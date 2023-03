MCJ Agenda cultural semanal del 29 marzo al 10 abril 2023

29 Marzo 2023

Próximas actividades

Concierto internacional gratuito, a cargo de The Riddler´s Choral Ensemble by William Lea USA& Orchesta y el Coro de Niños del Sinem Aguas Zarcas. Director, Marco Molina. El 30, 6 p. m., auditorio Centro Cívico por la Paz, Aguas Zarcas, San Carlos.

II Cumbre por la Democracia (II Summit for Democracy)

“Promoviendo el rol de la juventud en espacios políticos y democráticos”. Organiza: Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Actividad contará con 14 charlas, conferencias y conversatorios, en modalidades virtual, presencial e híbridas. Participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y Juventud, y Sistema Nacional de Juventudes, conformado por el Viceministerio de Juventud, Consejo de la Persona Joven, Comités Cantonales de la Persona Joven y Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Hasta el 30 de marzo de 2023. El 30 actividades en Tribunal Supremo de Elecciones. Foro de 3 p.m. a 6 p.m. Más detalles en: https://www.state.gov/summit-for-democracy-2023/

Charla informativa para Capacitación en Gestión Sociocultural- Cantón de Mora y comunidades cercanas.

Espacio para promover los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas básicas del quehacer sociocultural. El 31, 5:30 p. m., vía Zoom, ID de Reunión: 893 4229 4292, Código de acceso: 336268. Mayor información: 2249-3124

Segundo Concierto Oficial Orquesta Sinfónica Nacional.

Directora invitada Sharon Lavely, solista invitado: Manuel Matarrita (piano). El 31 marzo, 8 p. m. y 2 abril, 10:30 a. m., Teatro Nacional de Costa Rica. Entradas: ₡7200 - ₡24000 según la localidad seleccionada. Se brindará un 40% de descuento para adultos mayores y estudiantes con carné en la boletería del teatro. Disponibles en: https://www.teatronacional.go.cr/Calendario/detalle/2504/i-concierto-de-temporada-orquesta-sinfonica-nacional

☼ Conversatorio: Importancia del juego con material abierto en niños y niñas de 0 a 6 años. Club R3-CREA del Parque La Libertad. Dirigido a personas mayores de 18 años, educadores, cuidadores y padres de familia. El 1, 9 a. m. a 11 a. m., en el Centro de Gestión Ambiental, Parque La Libertad. Inscripciones vía WhatsApp:8389-0047

Entrega de la bandera oficial del Desfile de las Rosas 2024 a la Banda Municipal de Zarcero.

De previo a su participación en el Rose Parade el 1 enero de 2024. En el marco del acto se realizará un desfile encabezado por los mariscales, Alex Aghajanian presidente del Desfile de las Rosas 2024, en compañía de su esposa, Paula Aghajanian. Se contará con la presencia de la presencia de Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura y Juventud; Michael Flores, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos; Ronald Araya Solís, alcalde de Zarcero; miembros del Concejo Municipal y de la Asociación por la Música de Zarcero; miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Zarcero, invitados y patrocinadores. El 2, 10 a. m., Campo Ferial de Zarcero.

Convocatoria para el programa INCID@MOS +506.

Iniciativa virtual en conjunto con el Consejo de la Persona Joven y la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica. Iniciativa propone a personas jóvenes participantes conocer, analizar, profundizar y reflexionar de una manera interactiva sobre la realidad política, social, ambiental y económica de Costa Rica. Abierta hasta el 7 de abril de 2023. Inicio de capacitación: 22 de abril hasta el 08 de julio de 2023, inscripciones en: https://forms.gle/rjG7nCShfQFDKtVV7

Horarios especiales de Semana Santa

Archivo Nacional de Costa Rica.

Cerrado del 3 al 10 abril inclusive por el traslado de feriado.

Museo Nacional de Costa Rica.

Martes 4 y miércoles 5 abril, 8.30 a. m. a 4.30 pm. Cerrado: jueves 6 y viernes 7 de abril. Horario normal se retomará el sábado 8 de abril de 2023.

Museo de Sitio Finca 6, en Palmar de Osa.

Abierto en horario regular de martes a domingo de 8 a. m. a 4 p. m. Abierto jueves y viernes santo.

