“Chirimba” el formador de montadores de toros

02 Junio 2023

Walter Rodríguez tiene a cargo 80 montadores de toros de espuela corrediza, pretal a dos vueltas, un estilo que niega a morir, gracias a estas personas que aman la cultura de su región.

Las montaderas de toros es parte de la idiosincrasia de la cultura guanacasteca, el hombre de esta zona dentro las características que tiene está el de ser valiente, dicharachero, sabanero, acostumbrado al sol del campo, el cuál lo hace tener su piel curtida por el astro rey y lo más importante se siente feliz cuando mantiene las costumbres y tradiciones que heredaron los antepasados.

Es por ello que conversamos con Wálter “Chirimba” Rodríguez Espinoza, un hombre que en su juventud ofreció grandes contiendas en los lomos de los toros y hoy se dedica a transmitir ese conocimiento a los jóvenes que han decidido ser montadores.

Rodríguez nació en un pueblo llamado Espabelar que pertenece al distrito de Cuajiniquil, en Santa Cruz, desde su llegada a este mundo se vio rodeado de ganado y por ello nunca tuvo miedo a la bravura de estos animales, cuando los montaba en el lomo, carapatra´s o en la nuca.

¿Walter háblenos de sus inicios en este difícil deporte?

Mi papá y mis tíos siempre tuvieron ganado y desde que tengo uso de razón me fui rozando y poco a poco nació la idea de estar montando toros.

¿Cuál fue su primer toro que montó en unas fiestas?

La fecha no la recuerdo, estaba cursando el noveno año, en el Liceo Santa Cruz, tenía apenas 15 años, cuando me fui para Portegolpe a las fiestas, en esa ocasión jugué el toro el Copito, propiedad de la Hacienda Nueva Esperanza de Esaú Rodríguez. Yo lo tuve que sacar esa jugada porque mi hermano Ronaldo (El Viejo Cleto) le llevaba pereza, entonces yo respondí por él, me lo dieron y realicé una bonita acción.

¿Nos puede hablar de su primera jugada en las Fiestas Típicas Nacionales, que para ustedes los montadores es como participar en un mundial?

Sí claro fue tiempo después, le había dado seguimiento a un animal llamado el “Violeta” de Pastor Arrieta Sánchez, venía afamado porque ese toro había quebrado al nicaragüense, Bayardo Jarquín, y vieras que extraño esa jugada fue mala, porque fue trabada.

¿Cuándo fue su última jugada?

Fue en el 2012, esa vez realicé un bonito combate con el famoso “Pirata” de la Hacienda La Pinta de Martín Vallejos.

¿Cuáles eran las características como montador?

Siempre fui decidido, me gustaba montar toros buenos, famosos que dieran espectáculo. No me gustaba caerme en la salida, la pulseaba bastante, un hombre con bastante vergüenza, por eso siempre fui tomado en cuenta en grupos como los Bajureños de Joaquín Méndez (q.e.p.d), Los Gamonales de Andrés Duarte, Los Típicos de Santa Cruz y los Populares de Cañeros con espuela fija.

¿Cuántos montadores tiene a cargo?

Cerca de 80 muchachos divididos en tres grupos: Los Bajureños, Sangre Nueva y la Nueva Generación que entrenan de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. El grupo empezó con pocos, pero como una bola de nieve fue creciendo y poco a poco se fueron uniendo más y más.

¿Por qué nació la idea de formar estos grupos?

Esto se dio debido a las críticas del publico que asistía a ver este espectáculo, señalaban que no peleaban con el toro y se caían al cuarto brinco. A partir de este momento me nació la idea de entrenar y enseñarle a base de mi experiencia. Puse barrilles con mecates, y ahora tenemos barriles con resorte para que ellos vayan teniendo fuerzas en las piernas, en los brazos y puedan tener juego en la cintura.

¿Cuáles han sido los mejores prospectos?

Por etapas, en la primera fue Kevin “Patito” Contreras, mi hijo Dilan Rodríguez, Maiten Gómez, Fernando Angulo, Francis Contreras. En otro grupo salieron Oldemar Cubillo, Gesmart “Chamuco” García, Alexis Matarrita, Cristofer “Sandía” Espinoza, entre otros, pero son muchos.

¿Cuánto es el promedio de dinero que gana un montador?

Los viernes se gana 10 mil colones, los sábados 15 mil colones y los domingos entre 20 y 25 mil colones. Nos debemos a las Asociaciones de Desarrollo quienes son las que pagan de acuerdo al contrato, yo pienso que es poco, pero sabemos que estas organizaciones incurren en muchos gastos.

¿Hay montadores que usted los hace y luego se van a otras agrupaciones, cómo lo toma Walter este tipo de acciones?

Cuando buscan agrupaciones con espuela de ganchos creo que no hay problemas no me molesta, pero sí se van con la competencia nosotros le cortamos los alimentos, ya que con la gente no se juega, sí pertenece a un grupo es a ese y nada más.

¿El balance de esta temporada taurina?

Quede muy contento por cada uno de los espectáculos, demostramos que estamos para grandes cosas y ojalá podamos seguir con humildad por este buen camino.

¿Alguna madre de un montador le ha reclamado?

Sí, hace algún tiempo la mamá de Isaías Arrieta llegó un poco molesta a decime que ella no quería que su hijo fuera montador, yo le dije que no obligaba a nadie, que ellos llegaban por su gusto, al final siempre fue montador.