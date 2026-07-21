Promueven la adaptación climática en el turismo

Proyecto de inversiones en sostenibilidad cuentan con el apoyo técnico del ICT, SBD, GIZ y otros aliados estratégicos

El Banco de Costa Rica (BCR) junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), bajo el apoyo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el acompañamiento técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), lanzaron el Programa BCR Pyme Acción Turismo, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas turísticas interesadas en fortalecer su sostenibilidad, adaptación al cambio climático y capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

BCR Pyme Acción Turismo tiene como objetivo aumentar la productividad de las empresas turísticas mediante inversiones que contribuyan a la gestión eficiente de recursos y la implementación de medidas preventivas que reduzcan los riesgos asociados al cambio climático.

Las pequeñas y medianas empresas turísticas que podrán acceder al programa incluyen los establecimientos de hospedaje, renta de vehículos, transporte turístico terrestre y acuático, tour operadores, guías especializados, parques temáticos, reservas privadas, fincas agroturísticas, establecimientos gastronómicos, balnearios, centros termales, spas y recintos para actividades turísticas.

Las líneas de financiamiento contemplan proyectos relacionados con construcción y remodelación sostenible, eficiencia energética, gestión y tratamiento de agua, manejo, valorización de residuos, transporte de bajas emisiones y medidas de adaptación al cambio climático como conservación de bosque, reforestación y producción agrícola sostenible.

Además del financiamiento, las empresas podrán acceder a la Guía Turismo Resiliente al Clima y Bajo en Emisiones, una herramienta que ofrece orientación detallada sobre las actividades financiables, criterios técnicos e indicadores de impacto asociados a mitigación y adaptación al cambio climático.

Las condiciones financieras estarán respaldadas por recursos del SBD, diseñados para facilitar el acceso al crédito de proyectos que contribuyan a la acción climática y al desarrollo sostenible.

Punto de apoyo

Hernán Imhoff, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT), destacó que este plan es de “suma importante máxime en los actuales tiempos cuando se habla de actividades económicas limpias con bajo impacto en el ambiente y un gran cuidado de los recursos naturales”.

Julio César Trejos, Gerente General del BCR, destacó que esa entidad financiera cree que el desarrollo sostenible se construye mediante acciones concretas que permitan a las empresas fortalecer su competitividad mientras generan valor ambiental y social.

Por su parte, Marcos Vargas Borges, presidente ejecutivo del ICT destacó que “Costa Rica ha sobresalido por la consolidación de un modelo turístico sostenible, pero para garantizar su crecimiento y continuidad es fundamental que las empresas del sector tengan acceso a opciones de financiamiento accesibles, oportunas e inclusivas”.

BCR Pyme Acción Turismo contempla la incorporación futura de otros operadores financieros, con el propósito de ampliar el alcance del programa y facilitar que más empresas turísticas accedan a recursos para impulsar inversiones sostenibles en todo el país.

Junto con el BCR, el ICT, el aporte técnico Sistema de Banca para el Desarrollo y el acompañamiento de GIZ la iniciativa tiene el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).

Las empresas interesadas en este programa o que deseen ampliar información pueden acceder directamente en el siguiente enlace: www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/mipymes

Sinergia intersectorial hace posible el programa

Como aliado estratégico y operador financiero del programa, el Banco de Costa Rica tendrá un rol clave en la canalización de los recursos hacia las empresas beneficiarias, acercando soluciones financieras que permitan acelerar la transformación sostenible del sector turístico y fortalecer su resiliencia frente a los desafíos climáticos.

Además, María del Milagro Solórzano León, presidenta del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC, agregó que: “comprendemos que la emergencia climática ya forma parte del entorno en el que operan las pymes del sector turismo y que representa un desafío para su competitividad. Por ello, desarrollamos un programa de financiamiento orientado a fortalecer sus capacidades de adaptación, aumentar su resiliencia y contribuir a un crecimiento más sostenible e inclusivo. Estos recursos les permitirán invertir en resiliencia climática, eficiencia energética, gestión del agua e infraestructura sostenible para mejorar la continuidad de su operación. El programa representa una vía para proteger empleos, reducir riesgos y sostener su actividad frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes”.

Asimismo, hizo un llamado a la formalización e inscripción ante el MEIC para que más pymes puedan acceder a financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico.

Aunado al liderazgo del BCR y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el aporte técnico y financiero del SBD y el acompañamiento en el diseño, metodología y capacitación de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) brindarán apoyo a la iniciativa mediante acciones de promoción, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades empresariales.

“La resiliencia climática del sector turístico requiere combinar financiamiento y asistencia técnica. Desde la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ nos complace haber acompañado el diseño de este programa, que fortalece la competitividad y sostenibilidad de las pymes turísticas frente a los desafíos del cambio climático”, señaló Astrid Michels, directora del Programa EbA LAC-GIZ

Por su parte, Adriana Aguilar, jefa de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Empresarial del INA, destacó la importancia del desarrollo de competencias empresariales y el cierre de brechas para que más empresas puedan aprovechar este tipo de oportunidades de financiamiento.