Artes visuales

La Cultuteca del Ministerio de Cultura y Juventud.

Repositorio virtual que invita al público a consultar publicaciones, investigaciones, vídeo documentales, recetarios regionales, guías turísticas, entre otros contenidos. Puede acceder al sitio en la página www.mcj.go.cr/LaCultuteca

Exposición “Liberia: arte y tradición en cuero”.

Aprenda sobre la talabartería y conozca algunos objetos como: botas de campo, polainas, vainas y caites, entre otros. Lunes a viernes, 8 a. m. a 4 p. m., Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, sobre el Boulevard, Avenida Central. Disponible hasta el 31. Entrada gratuita. Información al tel.:8884-3928

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer (CCHJFF). Tel.:2447-2178

-

Exposición “Colores del verano”, acrílicos de Gabriela Zeledón. Abierta de martes a sábado, 8 a. m. a 4 p. m. Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón, Alajuela.

Centro de Cine. Tel.: 2542-5208

- Ciclo de cine Preámbulo: Ciclo Formas y Pantalla Chica.

- El 30, 7 p. m., Hit the Road de Panah Panahi (Irán). Mayores de 12 años

- El 31, 7 p. m., Faces Places de Agnès Varda y JR (Francia). Todo público.

- El 1, 4 p. m., Pantalla Chica: película animada “Félix et le trésor de Morgäa de Nicola Lemay (Canadá, 2021). Todo público.

- El 1, 7 p.m., Take me somewhere Nice de Ena Sendijarevic (Países Bajos, Bosnia y Herzegovina, 2017). Mayores de 18 años.

Escuela Casa del Artista.

Abierta al público, lunes, de 8:30 a. m. a 5 p. m.; martes a viernes, 8:30 am a 8 pm.; sábados, 8:30 am - 4 p. m. Entrada gratuita.

“La Luz” del artista Fabio Herrera, una colección de 50 acuarelas de paisajes, marinas, naturaleza, detalles y figura humana que comprende un período de producción de más de 30 años del artista. Destaca por su variada paleta cromática y de recursos técnicos. Disponible en la Galería Rafa Fernández y Galería Escuela Casa del Artista.

“De ilustración social y otros Mejunjes” de Andrés Artavia. Compuesta de 35 ilustraciones entre lo digital y lo manual. Disponibles en la Galería03, Escuela Casa del Artista.

Exposición “Sin máscaras”.

Muestra compuesta de 10 pinturas de mediano formato de la artista María Marta Pacheco Coto. Disponible hasta el 29, lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., Galería 1887, Centro Nacional de la Cultura, San José.

Museo de Arte Costarricense (MAC). Tel.: 2459-3545

- Muestra “Fragmentos diversos” del artista costarricense Harold Fonseca. Propuesta potente, colorida y caracterizada por su magistral síntesis de la forma, y que ha sido poco difundida dentro de la producción artística costarricense. Disponible de martes a domingo, de 9 a.m. a 4 p.m. Entrada gratuita, Sala Temporales, MAC

- Proyecto expositivo “Pequeño Acre”, muestra colectiva que mezcla la creatividad manifestada entre la naturaleza y la cultura de los pueblos originarios de Mesoamérica. Colaboración: Centro Cultural de España en Costa Rica en su 30 aniversario. Curadores: Luis Fernando Quirós e Illimani de los Andes. Hasta finales de abril 2023, de martes a domingo, 9 a. m a 4 p. m. Entrada gratuita.

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202

Exposición “Pandemonium. Retrospectiva de un mundo en crisis”. Por TOM077. Abierta hasta el 27 junio 2023. Martes a sábado, 9:30 a. m. a 3:45 p. m., Sala 1.1 del MADC.

Muestra “Perú. Nuevas Iconografías”, en el marco de la segunda edición de la Semana del Diseño. Exposición presenta el trabajo de más de 50 diseñadores de Perú, en disciplinas desde la gráfica, hasta la arquitectura. Curaduría de los diseñadores José Mesones y Sergio Guzmán, con el apoyo de Alejandro Agois y Roni Heredia. Disponible hasta 27 de junio 2023, el Sala 1, MADC.

