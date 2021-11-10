Vacunatorios de Región Chorotega habilitados para segundas dosis y adolescentes

- Dosis existentes de AstraZeneca se colocarán en personas entre 18 y 57 años y las de Pfizer son para adolescentes.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la semana del 8 al 14 de noviembre cuenta con vacunatorios habilitados en las 105 áreas de salud para aplicar segundas dosis de la vacuna contra covid-19 a las personas de 18 a 57 años, que cumplieron ocho semanas entre dosis.
Asimismo, los equipos vacunadores estarán aplicando primeras dosis a jóvenes de 12 a menos de 18 años, según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al lunes de 8 noviembre 2021 se registran 20 mil dosis aplicadas a esta población en la última semana.
A las personas de otros grupos de edad que no han iniciado su esquema de vacunación se les aplicará según disponibilidad.
Horarios y lugares de vacunación habilitados del 8 al 14 de noviembre, 2021:
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REGIÓN CHOROTEGA
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HOJANCHA
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ANTIGUO CENCI-NAI HOJANCHA: SEGUNDAS DOSISSEGÚN CORRESPONDAY PRIMERAS DOSIS DE DE ADOLESCENTES.
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L-J DE 8AM-3PM- V-8AM-2PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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LA CRUZ
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SEDE VACUNATORIO
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8 AM-8:00PM
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SEDE VACUNATORIO, BUSQUEDA ACTIVA CASA A CASA
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SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 8AM- 7:00PM
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EBAIS DESCONCENTRADOS
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8:00AM-3:00PM
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NICOYA
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DE LUNES A VIERNES CAPILLA CATOLICA DE VELACIÓN EN NICOYA Y EBAIS DESCONCENTRADOS DEL AREA SALUD DE NICOYA
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LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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NANDAYURE
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SEDE
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LUNES A JUEVES 8:00AM A 3:30PM VIERNES 8:00AM A 2:30PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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PSR SAN PABLO
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MARTES DE 8:30AM A 3:30PM
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CARRILLO
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08=SALÓN COMUNAL FILADELFIA 09=IGLESIA CATÓLICA BELÉN 10=IGLESIA CATÓLICA PASO TEMPISQUE 11=EBAIS SARDINAL 12=CENTRO COMERCIAL PACÍFICO-PLAYAS DEL COCO
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08:00 A 20:00 HRS.
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EBAIS SARDINAL
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SABADO 13: 10:00 AM A 04:00 PM
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JICARAL-ISLAS
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SE ESTARA VISITANDO CASA POR CASA. VACUNATORIO SEDE, VACUNATORIO SEDE ISLA CHIRA Y VENADO
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DE 8AM A 7PM
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VACUNATORIO SEDE
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SABADO DE 8AM A 5PM
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BAGACES
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CLINICA DE BAGACES
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LUNES A JUEVES 7AM A 4PM Y VIERNES DE 7AM A 3PM
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CLINICA DE BAGACES
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SÁBADO DE 8AM /4PM
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EBAIS GUAYABO
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CAÑAS
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CLINICA DE CAÑAS, VACUNATORIO Y VISITA DOMICILIAR
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8 AM A 3 PM
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CLINICA DE CAÑAS
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SABADO DE 7 AM A 8 PM
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LIBERIA
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EBAIS GUADALUPE, GUARDIA, CAÑAS DULCES
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8:30 AM A 3 PM LOS VIERNES HASTA LAS 2PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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LICEO NOCTURNO
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8:30 AM A 3 PM LOS VIERNES HASTA LAS 2PM
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ABANGARES
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AUDITORIO, SAN FRANCISCO, POZO AZUL, CAMPOS DE ORO
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LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 7 AM A 7 PM, MARTES Y JUEVES DE 7 AM A 4:00 PM .
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AUDITORIO
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SABADO DE 10:00 AM A 04:00 PM
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COLORADO
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VACUNATORIO ARES DE SALUD COLORADO
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LUNES A JUEVES DE 8AM A 3:30PM VIERNES DE 7:30 AM A 2:30 PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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TILARAN
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EBAISNORTE Y SUR: SALON SANTA TERESITA DE LUNES A VIERNES
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L - M DE 7AM A 7 PM--K- J DE 7AM A 4PM V DE 7AM A 3PM
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SALON SANTA TERESITA TILARÁN CENTRO
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SÁBADO 13 : 2PM A 7PM
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EBAIS LA UNION : 08-11-2021 LAS NUBES 09-11-2021 CABECERAS 10-11-2021 QDA GRANDE 11-11-2021 EL DOS 12-11-2021 VISITAS DOMICILIARES.
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L A J DE 7AM A 4PM --- V DE 7AM A 3PM
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EBAIS ARENAL: PUESTO DE LUNES A VIERNES
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L A J DE 7AM A 4PM --- V DE 7AM A 3PM
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EBAIS TRONADORA: 08-11-2021 TRONADORA 09-11-2021 RIO CHIQUITO- VIEJO ARENAL 10-11-2021 TRONADORA 11-11-2021 EL SILENCIO 12-11-2021 TRONADORA
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L A J DE 7AM A 4PM --- V DE 7AM A 3PM
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EBAIS TIERRAS MORENAS: 08-11-2021 LOS ANGELES 09-11-2021 LIBANO 10-11-2021 TIERRAS MORENAS 11-11-2021 PARCELAS DE QUEBRADA AZUL 12-11-2021 VISITAS DOMICILIARES
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L A J DE 7AM A 4PM --- V DE 7AM A 3PM
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SANTA CRUZ
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SEDE CENTRAL
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LUNES, MARTES, MIERCOLES,JUEVES DE 8:00 AM A 2:30 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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PUESTO DE SALUD DE LAGUNILLA
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MARTES: 9:00 AM A 2:00PM
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CLINICA DE 27 DE ABRIL
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MARTES: 9:00 AM A 2:00PM
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CUAJINIQUIL
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MARTES Y JUEVES: 9:00 AM A 2:00PM
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PLAZA MELIA CONCHAL
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MARTES: 9:00 AM A 2:00PM
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CLINICA DE CARTAGENA
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MIERCOLES: 8:00 A 2:30 PM
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PUESTO DE SALUD DE ORTEGA
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MIERCOLES: 9:00 A 2:30 PM
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PUESTO DE SALUD DE VILLARREAL
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JUEVES: 9:00 A 2:30 PM
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UPALA
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08/11/21 UPALA-BIJAGUA-AGUAS CLARAS-BARRIDO 09/11/21
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8:00 AM A 4:00 PM
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BARRIDO EN BIJAGUA Y DOMINGO EN UPALA
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SÁBADO Y DOMINGO 8:AM - 4:00PM
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HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO
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AUDITORIO HEBB
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L-J DE 7 AM 4 PM VIERNES 7 AM A 3 PM
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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HOSPITAL LA ANEXIÓN
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CONSULTORIO 12 ( CONSULTA EXTERNA )
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7AM - 4PM.
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NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
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HOSPITAL DE UPALA
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TOLDO VACUNACIÓN EN HOSPITAL UPALA
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7AM A 4PM
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TOLDO VACUNACIÓN EN HOSPITAL UPALA
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SÁBADO Y DOMINGO 7AM 2PM