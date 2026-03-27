Rendición de Cuentas 2025: Municipalidad de Carrillo avanza en inversión y proyecta presupuesto récord de ₡24.000 millones para 2026
Con una visión enfocada en desarrollo, modernización y bienestar comunitario, la alcaldesa Diana Méndez Masis presentó el balance de la gestión 2025, destacando una ejecución de ₡7.835 millones, equivalente al 38,25% del presupuesto ajustado de ₡20.483 millones.
Por Erika Fernández Cordero
Diana Méndez Masis, alcaldesa de Carrillo, presentó el informe de Rendición de Cuentas 2025 destacando inversión en infraestructura, fortalecimiento ambiental y proyectos estratégicos para el cantón.
La administración municipal proyecta para 2026 un presupuesto cercano a los ₡24.000 millones, el más alto en la historia del cantón, con el objetivo de acelerar obras estratégicas y fortalecer los servicios comunales.
“Estamos corrigiendo procesos para garantizar que cada proyecto tenga respaldo técnico y viabilidad. Nuestro compromiso es ejecutar mejor y transformar comunidades”, afirmó la alcaldesa.
Recolección de residuos: más cobertura y modernización (Programa 02)
Uno de los avances más significativos del año fue el fortalecimiento del servicio de recolección de desechos sólidos.
Durante 2025 se adquirieron dos camiones recolectores, y otros dos ingresarán en marzo de 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura del 85% al 90% del cantón, especialmente en zonas costeras y comunidades donde antes el servicio no podía ingresar.
“El eje ambiental es un reto que implica cultura y educación. Necesitamos horarios rotativos y cobertura también fines de semana para responder al crecimiento del cantón”, señaló Méndez.
Infraestructura vial: conectividad que transforma vidas
La Unidad Técnica de Gestión Vial reportó una inversión total de ₡1.675.955.830,62 en obras durante 2025.
Entre los proyectos más emblemáticos destaca el mejoramiento vial en Altos del Roble, desarrollado en conjunto con el INDER y la Municipalidad de Carrillo, con una inversión cercana a ₡395 millones.
La obra beneficia a más de 50 familias y mejora el acceso a la escuela de la comunidad, impulsando además una segunda etapa para dotar de recurso hídrico a la zona.
“Antes solo subían vehículos 4x4. Hoy la comunidad tiene una vía digna y mejores oportunidades”, expresó la alcaldesa.
Asimismo, se ejecutaron aceras en Playa del Coco, Sardinal y Filadelfia, intervenciones en La Chorrera y Coco, mejoras pluviales en Coyolito y Belén, y asfaltado en San Gerardo, una comunidad que esperaba esta intervención por más de tres décadas.
Parque Central de Sardinal: la obra urbana más importante del periodo (Programa 03)
Uno de los proyectos de mayor impacto es la Construcción del Parque Central de Sardinal, adjudicado por ₡811.233.823,81 mediante licitación mayor.
El proyecto contempla la renovación total del parque actual en un área de 6.834 metros cuadrados, incorporando anfiteatro, áreas verdes, explanada, camerinos, baños, aceras e iluminación moderna.
Con un plazo de ejecución de 155 días naturales, el nuevo parque se proyecta como un espacio moderno de convivencia, cultura y recreación para las familias del distrito.
Durante 2025 también se finalizó el Salón Comunal de Río Cañas y se construyeron baños públicos accesibles en Playa Hermosa, cumpliendo con la Ley 7600.
Además, la Municipalidad dejó en compromiso con presupuesto 2025 la adquisición de maquinaria amarilla por más de ₡800 millones, fortaleciendo la capacidad operativa institucional.
En materia de gestión de riesgo, se impulsa un plan conjunto con la CNE por ₡980 millones para la limpieza y dragado del río Las Palmas, reduciendo riesgos ante eventos climáticos.
La alcaldesa concluyó que el crecimiento del cantón debe ir acompañado de seguridad y articulación institucional.
Entre las prioridades para 2026 mencionó fortalecer la policía municipal y reforzar la coordinación institucional.