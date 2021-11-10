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Vacunatorios de Región Chorotega habilitados para segundas dosis y adolescentes

Crédito de foto: CCSS
Crédito de foto: CCSS
  • Dosis existentes de AstraZeneca se colocarán en personas entre 18 y 57 años y las de Pfizer son para adolescentes. 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la semana del 8 al 14 de noviembre cuenta con vacunatorios habilitados en las 105 áreas de salud para aplicar segundas dosis de la vacuna contra covid-19 a las personas de 18 a 57 años, que cumplieron ocho semanas entre dosis.

Asimismo, los equipos vacunadores estarán aplicando primeras dosis a jóvenes de 12 a menos de 18 años, según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al lunes de 8 noviembre 2021 se registran 20 mil dosis aplicadas a esta población en la última semana.

A las personas de otros grupos de edad que no han iniciado su esquema de vacunación se les aplicará según disponibilidad.

Horarios y lugares de vacunación habilitados del 8 al 14 de noviembre, 2021:

REGIÓN CHOROTEGA

HOJANCHA

ANTIGUO CENCI-NAI HOJANCHA: SEGUNDAS DOSISSEGÚN CORRESPONDAY PRIMERAS DOSIS DE DE ADOLESCENTES.                       

L-J DE 8AM-3PM- V-8AM-2PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

LA CRUZ

SEDE VACUNATORIO

8 AM-8:00PM

SEDE VACUNATORIO, BUSQUEDA ACTIVA CASA A CASA

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE    8AM- 7:00PM

EBAIS DESCONCENTRADOS

8:00AM-3:00PM

NICOYA

 DE LUNES A VIERNES CAPILLA CATOLICA DE VELACIÓN EN NICOYA Y EBAIS DESCONCENTRADOS DEL AREA SALUD DE NICOYA

LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM.

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

NANDAYURE

SEDE 

LUNES A JUEVES 8:00AM A 3:30PM VIERNES 8:00AM A 2:30PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 

 

PSR SAN PABLO 

MARTES DE 8:30AM A 3:30PM

CARRILLO

08=SALÓN COMUNAL FILADELFIA                    09=IGLESIA CATÓLICA BELÉN                         10=IGLESIA CATÓLICA PASO TEMPISQUE         11=EBAIS SARDINAL                                  12=CENTRO COMERCIAL PACÍFICO-PLAYAS DEL COCO

08:00 A 20:00 HRS.

EBAIS SARDINAL

SABADO 13: 10:00 AM A 04:00 PM

 JICARAL-ISLAS

SE ESTARA VISITANDO CASA POR CASA. VACUNATORIO SEDE, VACUNATORIO SEDE ISLA CHIRA Y VENADO

DE 8AM A 7PM

VACUNATORIO SEDE

SABADO DE 8AM A 5PM

 BAGACES

CLINICA DE BAGACES

 LUNES A JUEVES 7AM A 4PM Y VIERNES DE 7AM A 3PM

CLINICA DE BAGACES

SÁBADO  DE 8AM /4PM

EBAIS GUAYABO

CAÑAS

CLINICA DE CAÑAS, VACUNATORIO Y VISITA DOMICILIAR

8 AM A 3 PM

CLINICA DE CAÑAS

SABADO DE 7 AM A 8 PM

LIBERIA

EBAIS GUADALUPE, GUARDIA, CAÑAS DULCES

8:30 AM A 3 PM LOS VIERNES HASTA LAS 2PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 

LICEO NOCTURNO

8:30 AM A 3 PM LOS VIERNES HASTA LAS 2PM

 ABANGARES

AUDITORIO, SAN FRANCISCO, POZO AZUL, CAMPOS DE ORO

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 7 AM A 7 PM, MARTES Y JUEVES DE 7 AM A 4:00 PM .

AUDITORIO

SABADO DE 10:00 AM A 04:00 PM

COLORADO

VACUNATORIO ARES DE SALUD COLORADO

LUNES A JUEVES DE 8AM A 3:30PM VIERNES DE 7:30 AM A 2:30 PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 TILARAN

 

EBAISNORTE Y SUR: SALON SANTA TERESITA DE LUNES A VIERNES

L - M DE 7AM A 7 PM--K- J DE 7AM A 4PM  V DE 7AM A 3PM

 SALON SANTA TERESITA TILARÁN CENTRO

 

SÁBADO 13 : 2PM A 7PM

EBAIS  LA UNION : 08-11-2021 LAS NUBES 09-11-2021 CABECERAS 10-11-2021 QDA GRANDE 11-11-2021 EL DOS 12-11-2021 VISITAS DOMICILIARES.

L A J DE 7AM A 4PM  --- V DE 7AM A 3PM

EBAIS  ARENAL: PUESTO DE LUNES A VIERNES

L A J DE 7AM A 4PM  --- V DE 7AM A 3PM

EBAIS  TRONADORA: 08-11-2021 TRONADORA 09-11-2021 RIO CHIQUITO- VIEJO ARENAL 10-11-2021 TRONADORA 11-11-2021 EL SILENCIO 12-11-2021 TRONADORA

L A J DE 7AM A 4PM  --- V DE 7AM A 3PM

EBAIS  TIERRAS MORENAS: 08-11-2021 LOS ANGELES 09-11-2021 LIBANO 10-11-2021 TIERRAS MORENAS 11-11-2021 PARCELAS DE QUEBRADA AZUL 12-11-2021 VISITAS DOMICILIARES

L A J DE 7AM A 4PM  --- V DE 7AM A 3PM

SANTA CRUZ

SEDE CENTRAL

LUNES, MARTES, MIERCOLES,JUEVES DE 8:00 AM A 2:30 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

 

 

 

 

PUESTO DE SALUD DE LAGUNILLA

MARTES: 9:00 AM A 2:00PM

CLINICA DE 27 DE ABRIL

MARTES: 9:00 AM A 2:00PM

CUAJINIQUIL

MARTES Y JUEVES: 9:00 AM A 2:00PM

PLAZA MELIA CONCHAL

MARTES: 9:00 AM A 2:00PM

CLINICA DE CARTAGENA

MIERCOLES: 8:00 A 2:30 PM

PUESTO DE SALUD DE ORTEGA

MIERCOLES: 9:00 A 2:30 PM

PUESTO DE SALUD DE VILLARREAL

JUEVES: 9:00 A 2:30 PM

UPALA

08/11/21 UPALA-BIJAGUA-AGUAS CLARAS-BARRIDO 09/11/21
UPALASAN JOSE UPALA-JAZMIN B
JAZMIN A-LLANO AZUL-DELICIAS    10/11/21
UPALA CANALETE DELICIAS DOS RIOS
11/11/21 UPALA MORENO CAÑAS
BIJAGUA COLONIA JOMUZA SAN JOSE UPALA 12/11/21 UPALA BRASILIA
BARRIDO

8:00 AM A 4:00 PM

BARRIDO  EN  BIJAGUA Y     DOMINGO EN  UPALA

SÁBADO Y DOMINGO  8:AM - 4:00PM

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO

AUDITORIO HEBB

L-J DE 7 AM 4 PM VIERNES 7 AM A 3 PM

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

HOSPITAL LA ANEXIÓN

CONSULTORIO 12 ( CONSULTA EXTERNA )

7AM - 4PM.

NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.

 

HOSPITAL DE UPALA

TOLDO VACUNACIÓN EN HOSPITAL UPALA

7AM A 4PM

TOLDO VACUNACIÓN EN HOSPITAL UPALA

SÁBADO Y DOMINGO 7AM 2PM

 

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