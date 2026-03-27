Rendición de Cuentas 2025: Municipalidad de Carrillo avanza en inversión y proyecta presupuesto récord de ₡24.000 millones para 2026

Con una visión enfocada en desarrollo, modernización y bienestar comunitario, la alcaldesa Diana Méndez Masis presentó el balance de la gestión 2025, destacando una ejecución de ₡7.835 millones, equivalente al 38,25% del presupuesto ajustado de ₡20.483 millones.

La administración municipal proyecta para 2026 un presupuesto cercano a los ₡24.000 millones, el más alto en la historia del cantón, con el objetivo de acelerar obras estratégicas y fortalecer los servicios comunales.

“Estamos corrigiendo procesos para garantizar que cada proyecto tenga respaldo técnico y viabilidad. Nuestro compromiso es ejecutar mejor y transformar comunidades”, afirmó la alcaldesa.

Recolección de residuos: más cobertura y modernización (Programa 02)

Uno de los avances más significativos del año fue el fortalecimiento del servicio de recolección de desechos sólidos.

Durante 2025 se adquirieron dos camiones recolectores, y otros dos ingresarán en marzo de 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura del 85% al 90% del cantón, especialmente en zonas costeras y comunidades donde antes el servicio no podía ingresar.

“El eje ambiental es un reto que implica cultura y educación. Necesitamos horarios rotativos y cobertura también fines de semana para responder al crecimiento del cantón”, señaló Méndez.

Infraestructura vial: conectividad que transforma vidas

La Unidad Técnica de Gestión Vial reportó una inversión total de ₡1.675.955.830,62 en obras durante 2025.

Entre los proyectos más emblemáticos destaca el mejoramiento vial en Altos del Roble, desarrollado en conjunto con el INDER y la Municipalidad de Carrillo, con una inversión cercana a ₡395 millones.

La obra beneficia a más de 50 familias y mejora el acceso a la escuela de la comunidad, impulsando además una segunda etapa para dotar de recurso hídrico a la zona.

“Antes solo subían vehículos 4x4. Hoy la comunidad tiene una vía digna y mejores oportunidades”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, se ejecutaron aceras en Playa del Coco, Sardinal y Filadelfia, intervenciones en La Chorrera y Coco, mejoras pluviales en Coyolito y Belén, y asfaltado en San Gerardo, una comunidad que esperaba esta intervención por más de tres décadas.

La nueva vía en Altos del Roble fue desarrollada mediante convenio entre la Municipalidad de Carrillo y el INDER, con una inversión total cercana a ₡395 millones, beneficiando a más de 50 familias y mejorando el acceso escolar.

Parque Central de Sardinal: la obra urbana más importante del periodo (Programa 03)

Uno de los proyectos de mayor impacto es la Construcción del Parque Central de Sardinal, adjudicado por ₡811.233.823,81 mediante licitación mayor.

El proyecto contempla la renovación total del parque actual en un área de 6.834 metros cuadrados, incorporando anfiteatro, áreas verdes, explanada, camerinos, baños, aceras e iluminación moderna.

Con un plazo de ejecución de 155 días naturales, el nuevo parque se proyecta como un espacio moderno de convivencia, cultura y recreación para las familias del distrito.

Durante 2025 también se finalizó el Salón Comunal de Río Cañas y se construyeron baños públicos accesibles en Playa Hermosa, cumpliendo con la Ley 7600.

Además, la Municipalidad dejó en compromiso con presupuesto 2025 la adquisición de maquinaria amarilla por más de ₡800 millones, fortaleciendo la capacidad operativa institucional.

En materia de gestión de riesgo, se impulsa un plan conjunto con la CNE por ₡980 millones para la limpieza y dragado del río Las Palmas, reduciendo riesgos ante eventos climáticos.

La alcaldesa concluyó que el crecimiento del cantón debe ir acompañado de seguridad y articulación institucional.

Entre las prioridades para 2026 mencionó fortalecer la policía municipal y reforzar la coordinación institucional.

Render del nuevo Parque Central de Sardinal, adjudicado por ₡811.233.823,81. El proyecto contempla 6.834 m² con anfiteatro, áreas verdes, explanada e iluminación moderna.

Recuadro | Datos clave 2025