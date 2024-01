¡Somos Experiencia!… el caballo de batalla de Luis Carlos Rivas, candidato alcalde por el cantón de Carrillo

24 Enero 2024

Periódico Mensaje conversó con Luis Carlos Rivas Angulo, candidato alcalde del cantón de Carrillo por el PLN, acerca de su experiencia y aprendizajes para representar al cantón en el próximo periodo 2024-2028.

Periodico Mensaje entrevista:

¿Cómo y cuándo nace su interés en la política?

Mi interés en la política nace desde cuando era niño, siempre se me inculcó los valores cívicos, mi primera experiencia fue en la secundaria cuando fui electo Presidente del CTPA de Carrillo; ahí iniciaron mis primeros pasos en este campo.



Al finalizar la secundaria empecé asistir a las sesiones del Concejo Municipal a escuchar y a aprender sobre los temas de la Municipalidad de Carrillo, en ese momento, la Presidenta Municipal era la señora Yadira Angulo Vargas y ella me llamaba para ayudarle a sacar fotocopias, leer actas, correspondencia, tomar apuntes y ahí fui aprendiendo del Régimen Municipal.

Fui el primer joven Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque, una experiencia comunal enriquecedora que me permitió aprender a confeccionar proyectos comunales, entre ellos la construcción del cordón y caño de Pueblo Nuevo de Paso Tempisque.

Durante el periodo 2006-2010, tuve la oportunidad de ocupar el cargo de Asesor Parlamentario de la Fracción del PLN en la Asamblea Legislativa de la República, en el Despacho de la Diputada Maureen Ballestero Vargas, periodo en el cual el cantón Carrillo se vio beneficiado con muchos proyectos.

¿Qué lo motiva en llegar a ser Alcalde?

Mi ilusión es ver cada día un mejor el cantón de Carrillo, más próspero, lleno de oportunidades para todos: laborales, mejor infraestructura, calles, mejor servicio de recolección y llegar a ser un cantón moderno y ejemplo para el país en la implementación de nuevos proyectos.

Mi mayor motivación son los habitantes, la ilusión de cada uno de ellos, las necesidades que tienen verlas concretadas en algún momento de mi administración es mi mayor sueño: que la señora que vive en Artolita y en Nancital tengan un puente que la comunique con su vivienda, que la comunidad que no tiene servicio de recolección lo tenga, que el polvo y barro que afecta a algunas viviendas sea mitigado con tratamiento en la calle.

Y así sucesivamente darle prioridad a cada distrito para ir mejorando cada día el cantón Carrillo es lo que me motiva: Trabajar para todos.

¿Cómo ha sido su experiencia en este periodo 2020 - 2024 como Vicealcalde y cuáles han sido sus principales enseñanzas?

Mi mayor experiencia ha sido trabajar en conjunto con las organizaciones comunales y sociales para lograr objetivos en común, puedo señalar que varias ASADAS del cantón cuenten con mejores condiciones para seguir brindado un servicio de público esencial para el ser humano como lo es el agua potable, esto gracias al apoyo del Gobierno Local.

Contar con un Comité Municipal de Emergencias, bien organizado y fortalecido para atención de las emergencias del cantón, organización que me ha correspondido coordinar desde el año 2020.

¿De acuerdo con sus capacidades profesionales y habilidades blandas por qué se considera usted la mejor opción para representar al cantón?

Yo cuando sea Alcalde no voy a llegar a improvisar, la administración municipal no es cuestión de leerse el código, es cuestión de aplicar, de comprender y saber administrar los recursos de todo un cantón, es la empresa más importante que tenemos, hay que tener conocimientos en administración, contabilidad, relaciones públicas, humanas y sociales.

Yo cuento con el conocimiento previo: he sido Vicealcalde por segundo periodo y además he ocupado el cargo de Asesor Comunal de la Alcaldía Municipal.

He visto la evolución de la Municipalidad, conozco aciertos y desaciertos y cuento con la experiencia para poder dirigir esta empresa municipal, cuento con un equipo profesional y de líderes comunales que conocen también como se maneja todo a nivel interno y también a nivel externo con las comunidades.

Me atrevo a decir que soy el único con experiencia comprobada en este ámbito y que tengo todo el conocimiento para que me pongan a prueba.

De acuerdo con su experiencia como Vicealcalde cuáles han sido los principales aciertos que ha tenido este período de gobernanza y retos para el nuevo periodo.