Exposición art_ificial de Critical Mass. Muestra siete ilustraciones sobre la visión de Critical Mass sobre el futuro de la creatividad y la inteligencia artificial a través del trabajo de 7 diseñadores. Busca generar discusión y cuestionamiento sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la industria del arte y diseño. Hasta el 1 abril, martes a sábado, 9:30 am a 3:45 pm, Sala 3, MADC.

Museo Rafael Ángel Calderón Guardia

Exposición “Maiceros” de Guido Núñez. Abierta hasta el 8 de abril de 2023, lunes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m. Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Barrio Escalante. Entrada gratuita.

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

Exposición “Eduardo Muñoz Bachs: Tributo al Cartel Latinoamericano”. Se presentarán los diseños realizados por el Taller de Carteles de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Costa Rica. Disponible hasta el 27 abril de 2023. Abierta de martes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m., Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

Exposición “Rojo Vivace” de la artista Dinorah Carballo. Muestra de artes visuales, obras desarrolladas en técnicas como puntura, grabado, diseño, fotografía y arte digital. Abierta hasta el 27 de agosto de 2023, de martes a sábado 9 a. m. a 5 p. m., Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela. Entrada gratuita.

Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211-5700

-Visite el sitio Museo Finca 6, en Palmar Sur de Osa. Cuenta con dos exposiciones sobre la historia de la región desde la época precolombina y el trabajo realizado para la conservación de las esferas. Martes a domingo, de 8 a.m. a 2 p.m. Información: www.diquis.go.cr . Exposición temporal: “Manglares. Barrera y libertad”, de la artista costarricense Maricel Alvarado. 22 obras entre dibujo, instalación y esculturas en vidrio inspiradas en los manglares de Costa Rica, entre ellos el Térraba- Sierpe. Abierta hasta mayo 2023.

Convocatorias

Convocatoria audición para espectáculo teatral, en el marco del 145 aniversario del Diario Oficial La Gaceta.

Espectáculo “Letras en sangre y metal”, dramaturgia y dirección, Sergio Masis. Coordinan: Imprenta Nacional y Compañía Nacional de Teatro. Inscripciones: El 31 marzo y 1 abril 2023, CNT. Citas al teléfono: 2257-8305, inscripción en horario de oficina, lunes a viernes, 8:30 a. m. a 12 mediodía y de 1 p. m. a 3:45 p. m. Hasta agotar cupos.

Cierre de Convocatoria Fondo Concursable "Salvamento literario" 2023.

Organiza: Colegio de Costa Rica-MCJ, que promueve las artes literarias. Invitación a personas creadoras, gestores y agrupaciones artísticas independientes, con proyectos que evidencian alta calidad e impacto significativo para las artes literarias, la lectura y la industria del libro. La convocatoria se enmarca en lo establecido en la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural. Becas darán aporte económico para desarrollo de proyectos en categorías de Edición y Difusión; así como Promoción de la Lectura. Bases de participación y formulario en: https://tinyurl.com/3xa27w78 Consultas al tel.: 2255-3188, ext. 107. Cierre de inscripciones: 31 marzo de 2023.

XXVII Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico 2023.

Dirigido a profesionales en arquitectura o ingeniería civil o en construcción con propuestas de anteproyecto de restauración para un inmueble público declarado patrimonio histórico- arquitectónico. Recepción de propuestas: 13 y 14 abril de 2023. Información y detalles: https://www.patrimonio.go.cr/

Convocatoria abierta: Galería José Luis López Escarré 2023-2024. Las solicitudes se recibirán en línea por medio de la página del Teatro Nacional. Abierta hasta el 17 abril de 2023. Información e inscripciones en: https://tinyurl.com/yc6jtbnp

Convocatoria para proyectos escénicos – plan de giras de la Compañía Nacional de Teatro 2023. La convocatoria va dirigida a la comunidad de teatro profesional independiente y se enmarca en lo establecido en la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural. Personas o agrupaciones interesadas pueden consultar las bases de participación en: https://drive.google.com/file/d/1RvZIz7z7tAgOAUcOXZ-fOwTcTTP9w67Q/view . Recepción de propuestas cierra el 24 de abril de 2023

Desarrollo

Parque La Libertad (PLL). Tel.: 2276-9400

- Sesión de Cardio Dance. El 29, 7 p. m., parque frente al edificio administrativo del Parque La Libertad. Gratuito, todo público. Información: WhatsApp al 8376-9848.

