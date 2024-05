• F ue necesario quitar sedimentos acumulados en los embarcaderos de puerto Níspero y puert o Moreno.

17 Mayo 2024

• Fue necesario quitar sedimentos acumulados en los embarcaderos de puerto Níspero y puert o Moreno.

• Servicio en lancha se ofrece desde las 5 am y hast a las 5 pm, en diferent es horarios, en t res moment os del día.

• Esta alternativa busca brindar opciones a quienes no p ueden utilizar el puente La Amistad , durant e su rehabilit ación iniciada el primero de abril.

• Servicio se había suspendido el 6 de may o. Tras el dragado del río Tempisque, en los embarcaderos de Puerto Níspero y Puerto Moreno, el próximo lunes se retomará el servicio de cabotaje en lancha, gratuito. El traslado fluvial de personas a lo ancho del río se

viene dando luego de que se cerrara el puente La Amistad, para su rehabilitación, el pasado primero de abril.

Gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje, quien aportan 2 lanchas, y a la coordinación de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desde el 11 de abril se comenzó a dar el servicio, pero el arrastre de sedimentos obligó a la suspensión el pasado 6 de mayo, recordaron en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.

El servicio de cabotaje gratuito, cuyo combustible es aportado por el Ministerio, tarda unos 5 minutos a lo ancho del afluente y se retomará con el mismo horario de servicio, de 5 am a 5 pm, en diferentes horarios (ver cuadro al final) de lunes a viernes.

Cualquier persona puede utilizar este servicio, pero no se permite subir con maletas o artículos pesados, que pudieran ocupar mucho espacio o sumar peso excesivo a la embarcación. Un objeto personal como una mochila, bolso o maletín, es lo típico que se permite.

Cada lancha puede transportar a 14 pasajeros, más una o dos personas de tripulación.

Horario de servicio de lancha en el Tempisque Ribera de Nicoya Ribera de Limonal De 5 am a 9 am (Cada 15 minutos) De 5 am a 9 am (Cada 30 minutos) 11:00 am, 11:30 am y 12:00 pm 11:00 am, 11:30 am y 12:00 pm De 3 pm a 5 pm (Cada 30 minutos) De 3 pm a 5 pm (Cada 15 minutos)