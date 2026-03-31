Municipalidad de Liberia: Unidad Técnica de Gestión Vial presenta Informe Anual 2025

Más de ₡1.718 millones invertidos impulsan la conectividad, seguridad vial y calidad de vida en el cantón

La Municipalidad de Liberia, a través de su Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), presenta su Informe Anual de Labores 2025, con el objetivo de in formar a la ciudadanía liberiana y al país sobre el cumplimiento de la Ley 8114 y el uso de los recursos —que superan los ₡1.718 millones ejecutados durante el periodo— destinados al mejoramiento, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la red vial cantonal.

A continuación, se presenta un resu men ejecutivo de los principales pro yectos desarrollados en el cantón.

PROYECTOS DE MEJORA Y PAVIMENTO ASFALTICO

Uno de los principales ejes fue el programa de pavimentación y mejoramiento vial, con más de 6,8 kilómetros intervenidos y una inversión superior a ₡771 millones.

DRENAJES

El cantón avanzó en la construcción de sistemas pluviales en zonas vulne rables a inundaciones, con una in versión de más de ₡41 millones.

ENTRE LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES:

Barrio Nazareth

San Roque

Barrio Victoria

Juanilama – Terreros

Estas obras reducen riesgos en temporada lluviosa y prolongan la vida útil de las vías.

Estas acciones garantizaron transitabilidad durante todo el año