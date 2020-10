Minae alerta por el impacto de los recortes en actividades productivas como turismo, construcción y agricultura

21 Octubre 2020

La Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, alertó que los recortes planteados en varias mociones al presupuesto 2021 de la institución provocaría una profunda afectación del Ministerio, pues harían imposible la operación regular de ciertas dependencias y la prestación de servicios a la ciudadanía.

“Con las mociones presentadas, será imposible darle mantenimiento a las nuevas plataformas digitales que agilizan trámites en SETENA y Dirección de Aguas, alquileres para edificios mínimos y los servicios básicos que nos permiten darle servicios a la ciudadanía. El MINAE es un ministerio estratégico para que el país pueda construir, tener acceso a agua y a recursos naturales como parte de la cadena productiva del país. Estos recortes afectarían la recuperación económica del país”, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

Los recortes al presupuesto impedirán dar incentivos a 6.000 familias que protegen el bosque bajo el esquema de Pago por Servicios Ambientales, pues no habría recursos para verificar en campo; haría imposible el mantenimiento de la red meteorológica nacional, lo que afectarán los aeropuertos internacionales; y limitaría los gastos básicos de guardaparques, como gasolina para giras.

El presupuesto planteado por el Ministerio de Hacienda para el 2021 llega a ₡63.612 millones, lo que equivale a apenas 0.55% de todo el presupuesto nacional. Eso ya suponía un recorte importante de más de 10% con respecto al presupuesto anterior.

“Esta institución no solo es garante del patrimonio natural, sino que aporta una serie de servicios esenciales para la ciudadanía y el sector productivo. Somos la base de encadenamientos productivos fundamentales para generar bienestar y riqueza en Costa Rica. Queremos que este ministerio pase a ser un ministerio de vanguardia, con una visión de aporte y de garante en la recuperación económica”, dijo la jerarca.

El MINAE está en un profundo proceso de análisis para mejorar la eficiencia de sus servicios. La Secretaría Técnica Nacional (SETENA), la Dirección General de Aguas (DA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) están en un proceso de digitalizar servicios y procesos. Como parte de este esfuerzo, tanto SETENA como la DA han mejorado los tiempos promedios de ciertos trámites en más de 50%. Estos recortes harán imposible pagar el mantenimiento y el soporte técnico de estos servicios.

MINAE mediante sus 14 dependencias institucionales brinda más de 100 servicios públicos con 0,6% del Presupuesto Nacional. Con la reducción de este presupuesto debilitan el trabajo de la institución y desprotegen el ambiente.

Afectación a instituciones clave

En el caso del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los recortes al presupuesto MINAE implican un cierre técnico de la Institución, atascando toda la red meteorológica del país. Lo que ponen en riesgo los reportes de meteorología, ocasionando el cierre de los aeropuertos internacionales y afectando el ámbito marino continental.

Además, los recortes en la red meteorológica limitarían el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que no contará con datos para atender y prever emergencias nacionales.

La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) tendría que detener el proceso de digitalización de sus trámites, que en los últimos dos años ha logrado una reducción de más de 50% en varios de sus tiempos promedios. También en SETENA se recortará viáticos, lo que debilita el trabajo de inspección, control y monitoreo de muchos procesos del MINAE vitales para proteger el ambiente y aprobar procesos.

En la Dirección de Geología y Minas (DGM) se eliminarán los presupuestos de los estudios geológicos que generan información básica para el ordenamiento territorial y la mitigación de amenazas geológicas.

También en la DGM, se invirtieron 250 millones de colones en un sistema digital para el trámite de concesiones mineras, los recortes implican dejar de pagar proveedores de licencias de software que imposibilitará utilizar el sistema digital, retornando a los expedientes físicos que los concesionarios mineros solo se pueden consultar de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m y se limita la atención de denuncias ambientales al recortar los rubros de viáticos y horas extras.

La demanda de piedra y arena para obras de infraestructura, como carreteras, se vería afectada porque la DGM no podría hacer los trámites e inspecciones de campo por el recorte de sus capacidades operativas.

En TAA, con los recortes al Tribunal Ambiental Administrativo no se podrá continuar con el trabajo de respaldo digital de los expedientes en trámite, además no se podrán realizar las inspecciones necesarias para atender las denuncias ambientales o verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y no habrá servicios públicos básicos, para la correcta operación del mismo.

FONAFIFO también se verá afectado con las reducciones al MINAE y se dispondrá de menos recursos para la verificación de contratos del Pago por Servicios Ambientales, que beneficia a más de 6.000 familias que mantienen contratos vigentes para proteger sus bosques o establecer plantaciones.

Habrá cierres de los programas de financiamiento, estimulando el cambio de uso del suelo para muchos de los propietarios de bosque que perderían por completo su único ingreso, dedicando su tierra a otra actividad productiva que le genere recursos en el corto plazo y con perder el 59% de cobertura boscosa que ha alcanzado Costa Rica en los últimos años.

Lo anterior pone en riesgo la flora y fauna, la protección del recurso hídrico, fijación de carbono, protección a la biodiversidad y belleza escénica del país.

En el SINAC, la reducción del presupuesto impide el alquiler de maquinaria y equipo fundamental para la detección, el monitoreo y extinción de incendios forestales vía terrestre y aérea, lo que evitaría contar con un manejo integral del fuego. Además, sería imposible la compra de equipos de protección personal para los bomberos forestales del SINAC, así como en compra de equipos y herramientas para la extinción de incendios forestales. Esos mismos equipos son claves para la restauración de humedales.

Abonado a esto, los recortes al presupuesto frenan los alquileres de oficinas sub regionales las cuales atienden público directamente y dan servicio a usuarios del sector forestal y la vida silvestre.

En el SINAC, se limitaría el mantenimiento de la flotilla vehicular, lo que imposibilita el desplazamiento de los funcionarios para la atención de las denuncias de los usuarios. Los trámites forestales y de vida silvestre requieren de mucho trabajo de campo e inspecciones, así como las asesorías técnicas.

CONAGEBIO no podrá reactivar la economía en los pueblos indígenas, ni el cumplimiento de decretos para regular el acceso de los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y para regular los Derechos Intelectuales Comunitarios sui generis de los pueblos indígenas.

Los recortes al presupuesto MINAE debilitan en esta institución, los mecanismos que garantizan el acceso público a la información sobre Biodiversidad a través de tres plataformas nacionales oficiales (BioDataCR, Plataforma de la Estrategia Nacional de Biodiversidad) que permiten rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de información de la Biodiversidad del país sus avances.

Y finalmente en el Centro Nacional de Información Geo ambiental, esta reducción pone en riesgo la operación de los sistemas de información ambiental, así como la generación, procesamiento y publicación de datos estadísticos y espaciales que permitan conocer el estado del ambiente del país y reduciría la capacidad para la toma de decisiones del Estado Costarricense.