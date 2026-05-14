BAC pone a disposición de las empresas una gestión optimizada, digitalizada y segura en el pago de su planilla

Herramientas de tesorería corporativa digital, atención personalizada y digitalización de cuentas de planilla son algunos beneficios para las empresas.

BAC lanzó la campaña “Yo sí sé” para que las empresas y personas conozcan las oportunidades que tienen al recibir su salario con el banco.

Como parte de la campaña “Yo sí sé”, BAC impulsa a las empresas a optimizar la gestión del pago de planilla de sus colaboradores a través de una propuesta integral que combina digitalización, eficiencia operativa y beneficios centrados en las personas.

Como parte de dicha propuesta, el Banco ofrece soluciones y servicios diseñados para simplificar procesos, fortalecer la gestión financiera y generar experiencias diferenciadas para los colaboradores, reafirmando su compromiso de agregar valor tanto a las organizaciones como a sus equipos.

“En BAC entendemos que las empresas necesitan herramientas que les permitan optimizar sus procesos. Por eso las acompañamos con soluciones de planilla digitales y ciberseguras que simplifican su operación y generan valor real para sus colaboradores, porque sabemos que el crecimiento de las organizaciones va de la mano con el bienestar de su gente. Con la campaña ‘Yo sí sé’ queremos que empresas y colaboradores las tengan siempre presentes”, comentó Lorena Arce, vicepresidenta de Banca Empresas y Patrimonial de BAC.

¿Qué ofrece BAC a las empresas?

1. Optimización de procesos de pago: Soluciones de Tesorería Corporativa Digital que permiten automatizar y simplificar la gestión de pagos de forma segura a través de:

Integración directa con los sistemas de la empresa mediante APIs y Host to Host

Procesamiento seguro de pagos locales e internacionales

Acceso a información en tiempo real (saldos, estados de cuenta y tracking)

Conectividad global a través de SWIFT

Solución eficiente para la gestión de cobranza.

2. Atención personalizada 24/7: BAC ofrece a sus clientes empresariales un modelo de atención personalizada disponible en todo momento, mediante el acompañamiento de un ejecutivo que brinda soporte integral en sus gestiones bancarias.

3. Digitalización de cuentas de planilla: Como banco que lidera la transformación digital en el país, BAC ofrece la apertura de cuentas 100% en línea para los colaboradores. Dicha cuenta queda activa en el momento de la solicitud desde la aplicación Banca Móvil, lo que permite eliminar trámites presenciales y facilitar la gestión para el departamento de Recursos Humanos de las empresas.

“Estamos siendo innovadores en cuentas digitales de planillas. Este servicio permite que las empresas y sus equipos de Recursos Humanos optimicen sus procesos y que brinden a sus colaboradores la facilidad de realizar la gestión desde cualquier lugar donde se encuentren, sin tener que trasladarse a una sucursal”, comentó Arce.

4. Desarrollo del Talento Humano: BAC cuenta con el Club Gestores de Talento, dirigido a reclutadores y administradores de Talento Humano de las empresas clientes de BAC. Estos profesionales son capacitados con expositores altamente reconocidos pro medio de talleres especializados. De esta forma los equipos de Talento Humano de nuestros clientes se mantienen actualizados en tendencias y mejores prácticas globales, contribuyendo así a la construcción de organizaciones más competitivas, innovadoras y centradas en las personas.

5. Educación financiera: Las empresas que pagan su planilla con BAC pueden optar por charlas en temas de educación financiera, dirigidas a sus colaboradores, así como acompañamiento financiero brindado por expertos del Banco en manejo de finanzas corporativas.

También se brinda el programa Planillero Inversionista, para que los colaboradores desarrollen conocimiento en herramientas de inversión. Adicionalmente, se ofrecen tasas diferenciadas en crédito de vivienda, cero anualidad y el beneficio de cuentas sin requisito de saldo mínimo.

Con estas acciones, BAC reafirma su compromiso con el desarrollo de las empresas en Costa Rica, impulsando soluciones que propician la optimización de sus operaciones, la transformación digital, al tiempo que promueve la sostenibilidad y una buena salud financiera entre las personas colaboradoras, quienes son el motor de las organizaciones.