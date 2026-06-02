Nicoya conmemorará el Día Mundial del Ambiente con 7 campañas de canje y voluntariado

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la Municipali dad de Nicoya se prepara para realizar, por sexto año consecutivo, sus jornadas de acción ambiental.

“Esta iniciativa busca incentivar la adopción de prácticas sostenibles y acciones positivas para la conservación de nuestro entorno. Al mismo tiempo, nos permite fortalecer la edu cación ambiental desde la práctica, involucrando a niños, jóvenes y adultos; este es un eje transversal y clave para el desarrollo sostenible de nuestro cantón”, comentó el Alcal de de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias.

Campaña de Canje de Aluminio:

La actividad central de este año será la Campaña de Canje de Aluminio. Invitamos a la población a recolectar 1 kilo de latas de aluminio (refrescos o cerveza) y canjearlas este viernes 05 de junio en la Casa de la Cultura de Nicoya por artículos que promueven un estilo de vida saludable:

Botellas térmicas: Ideales para una hidra tación constante y segura, disminuyendo el consumo de plástico de un solo uso.

Ideales para una hidra tación constante y segura, disminuyendo el consumo de plástico de un solo uso. Tazas de enamel: De edición especial de colección; su durabilidad es extrema y su uso es seguro, pues no desprende químicos ni microplásticos.

De edición especial de colección; su durabilidad es extrema y su uso es seguro, pues no desprende químicos ni microplásticos. Bloqueadores solares de 475ml: Para la protección esencial de la piel contra los rayos UV.

Recuerde traer sus latas secas y compacta das. Para asegurar que más personas accedan a este beneficio, se hará máximo 1 canje por persona, sea 1 botella, 1 bloqueador solar, o 2 tazas

Jornada de Limpieza:

Como parte de estas actividades, realizaremos una jornada de limpieza de vías públicas el do mingo 7 de junio a las 8:00 a.m. en el Cruce de Nicoya. Esperamos contar con el apoyo voluntario de la comunidad para abarcar un mayor espacio de manera ágil y efectiva. Las personas interesadas en sumarse pueden llamar al teléfono 2685-8792 para coordinar la logística de insumos, refrigerios y la entrega de un reconocimiento escrito por parte de la municipalidad.

Un compromiso con la longevidad:

En el Gobierno Local de Nicoya estamos con vencidos de que la mejor celebración ambien tal es la adopción de prácticas que impacten positivamente nuestro territorio. "Preservar nuestra Nicoya Azul implica res guardar el equilibrio ambiental que permite a nuestra gente vivir más y mejor. Al recuperar residuos valorizables y mantener limpio nuestro entorno, protegemos la pureza del agua, la salud de los suelos y la calidad de vida de nuestros centenarios. Cuidar el ambiente en Nicoya es, en última instancia, un acto de amor y respeto hacia el legado de longevidad que nos define ante el mundo", concluyó el Alcalde, Carlos Armando Martínez Arias