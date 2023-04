Festival “Pura Vida is the Future” promoverá la filosofía de cero residuos y economía circular

29 Abril 2023

El evento se llevará a cabo el 5 de mayo, a partir de las 2 p.m., en el restaurante Pinto Quemado.

La Promotora de Hábitos Saludables Pura Vida is the Future con el apoyo de Fundación The Clean Wave, organizará el próximo 5 de mayo –a partir de las 2 p.m.- un encuentro para incentivar las prácticas ambientales de cero residuos y la economía circular en Matapalo de Playa Grande en Santa Cruz, Guanacaste, entre otros objetivos.

El encuentro en favor de la sostenibilidad se llevará a cabo en el restaurante Pinto Quemado lugar donde se impartirán conferencias relacionadas con la importancia de los árboles en los ciclos de vida, el desarrollo de estrategias productivas amigables con el ambiente y la importancia de la limpieza de mares y playas, entre otros temas.

Además, el componente ecológico del encuentro se complementará con actividades culturales como una subasta de obras de arte y un campeonato de patinetas.

Juan de la Vega, Creador de Pura Vida is the Future, añadió que; además desean promover el concepto de cero residuos que “engloba las actuaciones encaminadas a la reducción y reutilización de objetos y productos presentes en nuestra vida cotidiana para evitar que acaben impactando negativamente en la naturaleza”.

“Por su parte, la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía y otros) se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos”, añadió De La Vega.

Desde España

De La Vega, oriundo de las Islas Canarias (España), indicó que el concepto “Pura Vida is the Future” nació en Tenerife como una estrategia para promover la solidaridad social y luego evolucionó hacia la promoción de la economía circular junto con las zonas azules en todo el mundo sitios donde las personas se caracterizan por su longevidad.

“Llevo casi 30 años diciendo “pura vida”, sin haber estado aquí nunca en Costa Rica, país a donde acabo de llegar, pero sin planearlo, coincidiendo con unos amigos que venían y que al final no se decidieron, pero yo sí hice el viaje. Ahora montamos, junto con Salomón Mejer de MED ETC, este evento como un día lleno de diversión donde los niños pueden dar rienda suelta a su creatividad con actividades de pintura. También tendremos organizaciones ambientales que mostrarán sus esfuerzos de limpieza de playas, iniciativas de plantación de árboles y su impacto en la comunidad”, relató De La Vega.

En caso de que se generen residuos plásticos durante el Festival serán gestionados adecuadamente a través de la alianza de Fundación The Clean Wave con Costa Rica Makes Me Happy organización que posee una asociación directa con la empresa Pedregal que convierte esos desechos en el aditivo para carreteras RESIN8 en la planta de CRDC Global en Belén de Heredia.

La preventa de la entrada al evento tiene un costo de $USD 10 y el día del evento será de $15. El pago se puede realizar por medio de SINPE móvil al número 83897905 y registrándose en el sitio web de The Clean Wave (www.thecleanwave.org).

La nota musical del Festival estará a cargo de Ojo de Buey, Sistah Vibes, DJ Alarkon, Santiago Station N’ Dub FT Diego Herrera N’ Johnny Kali Roots y DJ Jost

Quienes deseen más información al respecto pueden visitar la página https://www.thecleanwave.org/event/pura-vida-is-the-future-playa-grande-friday-may-5th/