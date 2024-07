Concejo Municipalidad de Abangares

09 Julio 2024

incumple transmisión de sesiones

Abangares, Guanacaste 7 de julio de julio del 2024. La Municipalidad de Abangares permanece sin transmitir las sesiones del Concejo a pesar de que varias disposiciones jurídicas -entre ellas la Ley General de Administración Pública- obligan a divulgar las reuniones de los cuerpos colegiados.

Durante la sesión número 36 del pasado 18 de junio del Concejo Municipal de Abangares, Guanacaste, la regidora del Partido Unidos Podemos (UP), Cinthya Gamboa, afimó que el trámite de los proyectos en ese grupo deliberativo se debía realizar de “a callado” sin realizar transmisiones en vivo de las sesiones ordinarias o extraordinarias.

La afirmación consta en la página 30 del acta de la sesión que se encuentra debidamente aprobada -y certificada- de manera que el documento ya adquirió firmeza jurídica.

Esa declaración de la representante de UP se realizó en el contexto de una discusión relacionada con las transmisiones del Concejo a través de alguna plataforma oficial del Municipio.

Según el inciso 5 del artículo 52 de la Ley General de Administración Pública (n. 6227) señala que “en el caso de los órganos que realicen sesiones públicas, se deberá garantizar la publicidad mediante la utilización de medios virtuales, que permitan que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real las deliberaciones”.

En este momento el gobierno local de Abangares no transmite las sesiones del Concejo mediante recursos propios, aunque en el pasado reciente esa labor fue realizada través de la cuenta de un medio de comunicación privado en la red social Facebook.

En la citada reunión del 18 de junio la regidora de UP indicó que: no obstante, durante la pasada campaña política de febrero pasado para las elecciones municipales esa agrupación promovió la rendición de cuentas como lema de campaña para atraer el favor de los votantes en el cantón: “ahorita no es el momento más idóneo para estar transmitiendo las sesiones en vivo ¿Por qué? Porque nos estamos acomodando, estamos aprendiendo”.

“Necesitamos hacer los proyectos acallados, una vez que la municipalidad se logra acomodar, que esté estable, entonces sí, darnos a conocer al pueblo, que el pueblo pueda escucharlo, pero creo que ahorita no es el momento más idóneo, lo han dicho muchas personas, me lo han hecho saber los trabajadores de la Municipalidad”, expresó Gamboa.

Para justificar el secretismo en las sesiones del Concejo Municipal de Abangares la regidora de UP utilizó justificaciones como que están “limpiando” la administración, que en el gobierno local “hay mano negra” que genera una resistencia al cambio; además, porque existen personas “que quieren el mal” con el propósito de meter “la zancadilla”.