- Matrícula extraordinaria: Curso extraordinario del Taller de Teatro Comunitario. Convenio con el Taller Nacional de Teatro. Dirigido a personas de 30 a 60 años. Sábados, 1 p. m. a 3 p. m., Salón de Danza Grande. Curso finaliza en septiembre 2023. Matrícula o consultas al tel.:2276-9400 ext 2093, WhatsApp al 8376-9848.

Música

Banda de Conciertos de Alajuela

- Concierto “Ellas son las solistas”, en el marco de las presentaciones de Jueves en la Ermita de El Llano. El 30, 7 p. m., Ermita del Llano, Alajuela.

- Procesión del Prendimiento. El 6, 8:30 p.m., salida de la Catedral de Alajuela hacia la Parroquia de San Gerardo (La Agonía).

- Procesión del Santo Vía Crucis. El 7, 10 a.m. Salida del parque Juan Santamaría a la Catedral de Alajuela.

- Procesión del Santo Entierro, por las principales calles de la ciudad de Alajuela. El 7, 5 p.m. Salida e ingreso: Catedral de Alajuela.

- Procesión de Cristo Resucitado. El 9, 5 p. m., Salida de la parroquia de San Gerardo (Agonía) hacia la Catedral de Alajuela.

Banda de Conciertos de Cartago

- Concierto didáctico a cargo del quinteto de metales y cuarteto de saxofones de la banda. El 29, 9:30 a. m., Escuela de la Angelina, Llano Grande de Cartago.

- Concierto de música sacra. Dirige German Paniagua, director titular y Elmer Richmond, director invitado.

El 29, 6:30 p. m., Iglesia de Dulce Nombre de Cartago.

El 30, 12 mediodía, Basílica de los Ángeles.

El 31, 6:30 p. m., Anfiteatro Municipal de Cartago.

Banda de Conciertos de Guanacaste

- Concierto didáctico. El 30, 10 a. m, Escuela Nuevo Colón, Carrillo, Guanacaste.

- Misa y procesión de Ramos. El 2, 9 a. m., Parque Central de Tilarán, Guanacaste.

- Concierto de música sacra. El 5, 7 p. m., Templo Colonial de Nicoya.

- Procesión del Silencio. El 6, 6 p. m., cantón central de Tilarán, Guanacaste.

- Procesión del Santo Entierro. El 7, 5:30 p. m., cantón central de Tilarán, Guanacaste.

- Procesión del Resucitado. El 9, 5 p. m., cantón central de Tilarán. Guanacaste.

Banda de Conciertos de Heredia

- Concierto de Marchas Fúnebres de Compositores Heredianos. Dirige Andrés Porras, director de la Banda de Conciertos de Heredia. El 30, 7 p. m., Parroquia Inmaculada Concepción, Heredia.

- Procesión del Domingo de Ramos. El 2, 10 a. m., recorrido por las calles centrales de Heredia.

- Procesión del Encuentro. El 7, 10 a. m., por las calles centrales de Heredia.

- Procesión del Santo Sepulcro. El 7, 5 p. m., por las calles centrales de Heredia.

- Procesión del Resucitado. El 10, 9 a.m., por las calles centrales de Heredia.

Banda de Conciertos de Limón

- I Concierto Especial de Semana Mayor. El 2, 6 p. m., Parroquia Inmaculada Concepción de María, Guácimo.

- II Concierto Especial de Semana Mayor. El 3, 7 p. m., Iglesia Central Asamblea de Dios, Limón.

- III Concierto Especial de Semana Mayor. El 4, 7 p.m., Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Guápiles, Pococí.

Banda de Conciertos de San José

- Concierto de Música Sacra. El 31, 7 p. m., Iglesia San Isidro Labrador, Coronado.

- Concierto de Música Sacra. El 1, 7 p. m., iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Rohrmoser.

- Concierto de Música Sacra. El 3, 7 p. m., iglesia San Juan Bautista, Tibás.

- Concierto de Música Sacra. El 4, 7 p. m., en Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, Alajuelita.

Banda de Conciertos de Puntarenas

- Conciertos de Temporada de Verano. El 30, 6 p. m., el Faro de Puntarenas.

