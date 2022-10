Liberia, Cañas, Carrillo y Bagaces brindarán talleres de Enfermedad Renal Crónica

26 Octubre 2022

Serán 5 actividades gratuitas en cada cantón con un cupo de 20 personas cada uno. Los interesados pueden inscribirse en línea.

Con el objetivo de reconocer las manifestaciones de la enfermedad renal crónica no tradicional y así sensibilizar a la población de los sectores de Liberia, Cañas, Bagaces y Carrillo en el cuidado de la salud renal y prevención de la aparición de este mal, se realizarán talleres educativos en estos cantones guanacastecos gracias a una alianza entre la Cámara Costarricense de la Salud y el Ministerio de Salud gracias a la colaboración también del Hospital San Rafael Arcángel.

En Guanacaste, la enfermedad renal crónica no tradicional es un problema de salud pública, ya que según la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Chorotega es un mal que afecta gravemente a muchos trabajadores que se exponen al sol y por ende también afecta a sus familias, causando serios problemas socioeconómicos.

Es por esta razón que estos talleres gratuitos pretenden llevar a las personas de las comunidades, conocimientos básicos de la enfermedad, incluyendo síntomas, signos y formas de autocuidado.

Médicos especialistas y otros profesionales del área de la salud de compañías como Pfizer, Nutricare y de la clínica RMA Care Center serán los encargados de brindar estos talleres; serán 5 en cada zona, con un cupo abierto para 20 personas en cada charla. En total serán entonces 20 actividades con un alcance general de 400 asistentes.

Todas las personas interesadas deben inscribirse a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1jUFDLuyLDsT9XooqPryHKsJd7PIwMgcEForqz3i3kcR4FQ/viewform?usp=sf_link.

Los primeros talleres serán en Liberia el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de noviembre con horarios en la mañana y en la tarde, excepto el sábado que tendrá solo un horario (ver recuadro adjunto) en las oficinas de Coopenae.

En Cañas serán viernes 11 y sábado 12 de noviembre en la sala de capacitación de la Federación de Municipalidades de Guanacaste. El jueves 1 de diciembre, viernes 2 de diciembre y sábado 3 de diciembre los talleres serán en Carillo, en el salón de sesiones de la Municipalidad de ese cantón.

En Bagaces, los talleres se realizarán en dos días: el viernes 2 de diciembre y el sábado 3 de diciembre.

Una enfermedad que no avisa

La enfermedad renal crónica no tradicional es cuando los riñones no trabajan bien, tienen un daño leve, moderado o muy grave que pueden provocar la muerte y es considerada “no tradicional” porque se presenta en personas sanas y jóvenes entre los 20 y 50 años que no presentan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u otras.

En la provincia guanacasteca, la padecen personas que realizan trabajos fuertes en áreas agrícolas, pesca, minería, recolección de residuos, ventas ambulantes, construcción y otras que producen deshidratación constante.

Lo más preocupante de esta enfermedad es que no da señales sino hasta que el daño es muy avanzado y ya no tiene cura y es entonces cuando se dan manifestaciones como dolor al orinar o “chistate”, dolor en las articulaciones, hormigueo y arratonamiento, falta de aire y cansancio físico.

En los talleres, los especialistas explicarán a los asistentes la importancia de cuidar los riñones y cómo hacerlo, a reconocer el color de su orina como guía de auto hidratación, les ayudarán a saber cuánta agua debe tomar según la temperatura y actividad laboral y a identificar acciones de alto y medio riesgo, así como aquellas acciones que se deben realizar para cuidar los riñones.