Caballos de Playa Tamarindo se pusieron pañales para ayudar con el medio ambiente

03 Abril 2023

Mediante un proyecto de ADI Tamarindo se busca utilizar las heces de los caballos para hacer compostaje, además de reducir la contaminación del parque.

Para nadie es un secreto que Tamarindo es una de las comunidades turísticas más desarrolladas de Costa Rica, pero que además cuenta con grandes problemas de contaminación en su playa, que muchos intentan solventar.

Tal es el caso de la Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo (ADI Tamarindo), la cual busca aportar su grano de arena ante esta situación, mediante su proyecto de utilizar las eses de los caballos para compostaje. Don Eduardo Cascante presidente de la Asociación nos comentó en qué consiste el proyecto.

¿De dónde surge la iniciativa?

Como Asociación de Desarrollo siempre intentamos solucionar los problemas de la comunidad, entonces el tema de trabajar con el tema del parque, la playa y la contaminación, las aguas negras, la basura, etc., y nos preocupamos por las heces de los caballos, pues actualmente tenemos inventariados un total de 80 caballos en la playa. Este problema lleva muchos años, pues es una actividad que no tiene permisos legales para realizarse, entonces intentamos comunicarnos con la Municipalidad, con SENASA, con SINAC, pero por parte de todos tuvimos una negativa pues además de no tener patentes para esta zona, se alega que no hay personal ni recursos para custodiar la playa, o bien que no es un medio de vida en el que se pueda intervenir.

Sin embargo, tenemos la filosofía de que podemos hacer lo que esté en nuestras manos y tratar de buscar un efecto positivo de algo negativo.

¿En qué consiste el proyecto?

Cada 15 días estábamos recogiendo 1 tonelada de heces, y cuando subía la marea era más notoria la contaminación, pues a pesar de ser residuos orgánicos, tienen compuestos que contaminan la playa y que generan malos olores.

Entonces se formuló el proyecto para buscar financiamiento con la Cooperación Alemana GYZ, y se ganó. El mismo consiste primeramente en ponerle pañales a los caballos, en buscar veterinarios para que los cuiden, se descubrió que estaban deshidratados, buscar los estañones exclusivos para las heces de caballo que ahora se convirtieron en bebederos y en buscar contenedores.

El punto era que no se podía ir a botar las cacas a cualquier lado y sabemos que son un material muy bueno para el compostaje, y parte del tema es que se compraron dos contenedores refrigerados como los de los trailers y buscamos el asesoramiento de Costa Rica Regenerativa, y nos hicieron un sistema para hacer compost de la manera más sencilla, con una tecnología muy moderna y ya tenemos nuestro centro de compostaje aquí en Tamarindo.

¿Cómo funciona el sistema de pañales?

Los pañales son de cuero y tienen una rejilla plástica con felpa para que los caballos no se lastimen. Son reutilizables, la idea es que duren muchos años, los encargados le ponen el pañal al caballo, cuando terminan los tours se lavan y se utilizan al día siguiente.

Hasta el momento se compraron 60 pañales con los fondos que teníamos, pero no siempre están los 80 caballos en la playa. Ha sido un proceso de educación para los caballos, pero el 99 % los aceptaron.

¿De cuánto fue la inversión?

La inversión de GYZ daba los pañales y los contenedores, pero en total la inversión ronda en los $25.000, monto que abarca, la inversión de la comunidad, de GYZ y del Fondo Comunitario Guanacaste, quienes dieron una partida para el proyecto, porque hemos tenido que comprar basureros, bebederos, la carreta para trasladar las heces de los caballos a donde está el compostaje y también generamos un empleo, y esperemos cerrar el ciclo con reforestación generando nuestro propio compostaje para los arboles de regeneración o hacer viveros con plantas ornamentales y que los hoteles siempre utilizan para su negocio.

¿Desde hace cuánto está funcionando el proyecto?

Lleva dos meses con el tema del compostaje, pero se comenzó en setiembre del año pasado, con todo el planeamiento.

¿De qué forma considera que ha colaborado con el ambiente de Tamarindo?

Se ha colaborado muchísimo en Tamarindo, es ½ tonelada por semana de algo que ha estado contaminando la playa desde hace tiempo, y aunque era orgánico se iba para el mar no es sano para el parque nacional ni para las personas.

¿Qué espera con el proyecto?

Hay muchas expectativas sobre qué hacer con el compostaje en donde podríamos hacer un impacto positivo de algo negativo, podríamos comenzar un programa de reforestación o bien sostenible para poder vender una parte y así cubrir los gastos de la persona encargada de esto, gasolina para camiones y comenzar su propio vivero. Estamos pensando en una segunda etapa que es hacer viveros, la visión grande es lograr incluir la “receta” del compost y aumentarla con material de restaurantes, porque el 65% de los residuos que se lleva la basura tradicional son orgánicos y si podemos incluir a los restaurantes en este proyecto, podemos hacer que ese material de restaurantes sirva para hacer compost.

Podemos hacer muchas cosas positivas del ambiente para el compost.

El proyecto tiene muchas posibilidades de crecer.

No nos quedamos con los No de las instituciones, sino que siempre hay algo que se puede hacer, con acciones positivas, se necesita creatividad para pensar en las soluciones y no solo en los problemas.