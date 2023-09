Obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia pide defender la soberanía nacional ante organismos internacionales

15 Septiembre 2023

El obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, hizo un llamado a la reflexión sobre cuán independiente es realmente Costa Rica ante políticas emanadas de organismos internacionales, en un video grabado, este 14 de setiembre, desde la ciudad de Cañas, pocas horas antes de participar en desfile de faroles en esa localidad guanacasteca.

“Tenemos que cuestionarnos realmente, como país, cuán independientes somos. Me tiene muy preocupado que, a veces, organismos internacionales nos quieren imponer, a la mayoría de ticos, sus ideas, sus costumbres y sus pensamientos; autoridades que no hemos elegido nosotros y que, a veces, con el dinero de los ciudadano se mantienen; pero que no representan la idiosincrasia costarricense, la forma de ser”, dijo el Obispo.

Sin embargo, Monseñor Salazar reconoció que es imposible desligarse por completo de la realidad mundial: “Sé que hay una geopolítica; sé que independencia total no hay; sé que dependemos de organismos internacionales; pero, hagamos lo posible por ser lo más autónomos e independientes posibles”, añadió.

En su mensaje, finalizó recordando que “el pueblo —costarricense— es el soberano; no unos funcionarios públicos, internacionales”.

“La soberanía del país está primero, ¡qué lindo los desfiles, las banderas, las bandas!, ¡maravilloso!, hay que seguirlo haciendo; pero tenemos que defender la soberanía nacional: el pueblo es el soberano; no unos funcionarios públicos, internacionales. Por eso, hagamos todo de nuestra parte por buscar que seamos una República democrática, independiente, lo más posible ¡felices fiestas de la Independencia! ¡Qué Dios bendiga a Costa Rica!”, concluyó el Obispo, quien participó la mañana de hoy, 15 de setiembre, en Tilarán, de los desfiles patrios por los 2002 años de la Independencia de Costa Rica