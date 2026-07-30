Kölbi ofrece conexión 100% digital con la eSIM Global con Airalo

Cada vez son más las personas que viajan por turismo, estudio o trabajo y buscan soluciones tecnológicas que les permitan mantenerse conectadas de forma sencilla, segura e inmediata. En respuesta a esta nueva tendencia de movilidad y digitalización, kölbi pone a disposición de sus clientes la eSIM Global con Airalo, una alternativa moderna, práctica y completamente digital que permite acceder a internet en más de 200 países sin necesidad de utilizar chips físicos.

El proceso es muy sencillo: el usuario adquiere la eSIM ingresando a kolbi.cr, escanea un código QR y activa su servicio de forma inmediata, sin hacer filas ni cambiar su SIM física. Además, quienes utilicen esta modalidad podrán disfrutar de un 20% de descuento mediante el código promocional KOLBI20, aplicable para cualquier destino.

“Con la eSIM Global de kölbi junto a Airalo ponemos a disposición de nuestros clientes una solución moderna, práctica y completamente digital que les permite mantenerse conectados en más de 200 países. Esta alternativa mejora la experiencia de quienes viajan, al ofrecerles una activación sencilla, mayor comodidad y la tranquilidad de contar con internet desde su llegada al destino. Con este lanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso de desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de un mundo cada vez más conectado”, señaló Marco Acuña, Presidente del Grupo ICE

Los clientes pueden elegir entre una gran variedad de diferentes paquetes según sus necesidades de consumo y duración del viaje, con la tranquilidad de contar con un modelo de prepago transparente, que permite conocer el costo exacto desde el inicio.

kölbi eSim Global cuenta con más de 200 países alrededor del mundo, con tarifas muy accesibles que incluyen paquetes de datos ilimitados para destinos específicos, regionales y globales.

Con esta iniciativa, kölbi continúa fortaleciendo su portafolio de soluciones digitales, acercando a sus clientes herramientas innovadoras que hacen los viajes más simples y cómodos. La eSIM Global con Airalo refleja el compromiso de la marca por ofrecer experiencias de conectividad modernas y accesibles.

Para más información, los clientes pueden ingresar al sitio kolbi.cr.