- Concierto especial de Música Sacra. El 5, 6:30 p. m., Catedral de Puntarenas.

Regionales

Centro Cívico por la Paz Desamparados

- Club de lectura: cuentos típicos costarricenses. Dirigido a personas entre los 15 y 50 años. Hasta el 31, 4 p. m. Información: Facebook:Centro Cívico por la Paz Desamparados

Centro Cívico por la Paz Garabito

- Programa “Girasoles”. Dirigido a mujeres mayores de 15 años, enfocado en la enseñanza de habilidades técnicas y socioafectivas necesarias para la empleabilidad.

Matrícula disponible en: https://forms.gle/qHjFN72JWEHXKNTH7

Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Heredia. Tel.: 8420-7586

Taller “Principios en la acuarela” a cargo de Mario Ramírez. Se imparte los martes de cada mes, 5 p. m. Cupos disponibles, información y matrícula al tel.:8470-1672

Convocatoria para exposición de propuestas 2023. Dirigido a personas, organizaciones y grupos interesados en mostrar sus proyectos en categorías como: pintura, escultura, óleo, acuarela, arte popular derechos culturales y humanos. Información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al tel.:8420-7586

Sistema Nacional de Bibliotecas

Donación de libros.

Como parte del Proyecto Puntos de Lectura, se reciben libros nuevos o en excelente estado para llevarlos a diferentes partes del país. Recepción de donaciones: lunes a viernes, 8 a. m. a 4 p. m., edificio Sistema Nacional de Bibliotecas. Costado norte del Parque Nacional, contiguo a la Biblioteca Nacional, San José. También en las sedes de Bibliotecas Públicas en todo el país. Información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Biblioteca Nacional de Costa Rica. Tel.:2257-4814

- Presentación del libro “Historia de Monteverde en la voz de sus abuelas costarricenses” compilado pro Shannon Young. Participan: grupo de abuelas de Monteverde, Shannon Young, compiladora; Patricia Jiménez Castillo, artista y traductora; Jim Weil, colaborador y editor; Eugenio Vargas Leiton, colaborador y editor; Santiago Porraas Jiménez, Consejo Editorial EUNED. El 29, 2:30 p. m., transmisión Facebook: Biblioteca Nacional.

- Conferencia “Cuentos viejos”. Actividad colaborativa de Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Editorial Costa Rica, Academia Costarricense de la Lengua y Biblioteca Nacional, sobre los cuentos de María Leal de Noguera en conmemoración del centenario de la obra y en el marco del Día Internacional del Libro Infantil. El 30, 3 p. m., Biblioteca Nacional y transmisión Facebook: Biblioteca Nacional.

- Exposición de pintura “ser-en-el-mundo” (da-sein) de Amirah Gazel. Hasta el 31, lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m., Biblioteca Nacional de Costa Rica

- Taller de escritura "Habitando Costa Rica." Espacio para la creación de un fanzine grupal sobre lo que significa para vos habitar en Costa Rica. Duración: 10 semanas. Miércoles, 4 p. m. a 6 p. m., Biblioteca Nacional. Inscripción: https://forms.gle/g4oyV1bnmc6wh5ucA

- Visitas guiadas por la Biblioteca Nacional. Dirigida a para grupos de todas las edades. Información: 2211-4306 o 2211-4305, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Bibliotecas Públicas

Biblioteca Pública de Grecia

- Cine al aire libre. Película: Turning Red. El 31, 6 p. m., explanada de la entrada del edificio. Todo público.

- Ejercicios en la Biblio. Para personas de 50 años en adelante. Duración:1 hora. Ejercicios funcionales de bajo impacto. Inicio: miércoles 12 de abril, 10 a. m. Inscripciones al tel.: 2494-2441. Gratuito.

Biblioteca Pública de Heredia

- Espacio Tertulias en la Biblioteca: Cultura popular e identidad cantonal: Santa Barbará de Heredia. Un recorrido histórico y fotográfico. A cargo de Carlos Rodríguez Herrera.

El 30, 5 p. m., Biblioteca Pública de Heredia.

Biblioteca Pública de Pérez Zeledón

- Feria Nacional del Libro Pérez Zeledón 2023. Del 29 de marzo al 2 de abril, 12 mediodía, Parque Central de San Isidro de El General, Pérez Zeledón.