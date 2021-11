Campaña recolectará medicamentos vencidos este 18 y 19 de noviembre en la UCR

15 Noviembre 2021

Alianza entre la Facultad de Farmacia de la UCR y Roche se realiza para desechar de manera correcta residuos de medicinas, pastillas, antibióticos entre otros.

Desechar los medicamentos o antibióticos vencidos, pueden generar contaminación en fuentes de agua y suelos, es por eso que la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Roche se unieron para promover la disposición correcta de los mismos, minimizar el impacto ambiental y crear conciencia sobre el uso adecuado de los medicamentos en la población.



Para ello, el jueves 18 y viernes 19 de noviembre se estará realizando una campaña de recolección de medicamentos en el Vacunatorio (comedor estudiantil) de la Universidad de Costa Rica desde las 8:00 a.m. a las 11:30 a.m. La recolección será solamente en la sede Rodrigo Facio.



¿Qué estarán recibiendo? Se pueden entregar medicamentos vencidos o que ya no se utilizan, pueden ser tabletas, cápsulas, antibióticos, botellas de jarabes o incluso aerosoles de hasta 10 ml, cremas, ampollas, entre otras. No se recibirán jeringas de ningún tipo, frascos de medicamentos quebrados, sucios o con derrames de producto.



“Cuando se finaliza un tratamiento médico, los envases en donde vienen empacados los medicamentos como por ejemplo los frascos de vidrio, láminas de aluminio y cajas de cartón, no deben desecharse en un basurero común. Lo mismo sucede si hubiera sobrantes del medicamento o si este estuviera vencido, no se recomienda tirarlos por desagües o en el servicio sanitario, ya que podrían llegar a fuentes de agua y suelos, en donde las bacterias ambientales podrían comenzar a adaptarse, desarrollar mecanismos de defensa y proliferar en el ambiente. Además, si las personas enferman con este tipo de bacterias disminuyen las opciones de tratamientos que puedan ser efectivos para tratar estas infecciones”, explicó Gina Gutiérrez, farmacéutica y coordinadora de calidad de Roche.



Además, si desechamos los residuos de medicamentos en la basura común podrían llegar a ser ingeridos por una persona que no los requiera y le causen daños a la salud, o ser utilizados para fines ilícitos.



“Esta actividad la estamos desarrollando con estudiantes del curso “Intervenciones de salud pública en farmacia de comunidad”, en el cual uno de los ejes de acción es desarrollar estas iniciativas para que las personas dispongan adecuadamente de los medicamentos, se reduzca el impacto de estos al medio ambiente, se prevengan posibles intoxicaciones y, al ser destruidos adecuadamente, no puedan ser utilizados para actividades ilícitas como la falsificación”, destacó la Dra. Angie León Salas, docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y docente del curso.



En caso de que no pueda acudir a la campaña de recolección, se les recomienda acercarse a su Ebáis o clínica más cercana y consultar si pueden ser recibidos sus medicamentos vencidos, así cómo aprovechar otras campañas de recolección de medicamentos para que se les pueda dar un manejo adecuado a estos desechos.



Ambas entidades centraron la alianza para beneficiar al medio ambiente; en el caso de Roche, la alianza se crea desde el habilitador de Sostenibilidad y su pilar de ambiente en donde se desarrollan iniciativas que aseguren el eco-balance en las operaciones de la compañía y este tipo de alianzas público-privadas son indispensables para crear un mayor impacto en el país.



Desde la Universidad de Costa Rica, este esfuerzo responde a parte de sus propósitos enfocados en contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de la justicia social, la equidad y el desarrollo integral de Costa Rica.