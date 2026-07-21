Más de 51.000 créditos del BN han impulsado sueños y negocios en Guanacaste

Su historia refleja el compromiso del BN con Guanacaste, donde el 38% de los créditos han sido otorgados a mujeres o empresas lideradas por ellas.

Cuando Odilie Arias abrió las puertas de un pequeño centro de cuido infantil en San Martín de Nicoya, atendía apenas a dos niños y buscaba responder a una necesidad urgente de su comunidad. Hoy, ese emprendimiento brinda oportunidades de educación, alimentación y cuido a cerca de 100 niñas y niños, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el acceso al financiamiento puede transformar vidas, fortalecer comunidades y generar desarrollo en Guanacaste.

Con más de 15 años de experiencia como educadora, Odilie conocía de cerca las dificultades que enfrentaban muchas familias de la zona, especialmente las jefas de hogar que no contaban con una red de apoyo para el cuido de sus hijos. Esa realidad la motivó a crear el centro de cuido Ovejitas de Dios, un proyecto que inició operaciones en 2019 y que hoy ofrece servicios de cuido diurno y nocturno, alimentación, transporte y acompañamiento educativo.

Apenas unos meses después de abrir sus puertas, la pandemia puso en riesgo la continuidad del proyecto. En ese contexto, el Banco Nacional (BN) le otorgó una prórroga de un año en el pago de su crédito, como parte de las medidas implementadas para apoyar a los clientes afectados por la emergencia sanitaria.

"Recibir ese apoyo fue una bendición. Nos permitió mantener vivo el proyecto en el momento más difícil y seguir luchando por un sueño que hoy beneficia a tantas familias. El Banco Nacional ha sido ese trampolín que, junto con el apoyo de mi esposo y de mis hijos, nos ha permitido llegar a quienes más lo necesitan", expresó Odilie Arias, educadora y emprendedora nicoyana.

Actualmente, el centro prioriza la atención de familias beneficiarias de programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aunque también ofrece servicios privados, ampliando las opciones de cuido para las familias de la comunidad.

Aporte del BN al desarrollo de Guanacaste

La experiencia de Odilie representa una realidad que se replica en distintos cantones de la provincia. Miles de familias, productores, comerciantes y emprendedores han encontrado en el financiamiento una herramienta para desarrollar sus proyectos, generar empleo y mejorar su calidad de vida. Ese acompañamiento forma parte del compromiso histórico del BN con el crecimiento económico y social de Guanacaste.

En el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya, el Banco Nacional reafirma ese compromiso mediante una presencia y un apoyo sostenidos a las actividades productivas y al desarrollo de las comunidades guanacastecas. Desde el año 2000, las oficinas del BN en la provincia han colocado 51.230 créditos a 27.638 clientes, por un monto total de ₡649.387 millones, recursos destinados principalmente al financiamiento de actividades productivas, vivienda, gastos personales y soluciones de movilidad.

La historia de Odilie también refleja el creciente protagonismo de las mujeres en la actividad económica de la región. Del total de operaciones otorgadas por el BN en Guanacaste, el 38% ha beneficiado a mujeres o empresas lideradas por ellas, reafirmando el compromiso de la institución con la inclusión financiera y el fortalecimiento del emprendimiento femenino.

"En el Banco Nacional estamos convencidos de que el desarrollo de una comunidad comienza cuando las personas tienen acceso a oportunidades para hacer realidad sus proyectos. Por eso, más allá del financiamiento, nuestro compromiso es impulsar iniciativas que generan empleo, fortalecen la actividad productiva y contribuyen al bienestar de las familias. Cada crédito representa una posibilidad de crecimiento y una oportunidad para seguir construyendo una Guanacaste más próspera, inclusiva y sostenible para las futuras generaciones", manifestó Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

Los sectores de servicios (29%), agropecuario (26%) y comercio (21%) concentran la mayor parte de las colocaciones realizadas en la provincia durante este período. Por su parte, el 51% de los recursos colocados se han destinado al financiamiento de actividades productivas, seguido por vivienda (21%), consumo (18%) y vehículos (10%).

En términos territoriales, los cantones con mayor volumen de colocación han sido Liberia (19,5%), Santa Cruz (9,8%), Cañas (8,6%) y Nicoya (8,5%), evidenciando el papel que ha desempeñado el financiamiento como motor del desarrollo económico y social de la provincia.

Gráfico #1. Colocaciones de crédito por sector (2000-2026)

Gráfico #2. Colocaciones de crédito, según actividad productiva (2000-2026)

A lo largo de su historia, el BN ha sido un aliado estratégico del desarrollo de Guanacaste, acompañando a generaciones de familias, productores, emprendedores y empresas en la construcción de sus proyectos de vida. Su liderazgo financiero, solidez institucional y profundo compromiso social le han permitido transformar el crédito en oportunidades, impulsando empleo, bienestar y crecimiento en toda la provincia.

El BN reafirma su compromiso de seguir respaldando el progreso de Guanacaste y de continuar siendo la entidad en la que más confían los guanacastecos para hacer realidad sus sueños y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades.