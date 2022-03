La vida silvestre es la que más sufre los efectos de los incendios forestales

02 Marzo 2022

La flora puede llegar a extinguirse y la fauna puede sufrir heridas, muchos animales pueden quedar huérfanos y pueden llegar a morir.

La vida silvestre son todos aquellos organismos que se encuentran en las condiciones naturales de forma permanente o de forma temporal en el país, ya sean animales o plantas que hay en las islas en los ríos, todo conforma la vida silvestre. También incluye especies en cautiverio y exóticas, y productos y subproductos que se derivan de esa vida silvestre.

Evelyn Solano encarga del Programa de Manejo de Vida Silvestre del Área de Conservación Guanacaste (ACG) y Jorge Gamboa Zamora del mismo departamento llevaron a cabo la charla “Efectos de los incendios forestales en la vida silvestre”, en donde un incendio forestal es el que se da en los bosques naturales o artificiales, causados por la acción del ser humano o causado por la naturaleza, y que avanza sin control ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales de gran impacto.

Según Solano, tienen que haber tres elementos para que se dé un incendio forestal: oxígeno, calor y combustible forestal (bosque). Cuando hay un incendio forestal el bosque dura semanas, meses y hasta años en poder recuperar su ecosistema.

Los impactos que se dan tienen que ver mucho con las repercusiones biológicas. “Si el fuego pasa rápido y no es muy intenso las repercusiones son menores, mientras que cuando hay un fuego de más fuerza es más difícil que se recupere el bosque y sus diversos organismos”, comentó Solano.



Sobre los líquenes y los hongos

Los líquenes son todas las uniones de un hongo con un alga por ejemplo, que se muestran como manchitas de colores en árboles, rocas o suelo. Lo que sucede es que cuando el fuego comienza a acercarse, estos organismos que dependen de la humedad son los primeros que mueren por el aumento de temperatura. En el caso del hongo es un poco más resistente pero igual se deshidrata y puede llegar a morir también.

“Cada vez que pasa un fuego van a quedar vivas ciertas especies, pero aquellas que no tienen capacidad de resistencia mueren; y si hay otro fuego, las que sobrevivieron, no tendrán la capacidad de resistir y se va perdiendo biodiversidad, porque no van a tener capacidad de desarrollarse”, explicó la experta.

Los líquenes ayudan a la formación del suelo, a conservar el nitrógeno, y son bioindicadores de la calidad del aire, por lo que se utilizan para saber los cambios en el aire. Los hongos por su parte también son de importancia pues son descomponedores, de fijación de carbono, nitrógeno y fósforo vital para el funcionamiento de la producción del suelo, por lo que con un incendio forestal se perdería todo su servicio ecosistémico en el bosque.



¿Qué pasa con la flora?

Entre más intenso sea el incendio más fuerte van a ser los daños. Influyen factores como la intensidad, exposición, velocidad del fuego, frecuencia, tipo de incendio forestal, tipo de combustible, tipo de bosque, mecanismos de defensa de la planta, desarrollo, flamabilidad, nivel de resistencia y capacidad de regeneración, que generarán impactos negativos sobre la planta entre ellos: desecación de tejidos vegetales, la afectación de sistemas radicales, daño en el tronco del árbol, proliferación de plagas, pérdida de crecimiento, pérdida de hojas que impiden fotosíntesis, y quema de flores, semillas y frutos, entre otros.



Efectos en la fauna con los incendios forestales

Según Jorge Gamboa Zamora indica que la intensidad y la velocidad de los fuegos, la frecuencia del fuego, el tipo de incendio forestal, los mecanismos de defensa, el desarrollo del fuego, el nivel de resistencia y la capacidad de velocidad son los factores que

influyen en los efectos en la fauna, con lo que los animales van a perder recursos necesarios para su desenvolvimiento.

“Con un incendio los animales se ven desorientados en el lugar en donde están, y sufren de ansiedad, estrés, afectación por el humo, deshidratación, se produce la destrucción de nidos, la pérdida de territorios y crías huérfanas. Los animales saben dónde están las fuentes de agua, sus refugios, sus crías y con estos sucesos pierden la capacidad de desenvolverse en su ambiente natural lo que además causa muertes por estas razones y por ende la extinción de la especie”, comentó Gamboa.



¿Qué podemos hacer si vemos un incendio o quema y hay algún animal afectado?

• Alejarlos de la zona de peligro, siempre tomando todos los medios de seguridad para la especie y para la vida humana.

• Sumergir tortugas en agua.

• Humedecer las heridas de los animales.

• Envolver a los animales en trapos húmedos.

• No colocar en jaulas con pasto, porque el pasto es abrasivo y se puede meter en las heridas y es más doloroso para los animales.

• Trasladar al animal lo más pronto posible al Centro de Rescate.



Los tipos de vegetación más afectados por los incendios forestales al 2021 según Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a nivel nacional, son las áreas bajo proceso de regeneración natural (tacotal y charral) con un total de 9.455 hectáreas, seguido de las áreas con pasto y combinación de pasto con árboles (9.210 hectáreas).

Entre las principales causas por las cuales iniciaron los incendios forestales, se destaca que los 88 incendios forestales que atendió el SINAC-MINAE en la temporada 2021, se tuvo que las acciones de vandalismo, venganza y actividades de caza, registraron el 34% del total de los incendios atendidos, seguido por las quemas agropecuarias y de pastos con un 31%, el cambio de uso del suelo (corta de vegetación para dar paso a área de pastos o agricultura) con el 13% y la quema de residuos forestales con un 8%.