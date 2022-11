Tortuga negra Chelonia mydas sacrificada en Playa El Jobo La Cruz Guanacaste

09 Noviembre 2022

El día de ayer 8 de noviembre 2022 la Brigada de Control y Protección del Área Silvestre Protegida de ACG atendió una denuncia puesta por el Equipo Tora Carey (ETC), la cual alertaba la muerte de una tortuga negra (Chelonia mydas) en la Playa El Jobo La Cruz Guanacaste.

La tortuga fue destazada para sacarle sus huevos, lamentablemente sus heridas fueron de consideración como para poder salvar su vida, lo cual provocó que fuera agonizando poco a poco. Con el apoyo de GAO y Fuerza Pública de La Cruz se realizaron recorridos por las playas para dar con los responsables de este hecho.

El Equipo Tora Carey (ETC) es una organización basada en la comunidad de El Jobo en la Cruz de Guanacaste. Se dedica al monitoreo de especies en peligro de extinción con el fin de poder evaluar las poblaciones, sus dinámicas y comportamientos enfrentando distintos impactos ambientales, como el desarrollo costero. Las tortugas marinas, en especial la tortuga negra (Chelonia mydas) son fieles a sus playas de nacimiento, hacia donde regresan para reproducirse una vez alcanzadas la madurez sexual a los 35-50 años.

De esta manera, hoy día las playas de La Cruz reciben las hembras de tortugas que nacieron, cuando las costas aún estaban virgenes. Con la ayuda de placas metálicas con codificaciones únicas, ETC cuantifica la cantidad de hembras que visitan las playas para poner sus huevos, y la producción de neonatos por cada hembra.

Los datos ayudan a determinar las estrategias de conservación que serán necesarias para evitar que las tortugas pierdan sus playas, y que la zona pierda sus tortugas. La tortugas no solo son esenciales para un ecosistema costero saludable, sino también generan ingresos alternativos a la comunidades pesqueras y vulnerables a través de la observación responsable de tortugas aninadoras y la liberación de las tortuguitas.

A través de mas de 6 años de investigación que incluye el marcaje de las hembras, sabemos que las tortugas marinas de La Cruz tienen sus playas establecidas. La gran mayoría solo anida en una sola playa y regresa cada 2-3 años para producir hasta 320 tortuguitas en un periodo de dos meses. Las hembras adultas que ya sobrevivieron todas las amenazas naturales que las tortuguitas aún tienen que enfrentar y sobrevivir son críticas para conservar ya que representan nuestra única esperanza de mantener la especie en el futuro. Se estima que solo 1 de 1000 tortuguitas sobrevive para poder reproducirse.

Maike Heidemeyer, Presidenta y bióloga de ETC, Perder a una tortuga negra por tan nefasta intención humana genera un enorme impacto no solo en la población de Costa Rica, sino en todo el Pacifico Oriental. No solo se mató a una hembra, sino con ella miles de tortuguitas que aún quedaban por nacer. Esta tortuga en particular probablemente se reprodujo por primera vez, ya que recién se marcó en octubre del año 2022 en Playa El Jobo.

Anoche volvió a poner su segundo nido, pero murió en manos de personas que no se quisieron esperar a que depositara sus huevos para robárselos, sino cortaron su ingle para arrancárselos del útero. Con esta tortuga se mataron unas 12,000 tortuguitas, de los cuales unas 12 hubieran vuelto a Playa El Jobo en algún futuro.

Las tortugas marinas son raras, y solo algunos sitios del mundo tienen la dicha de poder contar con su presencia. Las comunidades costeras debe de protegerse del ingreso de personas que cometen semejante acto, pues roban el trabajo, el derecho a un ambiente sano y la posibilidad de que la próxima generación de la comunidad pesquera de El Jobo pueda convivir con las tortugas.

Alonso Alán, Alcalde de la Municipalidad de La Cruz, es lamentable que pese a los enormes esfuerzos que realizamos para proteger la vida silvestre, aún existan delincuentes ambientales, es doloroso que aún tengamos comportamientos que atentan contra la vida silvestre, este suceso nos golpea, pero jamás nos va vencer, nos obliga como ciudadanos y autoridades a redoblar esfuerzos para erradicar totalmente estos hechos tan lamentables, hago un llamado a los vecinos a denunciar en el caso que cuenten con alguna información, única forma para que los responsables respondan a tan horrible y despreciable acto.

Seguiremos realizando acciones de prevención protección y control con la finalidad de reducir el impacto y desequilibrio en los ecosistemas, la pérdida de nuestra fauna es un lamentable acto que debemos detener.

Instamos a la población a que sigan denunciando este tipo de delitos contra la vida silvestre. Puede hacer su denuncia a los números: 8935-6929, 8566-0780, 2666 5051, o al 1192.