Municipios de Guanacaste son ejemplo en temas de Gestión Ambiental

30 Mayo 2021

Mediante campañas ambientales, convenios y esfuerzos propios, los gobiernos locales adquieren cada vez un mayor compromiso con el ambiente de la provincia.

Cañas y Hojancha se destacan en calificación de excelencia.

Por Silleny Sanabria Soto

La experta ambientalista Eida Arce, del Equipo Técnico del Programa Bandera Azul Ecológica Municipa­lidades, indicó que a pesar de la pandemia, existe un interés mayor por parte de las municipalidades de Guanacaste, en cola­borar con la mejora del medio ambiente de la provincia y cada uno de sus cantones.

Para el 2020, los municipios de Nico­ya, Liberia, Hojancha, Cañas, Carrilloy Bagaces, están participado para obte­ner la Bandera Azul Ecológica, incre­mentando en 3, la cantidad de partici­pantes que entregaron informes de su gestión y que hasta el momento están en etapa de análisis. “Que hayan tres nuevas municipalidades refleja el es­fuerzo y el compromiso ambiental con la provincia. A pesar de que Nicoya, Bagaces y Carrillo están más incipien­tes, se nota que existe un interés ma­yor”, comentó Arce quien agregó que el hecho de que otras municipalidades no participen por obtener el galardón ambiental, esto no significa que no es­tén haciendo un buen trabajo, ya que la inscripción al Programa de Bandera Azul Ecológica es meramente volunta­ria.

“Normalmente participar en Bandera Azul Ecológica obliga a generar una serie de procesos en las municipalida­des a nivel interno. Deben cumplir con un plan de gestión ambiental en el que se debe tener control sobre el combus­tible que gasta, las compras que reali­zan, sobre el uso de los aires acondi­cionados, el tratamiento de residuos y fuentes generadoras de gases de efecto invernadero, sobre el gasto de agua y electricidad, entre otros aspectos”, ex­plicó la experta.

Calificación y esfuerzos más re­levantes

Según el reciente informe del 30 de abril del 2021, conocido como “Se­máforo” del Programa de Gestión Am­biental Institucional (PGAI) del MI­NAE (Programa creado bajo el Decreto Ejecutivo No. 36499), que califica el nivel de implementación de distintos aspectos en pro de la mejora ambiental en las instituciones públicas, solamen­te dos municipalidades de Guanacaste cuentan con una calificación entre 92,5 y 100 en Gestión Ambiental; ellas son: Cañas y Hojancha. Por su parte Baga­ces y Liberia tienen una nota superior a 62,5 e inferior a 85 en Gestión Ambien­tal naranja, mientras que Abangares y La Cruz están en el rango de una nota de 1 a 20. Carrillo, Nandayure, San­ta Cruz y Tilarán, están en el informe como las instituciones que aún no han presentado su informe al PGAI.

A pesar de ello, la mayoría de munici­pios guanacastecos han logrado realizar esfuerzos propios y conjuntos para res­taurar el medio ambiente. “Las munici­palidades que tienen playas por ejem­plo, se unen a MARVIVA para temas de plásticos de un solo uso; en cuanto a programas de valorización de residuos, Guanacaste tiene el gran reto de trasla­dar los materiales a la GAM, lo que se dificulta mucho más para algunos can­tones, es por eso que la “munis” tienen diferentes modelos para dar el servi­cio”, comentó Arce.

Liberia y Cañas por ejemplo cuentan con rutas separadas de recolección, mientras que Bagaces tiene un plan pi­loto en 3 distritos y en el caso de Ho­jancha su proyecto de recolección es más orientado a que las personas lo entreguen. Carrillo tiene un plan pi­lotaje al igual de Tilarán. Por su parte la Municipalidad de Santa Cruz, tiene un programa de valorizables que cubre hasta Tamarindo, además de un relleno sanitario operando, y da el servicio a municipalidades para la recolección de residuos.

La mayoría de las municipalidades tra­bajan en temas de residuos por ley, pero además suelen estar trabajando en la protección de cuencas del cantón, con actividades de educación ambiental, limpieza de ríos y de zonas públicas, campañas periódicas para recoger resi­duos no tradicionales con el fin de pre­venir que esos residuos terminen en las orillas de los ríos, entre otros esfuerzos.