Mi rol en el Gobierno Local siempre se ha visto ligado con el apoyo a las comunidades, sirviendo de enlace entre estas y las jerarquías municipales, dependiendo siempre de las competencias que tienen tanto el Concejo Municipal como el alcalde.

Mi experiencia me ha permito poder dirigir de forma correcta las diferentes necesidades que tienen los ciudadanos, tornando más eficiente este aparato estatal. Esto por cuanto, cuando una solicitud es dirigida al departamento o jerarquía equivocada se pierde tiempo valioso, no obstante, conozco a plenitud el organigrama, los departamentos municipales y las funciones que cada uno ejecuta, en tal sentido, el saber cómo transitar por los diferentes departamentos y jerarquías me ha permitido ofrecer a mi superior soluciones viables, oportunas y céleres, siendo el manejo de los tiempos una necesidad imperiosa.

¿Según el índice de la CGR el cantón presenta retos, cuál es su propuesta para revertir dichas cifras?

Sé que presentamos retos en el tema de caminos y en la recolección de residuos domiciliares.

Mi primer plan si los Carrillenses deciden elegirme su próximo Alcalde es poder realizar la contratación del servicio tercerizado de recolección de residuos domiciliares para que se encargue de toda la zona costera, y así poder brindar el servicio óptimo en otras zonas que lo ameritan con recolectores municipales.

En cuanto al tema de caminos: La red vial de Carrillo está compuesta por más de 400 kilómetros cuadrados a los que debemos de darle mejora y mantenimiento, por lo que uno de mis planes será la compra de más maquinaria municipal y realizar adicional a esto el alquiler del servicio anual y prorrogable para que en época de invierno que es cuando más se dañan los caminos demos abasto con todo lo que dispondremos.

El tema del alcantarillado pluvial es un tema preocupante debido a que hay varias rutas que son nacionales y nosotros como Municipalidad no podemos intervenir, por lo que me comprometo a solicitar ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que algunas rutas nacionales como por ejemplo la que comprende el ingreso de Playas del Coco, del sector conocido como el ancla, hasta el centro de El Coco pase a ser administrada por la Municipalidad y realizar ahí un buen trabajo de desfogue pluvial, al igual que en el sector de La Chorrera y el sector de Comunidad, del distrito de Palmira. Esas son mis prioridades que como bien se sabe este tipo de trabajos son millonarios en su costo.

Una buena noticia es que se suscribió un convenio con INDER con la finalidad de darle también solución a los vecinos de Barrio Los Molinos de Belén, vendrá a desarrollarse un proyecto que consta de 3 desembolsos más el aporte que realizará la Municipalidad con la finalidad se solucionar problemas en esa zona y en la que cada año los vecinos tienen situaciones de inundaciones.

Y bueno, cada reto tendrá una propuesta de solución y para esto con la ayuda y asesoramiento técnico de los ingenieros municipales podremos solventar todo lo que se nos venga para estos próximos 4 años.

¿De su plan de Gobierno cuáles van a hacer sus prioridades?

Generación de fuentes de empleo buscando mayor inversión extranjera para el desarrollo de hoteles y nuevos proyectos en el cantón Carrillo.

Contar con un cantón más seguro con baja tasa de incidencias delictivas, a través del apoyo del Gobierno Local al Ministerio de Seguridad Pública, quien por ley que corresponde velar por la seguridad ciudadana, mediante convenios de cooperación y alianzas público-privada apoyaremos a esta cartera ministerial.

¿Alguna estrategia para mejorar la competitividad del cantón y la generación de empleo?

Buscaré alianzas estratégicas con el INA, Universidades públicas y privadas, Colegios Técnicos y otras organizaciones para que los Carrillenses cuenten con más y mejores herramientas educativas: inglés, computación, alimentos y bebidas, servicio al cliente, cocina y más y con esto les permita acceder a más y mejores empleos.

Mi compromiso será simplificar los trámites y requisitos en el municipio y con esto garantizar una respuesta oportuna y eficaz en las diferentes solicitudes y gestiones que requieran los ciudadanos y patentados.

Nombre completo: Luis Carlos Rivas Angulo

Profesión: Técnico en Asistente Jurídico

Edad: 40 años

Lugar de Residencia: Paso Tempisque, Carrillo

Hobbies: Disfruto manejar largas distancias zonas de la Península de Nicoya, Cordillera de Tilarán, zona sur de Puntarenas y zona Atlántica. Leer libros y estar en redes sociales