cerca de 2.500 millones de vasos de leche durante el 2025, ampliando el impacto de esta tierra productiva más allá de sus fronteras. Más que producir leche, los asociados productores de la provincia generan bienestar, impulsan el crecimiento de sus comunidades y demuestran que el trabajo conjunto sigue siendo una de las mayores fortalezas para construir un mejor futuro para Costa Rica.